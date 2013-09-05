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Panasonic akıllı telefon pazarından çekildi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Panasonic akıllı telefon pazarından çekildi

Geçtiğimiz yıllarda Eluga adlı akıllı telefon modelleri ile global pazarda iddialı olmaya çalıştığına şahit olduğumuz Japon Panasonic, bir süre önce Avrupa pazarından çekildiğini açıklamıştı. Üretim ve pazarlama konusunda başarılı bulunmayan Panasonic, sektöre bir nokta koymaya karar verdi.

Japon Nikkei tarafından verilen habere göre firmanın başkanı Kazuhiro Tsuga, yeniden yapılandırma çalışmaları çerçevesinde 3 yıl boyunca yüzde 5'den az kar marjına sahip bölümlerini kapatma kararı almıştı. Bu kararın ilk kurbanı ise akıllı telefon bölümü oldu.

Panasonic, akıllı telefon pazarında geçen yıl 81 milyon dolar zarar açıkladıktan sonra bu yıl da 11 milyon dolar kayıp öngörüsünde bulununca, kritik karar da beraberinde geldi. Tsuga, bu tür bir kaybın firma açısından kesinlikle kabul edilemez olduğunu açıkladı ve bölümün kapısına kilit vurdu.

NEC firması da Temmuz ayında akıllı telefon pazarından çekilme kararı almıştı. Sony, Sharp gibi devlere sahip Japonya böylece iki önemli silahını kaybetmiş oldu. Panasonic 2001 yılında Japonya'nın ikinci büyük akıllı telefon üreticisi iken geçen yıl oldukça gerilere düşmüştü.

Panasonic tamamen pazardan çekilmiş değil. Toughbook laptop serisi yanında kurumlara yönelik dayanıklı akıllı telefon serisi üzerinde çalışan firma ayrıca Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelere yönelik olarak markasız cihaz üretimi yapacak.  

http://finance.yahoo.com/news/panasonic-retreat-consumer-smartphones-president-100351057.html Yorum Yaz
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fukox 6 yıl en beğenilen
Panasonic akıllı telefon mu üretiyormuş
İlk defa duydum.
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godless turtle 6 yıl
Aslında görselde ki telefonun arayüzü ve tasarımı ne kadar da güzelmiş.
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Make Believe 5 yıl
Türkiyeye gelseydi keşke....
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Illuminn 6 yıl
bu nerede satılıyormuş da biz almamışız yahu
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wolf_555 6 yıl
Evde hala antenli bir panasoniz duruyor
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HumbiGumbi 6 yıl
ben bir araştırma görevlisinde görmüştüm eluga modelini çok hoşuma gitti tasarımı falan baya güzeldi çok şık duruyordu merak edip gidip sordum hocam bu ne diye
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inexo 6 yıl
birileri şu japonlara herkesin köşeli telefon sevmediğini söylemesi lazım
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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Moribito 6 yıl
Panasonic telefonla ugrasicagina, 3-4 gun giden telefon bataryasi yapsa, Samsung/Apple'dan daha fazla gelir elde eder. Artik akilli telefonlarin bir numarasi kalmadi, hep ayni senaryolar, insanlarin en az 3 gun giden bataryaya ihtiyaci var.
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okan_cehapelioglu 6 yıl
kaliteye önem veren firmalar piyasadan teker teker çekiliyor
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muto06 6 yıl
Aynen kardeşim,misal malzeme kalitesinden ödün vermedigi için eluganin maliyeti 380 dolar civarında iphone,da maliyetler ne durumda onu bilmiyorum
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musa_unsal2005 6 yıl
hem uluslar arası pazara telefonunu getirme hemde sızlanarak geri çekil. Olmadı Panasonic. Oysaki eluga serisi müthiş telefonlardı.
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onur01651 6 yıl musa_unsal2005
Aldın mı?
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xxxx1 6 yıl
Sony,Panasonic, Toshiba vb. gibi yani bir devire damgasını vuran uzak doğunun markalarda yorgunluk ve çağa markalarını taşımakta güçlük çektiklerini görüyorum...
Tecnicks'i de bitiren bu Panasonic;hiç bir şekilde akıllanmayacak,gelecek yakın tarih mobilde,bunlar mobilden çekiliyor.yapamayan gidecek...
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suluuguru 6 yıl
Halbuki bir zamanlar telefon demek panasonic demekti.
En kaliteli telsiz telefonları panasonic üretirdi,
20 yıllık panasonic telsiz telefonlar hala yeni gibi çalışır.
Gerçi telsiz telefonda hala bir numaradır,
Cep telefonu işini de 90' lı yıllarda iyi götürmüşlerdi,
O zamanlar sürekli bir yenilikle çıkarlardı,
rakiplerinden çok daha iyi ama birazcık pahalı olurlardı.
Sonra rakipleri daha iyi ama panasonic biraz daha pahalı oldu.
Şimdi de beklenen sonuç gerçekleşti.
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mert1907 6 yıl
Yıllar once GD30 unu almıstım hala durur bı kosede saglam telleri vardi yazik olmus.
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