Pantech Breakout; 1 GHz işlemci, Android 2.3, 4-inç ekran ve LTE desteği bir arada

Genellikle Amerika ve Uzakdoğu pazarlarına yönelik akıllı telefon çözümleri sunan Pantech firması, görünüşe göre Breakout olarak isimlendirdiği yepyeni bir model üzerinde çalışma yürütüyor.



Fotoğraflı teknik özellik listesi internette paylaşılan Breakout'un, orta-üst segment arasında konumlandırıldığını görmekteyiz. 1 GHz işlemci, 512 MB RAM ve Android 2.3 ''Gingerbread'' desteğini arkasına alan Breakout, kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan 4G (LTE) ağlarıyla uyumlu çalışabilmekte.

390 MB'a kadar dahili kullanıcı belleğine ve 4.0-inç boyutlu 480 x 800 piksel dokunmatik ekrana yer verilen Breakout'un kapasitesi microSD kartlar yardımıyla 32 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Akıllı telefonla beraber 8 GB'lık hafıza kartı hediye ediliyor.

Ön yüzünde VGA kamerası, arka yüzünde ise 5 megapiksel kamerası bulunan akıllı telefon, Swype yazı girişi desteğine ve mobil hotspot özelliğine sahip.



Pantech Breakout'un fiyatına ve çıkış tarihine dair bilgi henüz bulunmuyor.



http://www.androidcentral.com/pantech-breakout-may-be-new-verizons-lte-android-phone