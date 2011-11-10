Parlak beyaz renkli Nokia N9 için Avrupa'da 700 Euro'dan ön sipariş alımları başladı

Haber Editörü
Finlandiya'nın mobil iletişim devlerinden Nokia'nın, Londra'da düzenlediği etkinlik kapsamında Windows Phone 7.5 Mango işletim sistemli Lumia serisiyle beraber sergilediği parlak beyaz kasalı N9 için görünüşe göre şimdiden ön sipariş alımları başlamış.
Finlandiya'nın çevrim içi satış mağazalarından Verkkokauppa'nın, MeeGo 1.2 ''Harmattan'' işletim sistemli N9'un 64 GB'lık versiyonu için 699,90 Euro'dan ön sipariş aldığı ortaya çıktı. Ancak N9'un hangi tarihten itibaren stoklara gireceğine dair bilgi verilmemiş. Akıllı telefonun yıl sona ermeden önce teknoloji meraklılarıyla buluşturulması planlanıyor.
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Çok sağol ben abd fiyatını bilmiyodum :) Anlamak bu kadar zor mu ? Ben son kullanıcıya sunulan en düşük fiyatlardan bahsediyorum N9 beyaz tamamen çıksın en düşük fiyatından tekrar karşılaştırırsın ;) Bide zaten benim dediğim Türkiye içinden apple iphone almak çok gereksiz aşırı pahalı ama dünyadaki gerçeği de göz ardı edemezsin gidip alıyoruz diye konuşulmuyo zaten burda ki ben de SE dan başka tel kullanamam onlar da biraz pahalı olsa da hiç bi zaman böyle saçma fiyatlarla sürülmüyolar ;)
hmm demek apple iphone 4ü 4s ile aynı fiyattan sürdü piyasaya? Dışarısı için doğrudur pekiyi ülkemizde?
Sen yazdıklarımı sonuna kadar okuyo musun hocam :)
Sen yazdıklarımı sonuna kadar okuyo musun hocam :)
İşte bende senin gibi telefonları ülkemize getiren firmalar çok kazanıyor çok fahiş fiyata satıyor diyorum. Eleştirdiğim aslından telefonların ülkemizde çok pahalı satılması. Dışardaki fiyatlara baktıkça imreniyoruz. Ayrıca dışardan çeşitli yollarla garantisiz yada kaçak gelen bir telefonu normal bir ticaretmiş gibi göstermeyelim bunu sana değil diğer arkadaşlara yazıyorum.
Benim bildiğim telefonu gider mağazadan bayiden herneyse bir dükkandan yada web sitesinden alırsın garantisi vardır ve kayıtlıdır. Bu fiyata bakarım onun harici sık sık telefon değiştiren için yurt dışından getirilen telefonlarda sorun çıkabiliyor sim problemleri kayıt problemleri garanti problemi vs. Ülkemizde pahalı mı pahalı dışardan aldık seyahatte diyelim ee kaç defa değiştirme hakkım var belki ben 3-4 ayda bir model almak istiyorum. Alamazsın 2 yılda bir kayıt hakkı neden distribütörlerin cebi dolsun diye! Bizi daha rahat kazıklasınlar diye. Burada suçlu hükümet bu kadar vergi olmaz hani ellerinde imkan olsa cihazı kurcaladığımız dakika başına vergi alacaklar :(
Evet yurtdışı fiyatları,ülkemizdeki fiyatlar tamamen distrübitör ve aç gözlü perakendecilerin bi ürünü... O fiyata alanı var ama demekki satıyolar... Yani apple iphone 4 le aynı fiyattan sürdü aslında piyasaya 4s'i :)
@ hakanxml
€ o $ değil ;) :)
Evet yurtdışı fiyatları,ülkemizdeki fiyatlar tamamen distrübitör ve aç gözlü perakendecilerin bi ürünü... O fiyata alanı var ama demekki satıyolar... Yani apple iphone 4 le aynı fiyattan sürdü aslında piyasaya 4s'i :)
@ hakanxml
€ o $ değil ;) :)
hmm demek apple iphone 4'ü 4s ile aynı fiyattan sürdü piyasaya? Dışarısı için doğrudur pekiyi ülkemizde? 2.799 TL ve sadece 16 GB acaba 64 Gb ne kadar olur? Ben iphone almak istesem yurt dışına mı gitmek zorundayım fiyat fahiş pahalı değil fahiştir. 2000-2200 TL olur hadi pahalı derim buna fahiş fiyat denir fırsatçılık denir ticaretinde bir edebi olmalı. Neden sürekli Apple kahraman neden fiyatı ve tüm şartları çok uygun çok cazip gösteriliyor anlamış değilim? Türkiye'de faturalı garantili iphone 4s ne kadar bana bunu söyleyiniz 2.799 TL değil mi en ucuz yeni modeli bu! Bu ne ya?
Satıcılara kızmaya hakkımız yok mu? Satıcılarıda eleştireceğiz tabii koca üreticileri çatır çatır eleştiriyoruzda neden satıcıları eleştirmeyelim? Türkiye'ye benim bildiğim N9 girmeyecek o sebeple bizi pek ilgilendirmiyor. Ama bakalım 64 GBlık iphone 4s gelince kaç paradan girecek? artık 3 mü olur 4 mü olur bilemem..
Sitede sürekli yurt dışı fiyatlar üzerinden hesap yapılıyor sanki hepimiz her hafta seyahat ediyoruzda dışarıdan cihaz getiricez. Hadi getirdik diyelim kaç defa getirme ve kayıt etme hakkımız varki? Ahmetten mehmetten pasaport kayıt hakkı ara dur. gelin bunun için isyan edelim dışarda 1300-1600 TL arası bir telefona ülkemizde 2500-3000 TL vermeyelim.
Apple'ın bence bir hatası var. Benim param çok son model kaç paraysa alırım diyen ülkemizde ve dünyada çok insan var. Ben olsam tanesi 4-5bin dolara özel seri bir model çıkarır dayarım piyasaya :) Mutlaka ona sahip olmak isteyen birkaç milyon insan çıkacaktır böylece 4s'ten edeeceği karın birkaç katını daha zahmetsizce kazanır.
Nokia ya çok ucuz telefonlar üretiyor yada çok pahalı telefonlar üretiyor.Bu telefon 700 Euro gibi bir fiyatı haketmiyor.
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