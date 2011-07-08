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Panasonic'den 13.2 megapiksel kameralı cep telefonu; Lumix Phone P-05C

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,7b
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22
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Panasonic'den 13.2 megapiksel kameralı cep telefonu; Lumix Phone P-05C
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Dijital kamera sektörünün öncü isimlerinden Panasonic, kamera yeteneğiyle ön plana çıkan cep telefonu Lumix Phone P-05C'yi Japonya pazarına sunmaya hazırlanıyor.
NTT DoCoMo tarafından pembe, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülmesi planlanan Lumix Phone P-05C'nin tasarım olarak kameralı cep telefonundan ziyade cep telefonlu kamerayı andırdığını söylemek mümkün.
P-05C'de 13.2 megapiksel çözünürlüğünde sensöre ve 27 mm (35 mm formatına göre) geniş açı objektife yer verildiğini görüyoruz. Fotoğraflarda istenmeyen bulanıklık ve titreşimlerin önüne geçmek için görüntü stabilizasyon teknolojisini (Mega O.I.S) bünyesinde barındıran telefon Full HD çözünürlüğünde video kaydedebiliyor, video kayıt esnasında fotoğraf çekebiliyor, ard arda fotoğraf çekimi yapabiliyor, fotoğraflara farklı efektler verebiliyor ve 3.3-inç boyutunda ekranla geliyor.
Panasonic Lumix Phone P-05C'nin Japonya dışındaki ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı ise bilinmemekte.
Panasonic'den 13.2 megapiksel kameralı cep telefonu; Lumix Phone P-05C
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koagulant 8 yıl
iyide bu telefon duyurulalı çok oluyor.
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Mühendis Kafası 8 yıl
N8'in papucu dama...
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MeT06. 8 yıl

playXr

N8'in papucu dama...


hemen nasıl N8 in pabucunu dama atabildin ki telefon hakkında yukarıda sadece kamera ile ilgili bilgi vermiş ne bir donanım ne bir yazılım hiç bir bilgi yok !

Sen sadece kamerası olsun diye mi alıyorsun N8 i veya başka bir telefonu !

Kameraya çok önem veriyorsan git DSLR al veya kompakt bir fotoğraf makinesi al

NOT: N8 kullanmıyorum.
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Momo-Oz 8 yıl
MeT06.
şöyle diyeceklerdi galiba.telefon özellikli 13.2 mp lik kameraPanasonic başka işin gücün yok mu da bu sektöre girdin başına bela aldın.

Panasonic yıllardır telefon üreten japon malı bir firmadır ..
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lazloo 8 yıl
Sizin fotoğraf makinanız telefon edebiliyor mu? :D Aklıma Benq Siemens in bu reklamı geldi. :D
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MeT06. 8 yıl Momo-Oz
Momo-Oz

MeT06.

şöyle diyeceklerdi galiba.telefon özellikli 13.2 mp lik kameraPanasonic başka işin gücün yok mu da bu sektöre girdin başına bela aldın.


Panasonic yıllardır telefon üreten japon malı bir firmadır ..


aslında haklısın panasonic in telefonları vardı unutmuşum bir an ama iddaalı bir şekilde girmeye çalışıyor sanırsam. Kendine yer edinemez bu saatten sonra.
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jakops. 8 yıl
meliksah55
Sensör küçük olduktan sonra mpnin önemi yok.

sensör küçük diyosun da burdan hayvn gibi görünüyor :D
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Melikşah 8 yıl jakops.
jakops.

meliksah55

Sensör küçük olduktan sonra mpnin önemi yok.



sensör küçük diyosun da burdan hayvn gibi görünüyor :D


Sen full frame ne demek bilmiyorsun galiba.
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Hirotaro 8 yıl
mobilecrunch.com/...

telefonun ön yüzü görülüyor burada , haber editörü nasıl bir foto eklemişse artık ,sadece arkasını bulmuş foto olarak
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Lepanto 8 yıl
Ön yüz tasarımı ilginç, hoşuma da gitti aslında. Ama arkasının telefonla alakası yok. Bunu alıp telefon diye kullanacağımı sanmıyorum.
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..Knight.. 8 yıl Hirotaro
Hirotaro

mobilecrunch.com/...

telefonun ön yüzü görülüyor burada , haber editörü nasıl bir foto eklemişse artık ,sadece arkasını bulmuş foto olarak



Panasonic'in basın duyurusunda sadece eklediğim fotoğraf vardı. Bunu da ekledim, teşekkürler.
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MeT06. 8 yıl
şöyle diyeceklerdi galiba.
telefon özellikli 13.2 mp lik kamera
Panasonic başka işin gücün yok mu da bu sektöre girdin başına bela aldın.
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yunuss.10 8 yıl
Telefonun ön yüzü ekrani nasıl, xenon yok mu, diyafram kaç, donanım ve işletim sistemi ne
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Hirotaro 8 yıl
haydi bakalım panasonicte girdi bu işe ,hayırlı olsun .
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vebo 8 yıl

Hirotaro

haydi bakalım panasonicte girdi bu işe ,hayırlı olsun .


panasonic yıllardır telefon üretiyordu zaten.türkiye ye 3-4 senedir ithalatı yok.hatırlarsanız bir dönem cem yılmaz panasonic reklamlarında oynuyordu.
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Melikşah 8 yıl
Sensör küçük olduktan sonra mp'nin önemi yok.
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Castiel 8 yıl
fotoğraf makınasına telefon özellıgı katmışlar kısaca.
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