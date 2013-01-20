Panasonic, Himeji'deki fabrikasında LCD TV yerine Ultra HD tablet panelleri ve OLED üretmeye başlayacak

Sony ile işbirliğine giderek Japonya'nın Himeji şehrindeki LCD fabrikasında AMOLED paneller için bir pilot üretim hattı oluşturarak OLED ile ilgili araştırma-geliştirme çalışmalarına hız veren Panasonic, kısa süre önce organize edilen CES 2013'te sergilediği ürünlerle etkinliğe katılan basın mensuplarının ilgisini çekmeyi başarmıştı. Pasif 3D'ye geçiş yapan ve OLED televizyonlardan 20 inçlik Ultra HD tablet bilgisayarlara kadar birçok yeni çözümünü gün yüzüne çıkaran uzak doğulu firmanın yetkilileri, Himeji'deki seri üretim faaliyetlerini sonlandırarak LCD panellerini LG Display'den tedarik etmeye başlayacaklarını açıkladı. Bununla birlikte kapatılacağı düşünülen eski LCD fabrikasının en yakın zamanda orta ölçekli Ultra HD LCD ve OLED'lerin üretimini üstleneceği müjdelendi.

OLED üretimindeki en ucuz ve en hızlı metod olan Inkjet baskı teknolojilerini benimseyen Panasonic, yeni nesil görüntüleme çözümlerini rakipleriyle kıyaslandığında çok daha ucuza imal ederek fiyat anlamında rekabetçi ürünlerle piyasaya iddialı bir giriş yapmayı umuyor. 4K gibi yüksek çözünürlüklere en az malzemeyi tüketerek verimli bir şekilde ulaşabilmeyi sağlayan bu yöntem ile geliştirilmiş dünyanın en büyük OLED televizyonu teknoloji devinin CES 2013 standında tanıtılmıştı. Küçük parçacıklı materyaller ve Sony'nin de ürünlerinde yer verdiği Oksit TFT katmanının kullanıldığı tahmin edilen televizyon, diğer modellerden çok daha hızlı bir şekilde üretilebiliyor oluşu sayesinde birçok yönden Panasonic'e tasarruf sağlayarak son kullanıcıya daha ekonomik fiyatlarla sunulabilecek.

Televizyon endüstrisine gelecekte OLED panellerin hükmedeceğini öne süren üretici, LCD tedariğini üçüncü parti firmalara kaydırarak kendi fabrikalarında OLED'e geçiş hazırlıklarına hızla devam ediyor. OLED üretimi gerçekleştirmenin neredeyse imkansız olduğu Panasonic'in plazma televizyon fabrikaları ise; bu teknolojinin tamamen sektörden silinmesinin ardından güneş pili üretimi yapmaya başlayacak.