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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Panasonic, Himeji'deki fabrikasında LCD TV yerine Ultra HD tablet panelleri ve OLED üretmeye başlayacak

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Panasonic, Himeji'deki fabrikasında LCD TV yerine Ultra HD tablet panelleri ve OLED üretmeye başlayacak
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Sony ile işbirliğine giderek Japonya'nın Himeji şehrindeki LCD fabrikasında AMOLED paneller için bir pilot üretim hattı oluşturarak OLED ile ilgili araştırma-geliştirme çalışmalarına hız veren Panasonic, kısa süre önce organize edilen CES 2013'te sergilediği ürünlerle etkinliğe katılan basın mensuplarının ilgisini çekmeyi başarmıştı. Pasif 3D'ye geçiş yapan ve OLED televizyonlardan 20 inçlik Ultra HD tablet bilgisayarlara kadar birçok yeni çözümünü gün yüzüne çıkaran uzak doğulu firmanın yetkilileri, Himeji'deki seri üretim faaliyetlerini sonlandırarak LCD panellerini LG Display'den tedarik etmeye başlayacaklarını açıkladı. Bununla birlikte kapatılacağı düşünülen eski LCD fabrikasının en yakın zamanda orta ölçekli Ultra HD LCD ve OLED'lerin üretimini üstleneceği müjdelendi.
OLED üretimindeki en ucuz ve en hızlı metod olan Inkjet baskı teknolojilerini benimseyen Panasonic, yeni nesil görüntüleme çözümlerini rakipleriyle kıyaslandığında çok daha ucuza imal ederek fiyat anlamında rekabetçi ürünlerle piyasaya iddialı bir giriş yapmayı umuyor. 4K gibi yüksek çözünürlüklere en az malzemeyi tüketerek verimli bir şekilde ulaşabilmeyi sağlayan bu yöntem ile geliştirilmiş dünyanın en büyük OLED televizyonu teknoloji devinin CES 2013 standında tanıtılmıştı. Küçük parçacıklı materyaller ve Sony'nin de ürünlerinde yer verdiği Oksit TFT katmanının kullanıldığı tahmin edilen televizyon, diğer modellerden çok daha hızlı bir şekilde üretilebiliyor oluşu sayesinde birçok yönden Panasonic'e tasarruf sağlayarak son kullanıcıya daha ekonomik fiyatlarla sunulabilecek. 
Televizyon endüstrisine gelecekte OLED panellerin hükmedeceğini öne süren üretici, LCD tedariğini üçüncü parti firmalara kaydırarak kendi fabrikalarında OLED'e geçiş hazırlıklarına hızla devam ediyor. OLED üretimi gerçekleştirmenin neredeyse imkansız olduğu Panasonic'in plazma televizyon fabrikaları ise; bu teknolojinin tamamen sektörden silinmesinin ardından güneş pili üretimi yapmaya başlayacak. 
Panasonic, Himeji'deki fabrikasında LCD TV yerine Ultra HD tablet panelleri ve OLED üretmeye başlayacak
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bilalMW 6 yıl
japon üreticiler umuyorum ki ilerleyen tarihte korelierin panel piyasasında ki üstünlüğünü yavaş yavaş azaltıcaktır.
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Batuist 6 yıl
daysleeperxp
Son 10 yılda aldığım en güzel teknoloji haberi.

aynı zamanda önümüzdeki on yılda da göremeyeceğin bir teknoloji..
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senatorlines 6 yıl
Ha şöyle be Panasonic biraz sevindir bizi bıktık bu tekelci samsungtan!
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khaos 6 yıl
Kşisel tahminim 2016 yılı sonu 2017 ilk çeyreği 55" 4k oledler bugünkü bedelle 5-8 bin lira arasında olacaklar
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DH Misafiri 6 yıl
Bir zahmet biri özetlesin. Bişey anlamadım. Dürüst olalım okuyamadım. Çok uzun geldi yazı. www.teknolojiserdar.com
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Tr@mmler 6 yıl
Oled panel teknolojisine yatırım yapan firma sayısının bu şekilde artması çok iyi. Bu panellere sahip cihazların hem sayısı ve çeşidi artacak hem de tahminlerin öncesinde bu panelleri içeren cihazlara daha kısa vadede ve daha ucuza ulaşabileceğiz. Güzel haberler gerçekten.
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İstan34bul 6 yıl
Yani konudan çıkan sonuç nedir anlamadım
Biri özetleyebilir mi
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kımyasal 6 yıl İstan34bul
suleymangonca

Yani konudan çıkan sonuç nedir anlamadım
Biri özetleyebilir mi

Son zamanlardaki teknolojik gelişmelere bakarsak eğer olayı sadece başliktan cozebiliriz.
Samsung bu konuda erken davrandi lcd uretimini çinli firmalara devretti.artik oled,Ips ekranlar ve yuksek ekranlar söz konusu.
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daysleeperxp 6 yıl
Son 10 yılda aldığım en güzel teknoloji haberi.
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