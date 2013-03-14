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Panasonic, yeni ev sinema sistemi modellerini tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Müzik / Ses Sistemleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Panasonic, yeni ev sinema sistemi modellerini tanıttı
Ürettiği başarılı teknolojik ürünler ile tanınan Panasonic, 2013 yılı yeni ev sinema sistemi modellerini tanıttı.
Panasonic tarafından tanıtılan ve SC-HTB770, SC-HTB370, SC-HTB70 ve SC-HTB65 ismine sahip olan modeller, farklı televizyon boyutlara uygun yapıları, şık görünümleri ve üstün ses kaliteli ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ev şartlarında kablolardan kurtulmak için faydalı kablosuz subwoofer ve Bluetooth yeteneklerine sahip olan modellerden, HTB65 modeli 90° duvar askı aparatı ile kullanıcılara farklı kurulumlar yapılmasına imkan sağlayabilirken, HTB70 modeli dört yönlü, çok açılı bir kurulum imkanı sağlayabiliyor.
Hoparlörlerin konumlarına ve açılarına göre dahili sensöleri ile ses karakteristiğini ayarlayabilen ev sinema sistemleri, esnek kurulum olanakları ve farklı renk seçenekleri ile Panansonic'in 2013 yılı ev sinema modellerini oluşturacaklar.
Mart ayında piyasaya sunulması beklenen sistemlerden, SC-HTB770 400$, SC-HTB370 300$, SC-HTB70 200$ ve SC-HTB65 180$ fiyat etiketlerine sahip olacak.


http://www2.panasonic.com/webapp/wcs/stores/servlet/prModelDetail?storeId=11301&catalogId=13251&itemId=696506&modelNo=Content03132013114939886&surfModel=Content03132013114939886 Yorum Yaz
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AtanamayanMuallim61 5 yıl
selam arkadaşlar bende samsungun ev sinema sistemini aldım ama laptopum ev sinema sistemini desteklemiyor teknik servisi aradım herhangi bir işlem yapılamaz laptopa ev sinema sistemi bağlayamazsınız diyor harici aparat ve bağlantilarla bu işlem sağlanabilirmi desteğinizi bekliyorum teşekkürler...
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trsr 6 yıl
bizi burda herzaman olduğu gibi 600 tl civarı bi fiyatla karşılar bu
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