Pantech, 1.5 GHz işlemcili ve 4.5-inç HD ekranlı akıllı telefonu Vega LTE'yi duyurdu

Güney Kore'nin en büyük üçüncü cep telefonu üreticisi olarak nitelendirebileceğimiz Pantech, Vega LTE isimli yeni modeliyle Vega ailesini genişletiyor.



1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciden ve 1 GB RAM'den güç alan Vega LTE, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 (Gingerbread) versiyonuyla geliyor. Teknoloji meraklılarının beğenisine göre siyah ve beyaz renk seçenekleri bulunan akıllı telefonda, 4.5-inç boyutunda ve 800 x 1280 piksel (HD) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verildiğini görüyoruz. Böylece firma ekran çözünürlüğü konusunda Samsung, LG Mobile, Sharp ve HTC'nin sürdürdüğü yarışın gerisinde kalmıyor.



İsminden de anlaşılabileceği üzere kullanıcılara daha hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan LTE (Long-term evolution) ağına destek veren akıllı telefon, 16 GB dahili flash bellek, microSD kart girişi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, GPS, NFC (Yakın alan iletişim teknolojisi), Bluetooth 3.0 ve T-DMB TV alıcısına ev sahipliği yapıyor. Ekim ayında SK Telecom aracılığıyla Güney Kore'de satışa sunulması planlanan Pantech Vega LTE'nin bataryasının ise 1860 mAh olduğunu ekleyelim.

