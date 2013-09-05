Panasonic akıllı telefon pazarından çekildi





Geçtiğimiz yıllarda Eluga adlı akıllı telefon modelleri ile global pazarda iddialı olmaya çalıştığına şahit olduğumuz Japon Panasonic, bir süre önce Avrupa pazarından çekildiğini açıklamıştı. Üretim ve pazarlama konusunda başarılı bulunmayan Panasonic, sektöre bir nokta koymaya karar verdi.





Japon Nikkei tarafından verilen habere göre firmanın başkanı Kazuhiro Tsuga, yeniden yapılandırma çalışmaları çerçevesinde 3 yıl boyunca yüzde 5'den az kar marjına sahip bölümlerini kapatma kararı almıştı. Bu kararın ilk kurbanı ise akıllı telefon bölümü oldu.





Panasonic, akıllı telefon pazarında geçen yıl 81 milyon dolar zarar açıkladıktan sonra bu yıl da 11 milyon dolar kayıp öngörüsünde bulununca, kritik karar da beraberinde geldi. Tsuga, bu tür bir kaybın firma açısından kesinlikle kabul edilemez olduğunu açıkladı ve bölümün kapısına kilit vurdu.





NEC firması da Temmuz ayında akıllı telefon pazarından çekilme kararı almıştı. Sony, Sharp gibi devlere sahip Japonya böylece iki önemli silahını kaybetmiş oldu. Panasonic 2001 yılında Japonya'nın ikinci büyük akıllı telefon üreticisi iken geçen yıl oldukça gerilere düşmüştü.





Panasonic tamamen pazardan çekilmiş değil. Toughbook laptop serisi yanında kurumlara yönelik dayanıklı akıllı telefon serisi üzerinde çalışan firma ayrıca Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelere yönelik olarak markasız cihaz üretimi yapacak.

http://finance.yahoo.com/news/panasonic-retreat-consumer-smartphones-president-100351057.html