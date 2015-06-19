Parmak hareketleriyle akıllı saat kontrolu sunan Deus Ex Aria, Kickstarter projesine başladı

Günümüzün en çok dikkat çeken ve kişilerde alma isteği uyandıran teknolojileri arasında akıllı saatler yer alıyor. Ancak ufak ekranları ile kullanmak için aynı anda iki elimizi de meşgul etmeleri çoğu kullanıcı tarafından beğenilmiyor. Buna çözüm amaçlı hazırlanan Deus Ex Aria ise, popüler bağış platformu Kickstarter üzerinde destek arıyor.

Site üzerinde Deus Ex Technology tarafından başlatılan Deus Ex Aria, Android Wear ile Pebble akıllı saatlerin kordonlarına takılıyor ve dahili sensörleriyle saatlerin basit parmak hareketleriyle kontrol edilmesine imkan tanıyor. Gereken parmak hareketlerinin kişiselleştirilebiliyor olmasıyla dikkat çeken ürün, aynı zamanda Bluetooh kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden akıllı telefonları hatta araya yine akıllı telefonu koyarak GoPro aksiyon kameralarını ya da bilgisayarları dahi aktif olarak kontrol edebiliyor.

Bünyesinde yer alan 90 mAh gücündeki bataryasıyla 24 saatten fazla bir kullanım süresi veren Deus Ex Aria, hazırlanan SDK yani yazılım geliştirme kiti sayesinde de isteğe bağlı olarak insansız hava araçlarını kontrol etme gibi farklı alanlar için de programlanabiliyor.

Kickstarter'da konan 100,000$ hedefin 37,114$'lık bölümünü toplamayı başaran Deus Ex Aria, yapılacak en az 70$ bağış ile 2016 Haziran ayında elde edilebiliyor. Ürünün açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/belfio/deus-ex-aria-the-evolution-of-smartwatch-control?ref=category_newest