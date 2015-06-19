Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Parmak hareketleriyle akıllı saat kontrolu sunan Deus Ex Aria, Kickstarter projesine başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,1b
1
2
Zamazingo
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Parmak hareketleriyle akıllı saat kontrolu sunan Deus Ex Aria, Kickstarter projesine başladı
Günümüzün en çok dikkat çeken ve kişilerde alma isteği uyandıran teknolojileri arasında akıllı saatler yer alıyor. Ancak ufak ekranları ile kullanmak için aynı anda iki elimizi de meşgul etmeleri çoğu kullanıcı tarafından beğenilmiyor. Buna çözüm amaçlı hazırlanan Deus Ex Aria ise, popüler bağış platformu Kickstarter üzerinde destek arıyor.
Site üzerinde Deus Ex Technology tarafından başlatılan Deus Ex Aria, Android Wear ile Pebble akıllı saatlerin kordonlarına takılıyor ve dahili sensörleriyle saatlerin basit parmak hareketleriyle kontrol edilmesine imkan tanıyor. Gereken parmak hareketlerinin kişiselleştirilebiliyor olmasıyla dikkat çeken ürün, aynı zamanda Bluetooh kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden akıllı telefonları hatta araya yine akıllı telefonu koyarak GoPro aksiyon kameralarını ya da bilgisayarları dahi aktif olarak kontrol edebiliyor.
Bünyesinde yer alan 90 mAh gücündeki bataryasıyla 24 saatten fazla bir kullanım süresi veren Deus Ex Aria, hazırlanan SDK yani yazılım geliştirme kiti sayesinde de isteğe bağlı olarak insansız hava araçlarını kontrol etme gibi farklı alanlar için de programlanabiliyor.
Kickstarter'da konan 100,000$ hedefin 37,114$'lık bölümünü toplamayı başaran Deus Ex Aria, yapılacak en az 70$ bağış ile 2016 Haziran ayında elde edilebiliyor. Ürünün açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/belfio/deus-ex-aria-the-evolution-of-smartwatch-control?ref=category_newest Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tmk20 4 yıl
bunu saat değilde bilgisayar yada akıllı televizyonlara uyarlasınlar dizi film vs. izlerken video durdursun oynatsın sonraki video geçiş yapsın yeter.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Murmeko 4 yıl
isim sakat be usta
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "Sahurluk" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl AMD'nin yeni süper ekran kartı: Fury X hakkında merak edilen her şey! 4 yıl ASUS AMD R9 380 Strix ekran kartı video inceleme "AMD'den Fiyat / Performans atağı" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim