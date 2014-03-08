Panasonic Hindistan pazarına yönelik P31 akıllı telefonunu duyurdu





Geçen yıl sürpriz bir şekilde akıllı telefon pazarından çekildiğini açıklayan Panasonic, bugün ise yine sürpriz bir şekilde Hindistan pazarına yönelik olarak hazırladığı P31 akıllı telefonunu lanse etti.





5 inçlik 854x480 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip olan Panasonic P31, 1.3GHz saat hızında çalışan MediaTek işlemcisinden gücünü alıyor. Cihazda 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 2000mAh gücünde batarya, Bluetooth, GPS, 3G, çift SIM desteği, WiFi ve Android 4.2 işletim sistemi şeklinde özellikler yer alıyor.





Panasonic'in büyüyen bir potansiyele sahip olan Hindistan'da pastadan pay alabilmek adına böyle bir hamle yaptığı belirtiliyor. Cihaz 195$ yaklaşık fiyat etiketi ile yakında satışa sunulacak. Hindistan haricinde başka hangi pazarlara gideceği şimdilik bilinmiyor.

http://androidspin.com/2014/03/08/panasonic-launches-dual-sim-panasonic-p31-quite-smartphone-market-yet/