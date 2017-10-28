Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Parmak izi okuyucusu ekrana entegre Vivo Xplay 7 ortaya çıktı

Sektörde parmak izi tarayıcısını ekrana entegre eden ilk üretici ünvanına sahip Vivo henüz bu telefonu piyasaya sürebilmiş değil. Vivo Xplay 7 en erken gelecek yıl başlarında piyasada olacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,4b
1
10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Parmak izi okuyucusunu ekrana entegre ederek ön paneli tamamen çerçevesiz hale getirme fikri uzun zamandır akıllı telefon pazarında gündem konusu. Henüz teknoloji devlerinden bir adım gelmemişken Çinli Vivo sektörde ilk olmayı planlıyor.

Yeni standart

Firmanın ekrana entegre bir parmak izi sensörü kullanacağı uzun süredir biliniyor. İlk modelin Vivo X9 Plus olacağı düşünülse de firma yeniliğini amiral gemisine saklıyor. Vivo Xplay 7 modeli ekrana entegre parmak izi sensörü kullanan ilk akıllı telefon olacak.

İnternete sızan görseller tamamen çerçevesiz bir akıllı telefona işaret ediyor. Ön kısımda sadece kamera modülleri yer alırken bunun dışında herhangi bir bileşene rastlanmıyor. Yani aslında hep hayali kurulan tamamen çerçevesiz bir akıllı telefon ile karşı karşıyayız.

Ayrıca Bkz. "Google Lens ilk nesil Pixel telefonlarına geldi"

Elbette görsellerin ne kadar gerçek olduğu bilinmiyor ancak firma içi bazı sunumlar da olduğu için ihtimal oldukça yüksek. Ekrana entegre parmak izi sensörleri zaten bir süredir geliştiriliyor. Sadece firmaların risk alarak bunu telefonlarında kullanması bekleniyordu. Vivo ise Qualcomm ile çalışarak ultrason tabanlı sensörü ekrana entegre etmeyi planlıyor.

 

Parmak izi okuyucusu ekrana entegre Vivo Xplay 7 ortaya çıktı
Tam Boyutta Gör

Görselde kafa kurcalayan şey ise üst kısımdaki çift kamera yuvaları. iPhone X veya Essential Phone modelindeki gibi bir arka alan mevcut değil ve sanki doğrudan kullanıcı arayüzünün üzerine oturmuş gibi duruyor. Bu noktada firma nasıl bir arayüz kullanacak oldukça merak ediliyor. Eğer görseller gerçek çıkarsa Vivo yeni bir endüstri standardı belirlemiş olacak.

Vivo Xplay 7 modeli için halen daha vakit var. Telefonun en erken 2018 bahar aylarında gelmesi bekleniyor zira yonga seti tarafında Snapdragon 845 kullanılacağı iddia ediliyor. 8GB RAM ve 128GB/256GB kapasite seçenekleri sunacak model stereo hoparlör, çift ön kamera, çift arka kamera gibi özelliklere sahip olacak. 

 

http://www.slashleaks.com/l/vivo-xplay-7-with-bezel-less-display-renders-leaked Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Fearless_tr 2 yıl en beğenilen
Arkasinda apple logosu olsa kütür kütür satilirdi varya :)))
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
aslında ön kamerayı kaldırıp arka kamerayı hareketli menteşeli birşey yapsalar cıt diye cıkıp döndüğünde ön kamera olarak kullanılabilecek bir şey olabilir hem basit hemde 4 kamera sensörü yerine iki kaliteli sesör olurdu zor birşey değil bence benim aklıma geldi ise onların haylı haylı gelmiştir tabi ama buna engel ne olabilirki aceba bağlantılarda sorun yaşanırmı böyle bir tasarımda bilemdedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Tasarım İphone X'i tokatlar.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FlyingUnderpants 2 yıl
Telefonların yakın geleceği. Çift ön kamera, çift arka kamera, ön yüz tamamen ekran,
ekran kasa oranı %100. İşlemci ve grafik mobil işlemcilere yakın performans verecek ve 4K 60fps oyunlar oynanabilecek. Sadece bir iki sene sonra.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 2 yıl
FlyingUnderpants

Telefonların yakın geleceği. Çift ön kamera, çift arka kamera, ön yüz tamamen ekran,
ekran kasa oranı %100. İşlemci ve grafik mobil işlemcilere yakın performans verecek ve 4K 60fps oyunlar oynanabilecek. Sadece bir iki sene sonra.

Çay kahve de servis edip masaj yapsın mı
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fx_57,5 2 yıl FlyingUnderpants
FlyingUnderpants

Telefonların yakın geleceği. Çift ön kamera, çift arka kamera, ön yüz tamamen ekran,
ekran kasa oranı %100. İşlemci ve grafik mobil işlemcilere yakın performans verecek ve 4K 60fps oyunlar oynanabilecek. Sadece bir iki sene sonra.

iphonex zaten 4k 60fps yapıyor yanlış bilmiyorsam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
x2yk 2 yıl
Bayağı ince bir telefon olmuş, ekran kasa oranı da çok iyi seviye de artı parmak izi olayı da ekran içinde snapdragon 845 ve 8 gb ram artı 256 gb 'a kadar hafıza ile süper ötesi olmuş.. Bu firma güncellemeler de nasıl Xiaomi gibi güncelliyor mu ürünlerini acaba??
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PalaSakal 2 yıl
YAHU hani ekrana entegre parmak izi tarayıcı patentini Samsung almıştı.Artık sızıntılarda da mantık kalmadı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orientem 2 yıl
Şu ön kamerayı ne zaman kaldırmaya cesaret edebilirler o zaman almayı düşünürüm. Yok Amerika illa kamera koycaksınız gözetlemem için yoksa olmaz diyorsa. Kameralı tasarımın nirvanasına Samsung ulaştı zaten. Diğer hepsi prototip cihaz gibi. Olmamış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fearless_tr 2 yıl en beğenilen
Arkasinda apple logosu olsa kütür kütür satilirdi varya :)))
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 2 yıl
Snapdragon yillardir bu teknolojiyi kullaniyordu da firmalar tercih etmiyordu ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
caneycaney +12 Wi Fi +11 javaprof +8 khytr89 +8 ecs_elite_group +7 deoks +7 KaleyDeskop +6 AqRaMa +5 stalker(1979) +5 WB +4
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4428 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
vivo, vivo xplay 7 ve
5 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Microsoft gelirlerini artırmaya devam ediyor, konsol bölümünün katkısı büyük 2 yıl Ticari ilk Optane SSD bellekler piyasaya çıkıyor 2 yıl Cam film yasağını protestoya gitti, cam filmi cezası yedi 2 yıl Google, artık sizin yerinize konumunuzu otomatik olarak belirliyor 2 yıl The Boring Company ilk tünelinde önemli bir ilerleme kaydetti 2 yıl Hindistan artık dünyanın ikinci büyük akıllı telefon pazarı 2 yıl Intel’den üçüncü çeyrekte rekor kâr 2 yıl Turkcell'den 29 Ekim mesajı: Telefon görüşmeleri öncesinde Atatürk'ün sesi dinletiliyor! 2 yıl Walmart reyon kontrolü için robotlardan faydalanacak 2 yıl Animal Crossing: Pocket Camp sınırlı olarak erişime açıldı 2 yıl Uygun fiyatlı Nokia 2’nin özellikleri AnTuTU’da görüntülendi 2 yıl Elektronik haberleşmede tüketici hakları belirlendi! 2 yıl DC sinematik evreninde Shazam'ı canlandıracak isim belli oldu 2 yıl WhatsApp’a yeni emojiler ve mesaj silme özelliği eklendi 2 yıl LG'nin 80 milyon akıllı ev aletini etkileyen bir güvenlik açığı tespit edildi 2 yıl Yerli milli oyun Tartarus ve arama motoru yaani | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Facebook, Cadılar Bayramı özelikleriyle güncellendi 2 yıl SnapDragon 845 Aralık ayında gün yüzüne çıkabilir 2 yıl Facebook'tan açıklama: Kimsenin konuşmalarını dinlemiyoruz 2 yıl ADATA’dan bütçe dostu SSD modelleri 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Parmak izi okuyucusu ekrana entegre Vivo Xplay 7 ortaya çıktı Sonraki Amazon'un çalışan sayısı yarım milyonu geçti 2 yıl Xbox Game Pass Kasım 2017 oyunları duyuruldu 2 yıl Artık bataryalar hakkında daha detaylı bilgilere sahibiz 2 yıl Özbekistan ile 1000 Ejder Yalçın 4x4 üretimi için anlaşma imzalandı 2 yıl Honda'dan soğutucu özellikli sevimli taşıma robotu: RoboCas 2 yıl Patent davalarının ünlü yargıcı Lucy Koh: Artık çok yoruldum 2 yıl AMD Threadripper 1950X fiyatı ucuzladı 2 yıl Avrupa Komisyonu teknoloji şirketleri için yeni vergi politikası arıyor 2 yıl Yaz saati uygulaması değişiyor! 2 yıl DreamWorks kahramanları bu oyunda 2 yıl Yerli bölgesel yolcu uçağı projesi iptal mi edildi? 2 yıl Nvidia CEO'su Jensen Huang: Tamamen otonom araçlar 2021 yılına kadar gerçek olacak 2 yıl Motorola'dan 45. yıla özel Snapdragon 835'li telefon: Moto Z 2018 2 yıl Microsoft'un katlanabilir yeni mobil cihazıyla ilgili detaylar geldi 2 yıl McAfee artık ürünlerinin kaynak kodunun incelenmesine izin vermiyor 2 yıl SpaceX, patlamadan sonra ilk kez SLC-40 fırlatma rampasını kullanacak 2 yıl Nissan'dan tam otonom araçlar için hedef 2020 2 yıl Google'ın metin inceleme API'si ayrımcılık yapıyor 2 yıl Gen düzenlemede robotlar devreye giriyor 2 yıl Orta segmente yönelik Xperia R1 ve Xperia R1 Plus tanıtıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Nokia telefonların oyun deneyimi AnTuTu
DonanımHaber
Apple WWDC 2019 etkinliğinde iTunes'u
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim