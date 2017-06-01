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Panasonic’ten giriş seviyesine metal alaşımlı telefon

Alüminyum kasa tasarımı artık giriş seviyesi akıllı telefonlarda da farklılaşma unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Panasonic Eluga I3 Mega modeli buna son örnek oldu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,1b
1
5
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında sessiz ama derinden ilerlemeyi tercih eden Panasonic, Computex 2017 fuarında yeni bir ürün tanıttı. Eluga I3 Mega adındaki akıllı telefon giriş seviyesine Premium kalitesinde malzeme sunmayı amaçlıyor.

Tamamen metal bir gövdeye sahip olan Eluga I3 Mega, yuvarlatılmış kenarlar ile bugün pek çok akıllı telefonda gördüğümüz modern tasarımı yansıtıyor. Ekrandaki 2.5D kavis premium hissiyatı arttırmış. Bunun haricinde modelde giriş seviyesi bir donanım bizi karşılıyor.

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5.5 inçlik IPS ekranında 720p çözünürlük sunan modele 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran MediaTek 6735 yonga seti eşlik ediyor. Sistem 3GB LPDDR3 RAM ve 16GB arttırılabilir kapasite ile destekleniyor.

Modelin bir diğer dikkat çekici tarafı 4000mAh kapasiteli bataryası. Son dönemin batarya modasına uyan Panasonic, kullanıcılara bir günden fazla kullanım süresi sunmayı başarmış. Cihazın arka kısmında 13MP çözünürlüğünde, ön kısmında ise 5MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Android 6.0 ile gelecek akıllı telefonun henüz fiyatı ve çıkış tarihi belli değil. 

 

https://www.androidheadlines.com/2017/05/panasonics-full-metal-eluga-i3-mega-quad-core-cpu.html Yorum Yaz
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izmirliyim_89 2 yıl
Herkes telefon çıkarıyo ne güzel Çin den bastır telefon ucuzdan bide satabildigine ucuz da olsa sat az kar yap olsun
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Eeltorm 2 yıl
Android 8 çıktı daha 6 ile telefon çıkarıyorlar.
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Haggard1963 2 yıl
General Mobile cihazlarıyla aynı ürüne benziyor.
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cosica 2 yıl Haggard1963
Haggard1963
General Mobile cihazlarıyla aynı ürüne benziyor.

evet çok benziyor arka tasarım. hoparlör kısmı da benziyor.
tamamen batarya odaklı olmuş bu ekran çözünürlüğüyle ve ekran boyutuyla.
hızlı şarjı vardır umarım. artık type-c standart olmalı. büyük kolaylık.
Android 8'e birkaç ay kala 6.0'lı cihaz çıkarmak da ilginç. iki yıl geriden geliyor resmen.
mobile.panasonic.com/...
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