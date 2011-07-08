Panasonic'den 13.2 megapiksel kameralı cep telefonu; Lumix Phone P-05C

Haber Editörü
Dijital kamera sektörünün öncü isimlerinden Panasonic, kamera yeteneğiyle ön plana çıkan cep telefonu Lumix Phone P-05C'yi Japonya pazarına sunmaya hazırlanıyor.
NTT DoCoMo tarafından pembe, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülmesi planlanan Lumix Phone P-05C'nin tasarım olarak kameralı cep telefonundan ziyade cep telefonlu kamerayı andırdığını söylemek mümkün.
P-05C'de 13.2 megapiksel çözünürlüğünde sensöre ve 27 mm (35 mm formatına göre) geniş açı objektife yer verildiğini görüyoruz. Fotoğraflarda istenmeyen bulanıklık ve titreşimlerin önüne geçmek için görüntü stabilizasyon teknolojisini (Mega O.I.S) bünyesinde barındıran telefon Full HD çözünürlüğünde video kaydedebiliyor, video kayıt esnasında fotoğraf çekebiliyor, ard arda fotoğraf çekimi yapabiliyor, fotoğraflara farklı efektler verebiliyor ve 3.3-inç boyutunda ekranla geliyor.
Panasonic Lumix Phone P-05C'nin Japonya dışındaki ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı ise bilinmemekte.
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hemen nasıl N8 in pabucunu dama atabildin ki telefon hakkında yukarıda sadece kamera ile ilgili bilgi vermiş ne bir donanım ne bir yazılım hiç bir bilgi yok !
Sen sadece kamerası olsun diye mi alıyorsun N8 i veya başka bir telefonu !
Kameraya çok önem veriyorsan git DSLR al veya kompakt bir fotoğraf makinesi al
NOT: N8 kullanmıyorum.
Panasonic yıllardır telefon üreten japon malı bir firmadır ..
aslında haklısın panasonic in telefonları vardı unutmuşum bir an ama iddaalı bir şekilde girmeye çalışıyor sanırsam. Kendine yer edinemez bu saatten sonra.
sensör küçük diyosun da burdan hayvn gibi görünüyor :D
Sen full frame ne demek bilmiyorsun galiba.
telefonun ön yüzü görülüyor burada , haber editörü nasıl bir foto eklemişse artık ,sadece arkasını bulmuş foto olarak
Panasonic'in basın duyurusunda sadece eklediğim fotoğraf vardı. Bunu da ekledim, teşekkürler.
telefon özellikli 13.2 mp lik kamera
Panasonic başka işin gücün yok mu da bu sektöre girdin başına bela aldın.
panasonic yıllardır telefon üretiyordu zaten.türkiye ye 3-4 senedir ithalatı yok.hatırlarsanız bir dönem cem yılmaz panasonic reklamlarında oynuyordu.