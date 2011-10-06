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Pantech, 1.5 GHz işlemcili ve 4.5-inç HD ekranlı akıllı telefonu Vega LTE'yi duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
17,2b
1
16
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin en büyük üçüncü cep telefonu üreticisi olarak nitelendirebileceğimiz Pantech, Vega LTE isimli yeni modeliyle Vega ailesini genişletiyor.
1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciden ve 1 GB RAM'den güç alan Vega LTE, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 (Gingerbread) versiyonuyla geliyor. Teknoloji meraklılarının beğenisine göre siyah ve beyaz renk seçenekleri bulunan akıllı telefonda, 4.5-inç boyutunda ve 800 x 1280 piksel (HD) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verildiğini görüyoruz. Böylece firma ekran çözünürlüğü konusunda Samsung, LG Mobile, Sharp ve HTC'nin sürdürdüğü yarışın gerisinde kalmıyor.
İsminden de anlaşılabileceği üzere kullanıcılara daha hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan LTE (Long-term evolution) ağına destek veren akıllı telefon, 16 GB dahili flash bellek, microSD kart girişi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, GPS, NFC (Yakın alan iletişim teknolojisi), Bluetooth 3.0 ve T-DMB TV alıcısına ev sahipliği yapıyor. Ekim ayında SK Telecom aracılığıyla Güney Kore'de satışa sunulması planlanan Pantech Vega LTE'nin bataryasının ise 1860 mAh olduğunu ekleyelim.

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some_times 8 yıl
veto1214
Pantech Ne ya tel pazarını duyoN Tel yapıyo Yakında Vestelde başalr

ya arkadaş bilmiyorsan firmayı yorum yapma bu ne ya site 6 harli dolu.
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sertacarslan 8 yıl
Dijital TV alıcısı bile var.
Apple'a kapak olsun...
iPhone4s'den üstün özellikli cihazlar birbiri arkasına patlayacak artık. 3-5 ay sonra çin malı iPhone4s taklitleri bile iPhone4s'i geçer...
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JohanCruyff14 8 yıl sertacarslan
sertacarslan

Dijital TV alıcısı bile var.
Apple'a kapak olsun...
iPhone4s'den üstün özellikli cihazlar birbiri arkasına patlayacak artık. 3-5 ay sonra çin malı iPhone4s taklitleri bile iPhone4s'i geçer...

Çinlilerin ne zamandan beri Ios'u var?
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Recharged 8 yıl
Samsung Galaxy'i andırıyor adeta.
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bilgehan_de 8 yıl
veto1214
Pantech Ne ya tel pazarını duyoN Tel yapıyo Yakında Vestelde başalr

Pantech yılların firması..Kore'de piyasada adını çok duyarsın...Biraz kore filmlerini izlersen veya araştırırsan görürsün ...Dünya bu kadarla bitmiyor....
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bilgehan_de 8 yıl
veto1214
Pantech Ne ya tel pazarını duyoN Tel yapıyo Yakında Vestelde başalr

Pantech yılların firması..Kore'de piyasada adını çok duyarsın...Biraz kore filmlerini izlersen veya araştırırsan görürsün ...Dünya bu kadarla bitmiyor....
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JoeyBane 8 yıl
Bu marka da yeni mi çıktı.. Özellikleri sağlammış;)
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hardcrss 8 yıl
güney koreli birisiyle konuşurken pantech kullanıyorum demişti, o ne la diyip google'a sormuştum. o zamanlar haberim oldu pantech isimli bir cep telefonu üreticisi olduğunu.
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axilik 8 yıl
Arayüz LG den, özellikler Samsung'dan, fiyatta uygun olursa tamam benim telefon işte :)
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35fatih 8 yıl
veto1214
Pantech Ne ya tel pazarını duyoN Tel yapıyo Yakında Vestelde başalr

pantech uzun yıllardan beri telefon işinde var bilmiyorsan bir araştır bakayım.
1 Yanıt Yanıtla +2
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veto1214 8 yıl 35fatih
35fatih

veto1214

Pantech Ne ya tel pazarını duyoN Tel yapıyo Yakında Vestelde başalr


pantech uzun yıllardan beri telefon işinde var bilmiyorsan bir araştır bakayım.

Valla hiç gormemiştim ama bildiğim iyi oldu
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SliTheRiNN 8 yıl
Samsung dan bi çalışan görmez inş bunuda kopyalarlar :))
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Mobile Prof. 8 yıl
Adamlar saglam telefon yapmislar.
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veto1214 8 yıl
Pantech Ne ya tel pazarını duyoN Tel yapıyo Yakında Vestelde başalr
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