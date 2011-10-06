Pantech, 1.5 GHz işlemcili ve 4.5-inç HD ekranlı akıllı telefonu Vega LTE'yi duyurdu

Haber Editörü
Güney Kore'nin en büyük üçüncü cep telefonu üreticisi olarak nitelendirebileceğimiz Pantech, Vega LTE isimli yeni modeliyle Vega ailesini genişletiyor.
1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciden ve 1 GB RAM'den güç alan Vega LTE, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 (Gingerbread) versiyonuyla geliyor. Teknoloji meraklılarının beğenisine göre siyah ve beyaz renk seçenekleri bulunan akıllı telefonda, 4.5-inç boyutunda ve 800 x 1280 piksel (HD) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verildiğini görüyoruz. Böylece firma ekran çözünürlüğü konusunda Samsung, LG Mobile, Sharp ve HTC'nin sürdürdüğü yarışın gerisinde kalmıyor.
İsminden de anlaşılabileceği üzere kullanıcılara daha hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan LTE (Long-term evolution) ağına destek veren akıllı telefon, 16 GB dahili flash bellek, microSD kart girişi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, GPS, NFC (Yakın alan iletişim teknolojisi), Bluetooth 3.0 ve T-DMB TV alıcısına ev sahipliği yapıyor. Ekim ayında SK Telecom aracılığıyla Güney Kore'de satışa sunulması planlanan Pantech Vega LTE'nin bataryasının ise 1860 mAh olduğunu ekleyelim.
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ya arkadaş bilmiyorsan firmayı yorum yapma bu ne ya site 6 harli dolu.
Apple'a kapak olsun...
iPhone4s'den üstün özellikli cihazlar birbiri arkasına patlayacak artık. 3-5 ay sonra çin malı iPhone4s taklitleri bile iPhone4s'i geçer...
Çinlilerin ne zamandan beri Ios'u var?
Pantech yılların firması..Kore'de piyasada adını çok duyarsın...Biraz kore filmlerini izlersen veya araştırırsan görürsün ...Dünya bu kadarla bitmiyor....
Pantech yılların firması..Kore'de piyasada adını çok duyarsın...Biraz kore filmlerini izlersen veya araştırırsan görürsün ...Dünya bu kadarla bitmiyor....
pantech uzun yıllardan beri telefon işinde var bilmiyorsan bir araştır bakayım.
Valla hiç gormemiştim ama bildiğim iyi oldu