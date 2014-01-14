Panasonic, Windows tabanlı dayanıklı bir mobil cihaz hazırlıyor





Microsoft'un Sony'yi Windows Phone ekosistemine katılmasına ikna ettiği haberlerinden sonra bir teknoloji devinin daha Windows Phone cihazı üreteceği gündeme geldi.





Toughpad adlı profesyonel seviyede dayanıklılık sunan tablet ve dizüstü modelleri ile tanınan Panasonic, Windows Embedded 8 Handheld işletim sistemi üzerinde çalışan dayanıklı mobil cihazlar için Microsoft ile ortaklık yapıyor.





Panasonic ekosistemde bir ilke de imza atacak zira Windows Embedded 8 Handheld işletim sistemini ilk kez duyuyoruz. Bugüne kadar Windows Phone ekosisteminde özelleştirilmiş bir işletim sistemi görmemiştik.





Windows Embedded 8 Handheld işletim sistemi aslında WP8 platformunu temel alıyor. Bu yeni sürümde kurumsal seviyede güvenlik ve yönetim, WP8 uygulama uyumluluğu, Dynamics AX, Lync ve Office Mobile kurumsal uygulamaları gibi pek çok profesyonel özellik yer alıyor.





Panasonic tarafından yapılan açıklamada ise 24 Şubat itibariyle yeni cihazın tanıtımının yapılacağı ve bunun küçük boyutlu bir tablet olacağı dile getirildi.

http://wmpoweruser.com/panasonic-working-with-microsoft-to-release-rugged-handhelds-based-on-windows-phone-8/