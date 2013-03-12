Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Panasonic, HC serisi kişisel hoparlör modellerinin fiyatlarını açıkladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
382
1
Müzik / Ses Sistemleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Panasonic, HC serisi kişisel hoparlör modellerinin fiyatlarını açıkladı

Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden olan Panasonic, yeni geliştirdiği HC-58, HC-38 ve HC-28 kişisel hoparlör ürünlerinin fiyatlarını açıkladı.
Panasonic tarafında geliştirilen ve Apple'ın iPod ve iPhone modelleri ile uyumlu olarak üretilmiş hoparlör sistemleri HC-58, HC-38 ve HC-28 model isimlerine sahipler. Firmanın geçen seneki ürünlerine oranla çok daha iyi ses kalitesi ve kablosuz bağlantı özelliği vaat eden sistemler, Panasonic Pure Dynamic Sound isimli teknolojisi ile bozulmaları en aza indirebiliyorlar ve oldukça şık gövde yapılarına sahipler. 
Serinin en yüksek modeli olma özelliğini taşıyan ve Apple'ın iPhone ve iPod modellerini dahili stant bölümü ile üzerinde taşıyabilen HC-58, AirPlay desteği ve Bluetooh ile kablosuz müzik dinleme imkanı sağlayabiliyor. Ayrıca model üzerinde çift bamboo hoparlör ve çift pasif radyatör yer alıyor.
Panasonic, HC serisi kişisel hoparlör modellerinin fiyatlarını açıkladı
Serinin orta modelini oluşturan HC-38 ise üst modelde olduğu gibi dahili stant bölümü ile iPod ve iPhone modellerini üzerine taşıyabiliyor. AirPlay desteği olmayan model, Bluetooth üzerinde müzik aktarımı sağlayabiliyor ve üzerinde çift pasif radyatör yer alıyor.
Serinin en düşük modeli olma özelliği taşıyan HC-28 ise kablosuz müzik aktarım özelliklerini desteklemiyor. Dahili stant bölümü üzerinden bağlanan iPod ve iPhone modelleri üzerinden kullanılabilen cihaz, üzerinde dahili CD sürüsücü de barındırıyor.
 
Bu ay içinde satışa çıkacak kişisel hoparlör modellerinden HC-58 250$, HC-38 150$, HC-28 modeli ise 99$ tavsiye edilen fiyat etiketlerine sahip olacak.
http://shop.panasonic.com/shop/audio-mp3-docking-solutions?selectedTopNavId=nav3 


http://shop.panasonic.com/shop/audio-mp3-docking-solutions?selectedTopNavId=nav3 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Intel SSD 335 video inceleme "Maliyet odaklı SSD test masamızda" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim