Panasonic, HC serisi kişisel hoparlör modellerinin fiyatlarını açıkladı













Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden olan Panasonic, yeni geliştirdiği HC-58, HC-38 ve HC-28 kişisel hoparlör ürünlerinin fiyatlarını açıkladı.

Panasonic tarafında geliştirilen ve Apple'ın iPod ve iPhone modelleri ile uyumlu olarak üretilmiş hoparlör sistemleri HC-58, HC-38 ve HC-28 model isimlerine sahipler. Firmanın geçen seneki ürünlerine oranla çok daha iyi ses kalitesi ve kablosuz bağlantı özelliği vaat eden sistemler, Panasonic Pure Dynamic Sound isimli teknolojisi ile bozulmaları en aza indirebiliyorlar ve oldukça şık gövde yapılarına sahipler.

Serinin en yüksek modeli olma özelliğini taşıyan ve Apple'ın iPhone ve iPod modellerini dahili stant bölümü ile üzerinde taşıyabilen HC-58, AirPlay desteği ve Bluetooh ile kablosuz müzik dinleme imkanı sağlayabiliyor. Ayrıca model üzerinde çift bamboo hoparlör ve çift pasif radyatör yer alıyor.

Serinin orta modelini oluşturan HC-38 ise üst modelde olduğu gibi dahili stant bölümü ile iPod ve iPhone modellerini üzerine taşıyabiliyor. AirPlay desteği olmayan model, Bluetooth üzerinde müzik aktarımı sağlayabiliyor ve üzerinde çift pasif radyatör yer alıyor.

Serinin en düşük modeli olma özelliği taşıyan HC-28 ise kablosuz müzik aktarım özelliklerini desteklemiyor. Dahili stant bölümü üzerinden bağlanan iPod ve iPhone modelleri üzerinden kullanılabilen cihaz, üzerinde dahili CD sürüsücü de barındırıyor.

Bu ay içinde satışa çıkacak kişisel hoparlör modellerinden HC-58 250$, HC-38 150$, HC-28 modeli ise 99$ tavsiye edilen fiyat etiketlerine sahip olacak.

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http://shop.panasonic.com/shop/audio-mp3-docking-solutions?selectedTopNavId=nav3