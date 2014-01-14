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Panasonic, Windows tabanlı dayanıklı bir mobil cihaz hazırlıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Panasonic, Windows tabanlı dayanıklı bir mobil cihaz hazırlıyor

Microsoft'un Sony'yi Windows Phone ekosistemine katılmasına ikna ettiği haberlerinden sonra bir teknoloji devinin daha Windows Phone cihazı üreteceği gündeme geldi.

Toughpad adlı profesyonel seviyede dayanıklılık sunan tablet ve dizüstü modelleri ile tanınan Panasonic, Windows Embedded 8 Handheld işletim sistemi üzerinde çalışan dayanıklı mobil cihazlar için Microsoft ile ortaklık yapıyor.

Panasonic ekosistemde bir ilke de imza atacak zira Windows Embedded 8 Handheld işletim sistemini ilk kez duyuyoruz. Bugüne kadar Windows Phone ekosisteminde özelleştirilmiş bir işletim sistemi görmemiştik. 

Windows Embedded 8 Handheld işletim sistemi aslında WP8 platformunu temel alıyor. Bu yeni sürümde kurumsal seviyede güvenlik ve yönetim, WP8 uygulama uyumluluğu, Dynamics AX, Lync ve Office Mobile kurumsal uygulamaları gibi pek çok profesyonel özellik yer alıyor.

Panasonic tarafından yapılan açıklamada ise 24 Şubat itibariyle yeni cihazın tanıtımının yapılacağı ve bunun küçük boyutlu bir tablet olacağı dile getirildi.

http://wmpoweruser.com/panasonic-working-with-microsoft-to-release-rugged-handhelds-based-on-windows-phone-8/ Yorum Yaz
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Avorlair 5 yıl en beğenilen mehmedaltair
mehmedaltair

Her şey tamam da o tip nedir evlat olsa sevilmez


örnek görsel o daha telefon tasarlanmadı bile
mehmedaltairHer şey tamam da o tip nedir evlat olsa sevilmezörnek görsel o daha telefon tasarlanmadı bile ...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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sefa_61_41 5 yıl
Panasonic neler çıkarıyor da biz hiçbir şey görmüyoruz. Türkiye ye gelmez bu da eluga gibi. Gelse hemen alırdım. Panasonic in hiçbir şeyi bulunmuyo bu ülkede,
çok yazık teknolojide 5 sene geriden gidiyoruz :(
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okan_cehapelioglu 5 yıl
kaliteli bi ürün olacağı belli
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BeREli 34 5 yıl
Hah bir panasonic eksikti
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DH Misafiri 5 yıl
Onlar yürütene kadar biz yürütürüz lann :)http://resim.donanimhaber.com/upfiles/smiley/dont.gif
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Miyamoto Musashi 5 yıl
Panasonic telefonda eskiden evrenseldi, g400-g450-g500 ve en son olarak g600. Atasıydı şimdikilerin fakat çok sular aktı altında.
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Emre Kocakaya 5 yıl
Cilginlik :)
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SystemApps 5 yıl
reklamda kalekodur telefon budur sloganı olacakmış... ek yeri yok nereye sokarsan sok
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cübbeli gandalf 5 yıl
Panasonic ideas for life söylemesi güzel ve estetik
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Hi Guy 5 yıl
Onlar ev telefonu yapsın bence hiç bulaşmasınlar cep telefonu olayına
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Nokia Specialist 5 yıl
Android'in gazabına uğramak istemeyen tüm üreticiler teker teker Windows Phone a geliyor
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Jurgen Klopp 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore

Android'in gazabına uğramak istemeyen tüm üreticiler teker teker Windows Phone a geliyor

SALDIRIN!!!!!!!
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Avorlair 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore

Android'in gazabına uğramak istemeyen tüm üreticiler teker teker Windows Phone a geliyor

aga naptın sen ya bi sakin ol
üreticiler android kullanmak ister çünkü hem bedava olduğundan hem de stabil olmadığı için insanlar her sene telefon değiştirmeye zorlanır, o yüzden wp8 platformuna sıcak bakmıyorlar zor ikna oluyorlar
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ssbrutality 5 yıl
Yorumlara bakılırsa panasonic tough tasarımından bihaber millet.Toughbook dizüstüleri hatırlayın aynı anlayış telefon içinde geçerli.
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