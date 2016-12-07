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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Panasonic’ten mobil cihazların performansını gerçek zamanlı ölçme imkanı tanıyan araç

Artık bir kurumda çalışan kişilerin mobil cihaz kullanım analizini yapabilmek çok kolay hale geliyor. Panasonic bu konuda hızlı çözümler sunacak yeni aracını tanıttı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son yıllarda geliştiriciler, kurumlar ve ürün sağlayıcılar için mobil platformlardan gelen verileri doğru bir şekilde analiz etmek büyük önem taşıyor. Panasonic bu amaçla önemli bir ortaklık yaptı ve mobil cihaz performansını gerçek zamanlı ölçebilecek bir araç geliştirdi.

Kurumlara Kolaylık Sağlayacak

Panasonic ve kurumsal mobil müşterilerine analizler sağlayan yazılım firması B2M Solutions ortaklığında geliştirilen yeni araç, Toughbook Smart Service hizmetine entegre ediliyor. TSS müşterileri bundan böyle mobil cihazlardan veri toplayıp bunları analiz etme ve cihazların kullanım ömrünü gerçek zamanlı olarak etkin bir şekilde yönetme imkânına sahip olacak.

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TSS hizmetinin sunduğu avantajları sıralayacak olursak; kurumdaki tüm cihazları durumunu tam olarak görüntüleyebilmek, WLAN veya mobil veri faaliyetlerini gözlemleyerek yüksek kullanımlı alanları ve uygulamaları tespit edebilmek, cihazlardaki yüklü uygulamaları analiz edebilmek, pil performansını ve şarj döngülerini izleyebilmek sayılabilir. Toughbook Smart Service yazılımı, Panasonic'in Avrupa çapındaki mevcut dağıtım kanalları üzerinden kullanıma sunulacak.

 

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mu5tafa 2 yıl
Şu Panasonic niye android dünyasında iddaalı işler yapmaz..
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