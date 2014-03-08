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Panasonic Hindistan pazarına yönelik P31 akıllı telefonunu duyurdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
17,3b
1
46
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Panasonic Hindistan pazarına yönelik P31 akıllı telefonunu duyurdu

Geçen yıl sürpriz bir şekilde akıllı telefon pazarından çekildiğini açıklayan Panasonic, bugün ise yine sürpriz bir şekilde Hindistan pazarına yönelik olarak hazırladığı P31 akıllı telefonunu lanse etti.

5 inçlik 854x480 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip olan Panasonic P31, 1.3GHz saat hızında çalışan MediaTek işlemcisinden gücünü alıyor. Cihazda 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 2000mAh gücünde batarya, Bluetooth, GPS, 3G, çift SIM desteği, WiFi ve Android 4.2 işletim sistemi şeklinde özellikler yer alıyor.

Panasonic'in büyüyen bir potansiyele sahip olan Hindistan'da pastadan pay alabilmek adına böyle bir hamle yaptığı belirtiliyor. Cihaz 195$ yaklaşık fiyat etiketi ile yakında satışa sunulacak. Hindistan haricinde başka hangi pazarlara gideceği şimdilik bilinmiyor. 

http://androidspin.com/2014/03/08/panasonic-launches-dual-sim-panasonic-p31-quite-smartphone-market-yet/ Yorum Yaz
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mkyb 5 yıl en beğenilen
Liseliler bilmez Panasonic 2000'li yılların başında efsaneydi. Cem yılmaz'lı reklamları falan vardı. Hiç unutmam kibrit kutusu kadar bir telefonu vardı
Liseliler bilmez Panasonic 2000'li yılların başında efsaneydi. Cem yılmaz'lı reklamları falan vardı. Hiç unutmam kibrit kutusu kadar bir telefonu vardı
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1 Yanıt Yanıtla +17
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Technological 5 yıl
Panasonic büyük bir dünya markası , benim HTC telefonumda bakıyorum neredeyse bütün sensörler
panasonic , Cep telefonu da yapar neden yapmasın...kaliteli de yapar ama bize düşer mi düşmez işte
mesele burada...
Panasonic büyük bir dünya markası , benim HTC telefonumda bakıyorum neredeyse bütün sensörlerpanasonic , Cep telefonu da yapar neden yapmasın...kaliteli ...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 5 yıl
Yok artik mhp'nin reklamini almislar
Teknolojisi sitesimi , politik sitemi belli degil
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kakarikikiri 5 yıl
ben panasonic kadar süpriz ve dengesiz bir marka bilmiyorum, yaptığı cihaz bir anda kafa oynayabilen bir marka. plazma tvlerde öyle olmuştu, gh2 foto/video slr makinası zaten efsane oldu.
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psicik96 5 yıl
195 $ Türkiye'nin böyle telefonlara ihtiyacı var ... t10 t11
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DH Misafiri 5 yıl
Artık F/P ürünü çıkarabilmek için MediaTek'in 6589 chipsetlerini kullanmaları çok abes kaçıyor ve güncelleme çıkarılabilmesi tarafından hep firmalara güçlük hemde kullanıcılara sıkıntı oluşturabiliyor.Qualcomm snapdragon 400 ve diğer optimize edilmiş chipsetlerden faydalansalar böyle bir sıkıntı orataya çıkmayacak.General Mobile Discovery'le bu piyasının F/P telefonuna aç olan kullanıcıları yeterince fazlasıyla doyurdu ve artık böyle telefonlar kardan çok üreticiye zarara yol açıyor.Uzun lafın kısası artık piyasının ihtiyaclarına göre hareket etmeli üreciler yok böyle halka mal olmuş firmaların çok el değiştirdiğini göreceğiz...

En Basitinden ''Nokia''
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alemburda34 5 yıl
mesut beyin söylemiş olduğu mediatek işlemci kullanan ucuz telefonlar geliyor sanırım bu sıralar çin pazarını takip etmeye başladım adamlar çok düşük fiyatlarla 10 numara tabletler ve telefonlar çıkartıyor sadece kasayı beceremiyorlar hepsi birbirine benziyor.
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carter 5 yıl
S3 mini
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oknglr 5 yıl
nerde o eski panasonic ler . Panasonic telefonları bilmeyenlerde varmış bu arada yorumlarda görmüş olduk :D GD 90 GD 92 10 numara telefonlardı. Bende lacivert GD 90 vardı zamanında . Hele o ekran rengini değiştirme olayı yokmu. Hiç bir telefonda yoktu ozamanlar. Harcandı gitti panasonic te :'( Bide GD 93 vardı birazdaha köşeli hatlara sahip ondada şöyle bi efsane vardı biliyormusunuz bilmiyorum konuştuğun kişi görebiliyosun diyolardı ekranında ne alabildim nede kullanan birini gördüm şimdi düşünüyorumda tabiki mümkün değil o telefonda :D Bilmeyenler googledan baksın modellere bide A100 diye aratın kibrit kutusu kadar bi telefonu vardı
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erkan0075 5 yıl oknglr
oknglr

nerde o eski panasonic ler . Panasonic telefonları bilmeyenlerde varmış bu arada yorumlarda görmüş olduk :D GD 90 GD 92 10 numara telefonlardı. Bende lacivert GD 90 vardı zamanında . Hele o ekran rengini değiştirme olayı yokmu. Hiç bir telefonda yoktu ozamanlar. Harcandı gitti panasonic te :'( Bide GD 93 vardı birazdaha köşeli hatlara sahip ondada şöyle bi efsane vardı biliyormusunuz bilmiyorum konuştuğun kişi görebiliyosun diyolardı ekranında ne alabildim nede kullanan birini gördüm şimdi düşünüyorumda tabiki mümkün değil o telefonda :D Bilmeyenler googledan baksın modellere bide A100 diye aratın kibrit kutusu kadar bi telefonu vardı

Bende G51 M vardı, 2004 yılında. 300 Avroya malolmuştu, yurtdışından alınmaydı. A100 modelinin renkli ekranı olan diyebiliriz. 75 gr, 8cm*5 cm. Triband bir modeldi. 2004 yılında ABD gezimde kullanmıştım. GD93 benim bacanakta vardı, wap browser vardı telde. Bende de GD90 yarı sağlam yarı bozuk duruyor (gri modeli). Bir de x100 sapasağlam duruyor.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


2005 başında duyurulan, ama piyasada çok sınırlı satılan VS serisi tellerini Hannover Cebit'te elime almıştım. 320*240, 16 milyon renk telefondu. Ekranı döneminin en iyilerinden, belki de en iyisiydi. Zaten bunlar son telefonları oldu, tümüyle Japonya'ya çekildiler. eluga ile sınırlı bir dönüş yaptılar Avrupa'ya, modelin tanıtımının yarısında yine çekildiler Avrupa'dan. Şimdi Japonya pazarından da çekiliyorlar. Zaten Panasonic'ten sonra hiçbir telefonu severek alıp kullanmadım.
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-BraveHeart- 5 yıl
Cihazda mtk6572 mi yoksa mtk6582 mi var
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SturdyHead 5 yıl
Tasarımı Samsung'dan çalan markadan hayır mı gelir
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Gladiotürk 5 yıl
Kasa bildiğin s3
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Limon- 5 yıl
Panasonic önceden efsaneydi mobilde,şimdi 5" e 854x480p
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