Panasonic'ten Avrupa pazarına ilk akıllı telefon

Japon elektronik devi Panasonic firmasının Android desteğini de arkasına alarak Avrupa pazarında akıllı telefon rekabetine gireceğini sizlere aktarmıştık. Panasonic bugün yaptığı duyuruda Mart ayında Avrupa pazarına gireceğini açıkladı.





Firma 2016 yılında denizaşırı 9 milyon Android cihaz satmayı ümit ediyor. Bunun için de Avrupa firma için bir basamak olacak. Firma ayrıca Avrupa pazarına sunacağı ürününün genel olarak hangi tasarıma sahip olacağının da bilgisini verdi.





Buna göre kolay taşınabilirlik için ultra ince ve D şeklinde kasa tasarımları kullanılacak. 4.3 inç OLED qHD çözünürlükte ekranlar esas alınacak. Toughbook serisinde olduğu gibi Panasonic su ve toz geçirmez akıllı telefonlar üretecek.





Bu referans modeli ile Avrupa pazarına girecek olan Panasonic, gelecek mali yıl için 1.5 milyon akıllı telefon hedefliyor. Daha sonra üretim bandını genişletecek ve 2016 yılında Japonya'daki 6 milyon akıllı telefon satışı ile birlikte 15 milyon cihaz satmış olacak. Hedef bölgeler Avrupa, Asya, Çin ve ABD olarak belirlendi.





Panasonic yeni stratejisi için Systems & Communications Company adlı bir ağ ve mobil iletişim şirketi de kurdu. Şirketin bünyesinde Malezya'daki üretim fabrikası bulunuyor ve global modeller burada üretilecek.