Panasonic'den 13.2 megapiksel kameralı cep telefonu; Lumix Phone P-05C

Dijital kamera sektörünün öncü isimlerinden Panasonic, kamera yeteneğiyle ön plana çıkan cep telefonu Lumix Phone P-05C'yi Japonya pazarına sunmaya hazırlanıyor.

NTT DoCoMo tarafından pembe, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülmesi planlanan Lumix Phone P-05C'nin tasarım olarak kameralı cep telefonundan ziyade cep telefonlu kamerayı andırdığını söylemek mümkün.



P-05C'de 13.2 megapiksel çözünürlüğünde sensöre ve 27 mm (35 mm formatına göre) geniş açı objektife yer verildiğini görüyoruz. Fotoğraflarda istenmeyen bulanıklık ve titreşimlerin önüne geçmek için görüntü stabilizasyon teknolojisini (Mega O.I.S) bünyesinde barındıran telefon Full HD çözünürlüğünde video kaydedebiliyor, video kayıt esnasında fotoğraf çekebiliyor, ard arda fotoğraf çekimi yapabiliyor, fotoğraflara farklı efektler verebiliyor ve 3.3-inç boyutunda ekranla geliyor.



Panasonic Lumix Phone P-05C'nin Japonya dışındaki ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı ise bilinmemekte.

