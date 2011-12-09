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Panasonic'ten Avrupa pazarına ilk akıllı telefon

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Japon elektronik devi Panasonic firmasının Android desteğini de arkasına alarak Avrupa pazarında akıllı telefon rekabetine gireceğini sizlere aktarmıştık. Panasonic bugün yaptığı duyuruda Mart ayında Avrupa pazarına gireceğini açıkladı.

Firma 2016 yılında denizaşırı 9 milyon Android cihaz satmayı ümit ediyor. Bunun için de Avrupa firma için bir basamak olacak. Firma ayrıca Avrupa pazarına sunacağı ürününün genel olarak hangi tasarıma sahip olacağının da bilgisini verdi.

Buna göre kolay taşınabilirlik için ultra ince ve D şeklinde kasa tasarımları kullanılacak. 4.3 inç OLED qHD çözünürlükte ekranlar esas alınacak. Toughbook serisinde olduğu gibi Panasonic su ve toz geçirmez akıllı telefonlar üretecek.

Bu referans modeli ile Avrupa pazarına girecek olan Panasonic, gelecek mali yıl için 1.5 milyon akıllı telefon hedefliyor. Daha sonra üretim bandını genişletecek ve 2016 yılında Japonya'daki 6 milyon akıllı telefon satışı ile birlikte 15 milyon cihaz satmış olacak. Hedef bölgeler Avrupa, Asya, Çin ve ABD olarak belirlendi.

Panasonic yeni stratejisi için Systems & Communications Company adlı bir ağ ve mobil iletişim şirketi de kurdu. Şirketin bünyesinde Malezya'daki üretim fabrikası bulunuyor ve global modeller burada üretilecek. 

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Nemésis 7 yıl
Tasarımı gayet güzel, iyi bir donanım ve fiyatla gelirse kesinlikle tercih edilebilir.
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_Cygnus_ 7 yıl
Yıllık 15 Milyon adet akıllı telefon hedefiyle pazara girecek olan Panasonic’in ilk cihazında 4.3 inç quarterHD OLED ekran, NFC, suya ve toza dayanıklı kasa gibi özelliklerin bulunması bekleniyor.Telefon güzele benziyor Panasonic'ten iyi bir kamera bekliyorum,Motorola Defy gibi suya ve toza dayaknılı olmasınıda gayet iyi buldum.
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Dark Shade 7 yıl
tasarımı harika olmuş...
inşallah tutar panasonic...
piyasaya rekabet gelir güzel olur...
farklı tasarımlar da görmüş oluruz...
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dreamblue35 7 yıl
bu telefon 13.3mp kamerası olan telefon mu?
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acbold 7 yıl
Yeni bir pazara iyi şekilde hazırlanıp açılmak istiyorsan ve gelecek olarak görüyorsan orayı PANASONIC, gidip operatorlerle anlaşacaksın.Onların müşterisi hazır ve +xxx daha fazla paraya hemde :)
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samedseymen 7 yıl
android ailesi büyüyor.
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jolawe 7 yıl
batarya kasanın altında sanırım arka kapak diye birşey yok...
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Jinnet 7 yıl
Sendemi :'(
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innformatics 7 yıl
Bir dönem x700 kullanmış biri olarak Panasonic'in Pazarda olmasını isterim. Symbian ile çöp etmişlerdi cihazı. Tekofaks sorunun işletim sisteminde olmadığını kabullenemedi ve Servis manyağı yapmıştı telefonumu. Sonunda değiştirdiler fakat nafile, mesele donanımda değildi. Androidle böyle olmayacağına eminim. Aslında gönlüm Nokia'nın heder ettiği Meego'yu ele almasından yana. En azından ayrı bir tat daha gelir piyasaya.
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Oxeman 7 yıl
of of organic led ile geliyor görmeye alışkın olmadığımız bir ekran biçimi...Ayrıca telefon bir japon firması için çok yakışıklı...
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One Day 7 yıl
tasarımı çok güzel panasonicte piyasaya girsin bakalım neler olacak
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FRAPS 7 yıl
Çok beğendim cihaz resmen kalite kokuyor.Ayrıca tasarımda ki sadelik bu telefonu uzun yıllarca sıkılmadan kullanmamızı sağlar.Japon panasonic kalitesini yaşamak istiyorum
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proxima35 7 yıl
panasonic yapar. ülkemizde çok tutulmasada bana göre en iyi elektronik markasıdır.
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HRNclk777 7 yıl
10 numara tasarım
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Technotronic 7 yıl
zamanında panasonic gd 90 kullanmıştım çok kaliteli ve hoş bir telefondu , panasonic artık agırlıgını koymalı ve büyük oynamalı
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