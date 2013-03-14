Panasonic, yeni ev sinema sistemi modellerini tanıttı

Ürettiği başarılı teknolojik ürünler ile tanınan Panasonic, 2013 yılı yeni ev sinema sistemi modellerini tanıttı.

Panasonic tarafından tanıtılan ve SC-HTB770, SC-HTB370, SC-HTB70 ve SC-HTB65 ismine sahip olan modeller, farklı televizyon boyutlara uygun yapıları, şık görünümleri ve üstün ses kaliteli ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ev şartlarında kablolardan kurtulmak için faydalı kablosuz subwoofer ve Bluetooth yeteneklerine sahip olan modellerden, HTB65 modeli 90° duvar askı aparatı ile kullanıcılara farklı kurulumlar yapılmasına imkan sağlayabilirken, HTB70 modeli dört yönlü, çok açılı bir kurulum imkanı sağlayabiliyor.

Hoparlörlerin konumlarına ve açılarına göre dahili sensöleri ile ses karakteristiğini ayarlayabilen ev sinema sistemleri, esnek kurulum olanakları ve farklı renk seçenekleri ile Panansonic'in 2013 yılı ev sinema modellerini oluşturacaklar.

Mart ayında piyasaya sunulması beklenen sistemlerden, SC-HTB770 400$, SC-HTB370 300$, SC-HTB70 200$ ve SC-HTB65 180$ fiyat etiketlerine sahip olacak.





http://www2.panasonic.com/webapp/wcs/stores/servlet/prModelDetail?storeId=11301&catalogId=13251&itemId=696506&modelNo=Content03132013114939886&surfModel=Content03132013114939886