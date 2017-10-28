Parmak izi okuyucusu ekrana entegre Vivo Xplay 7 ortaya çıktı

Parmak izi okuyucusunu ekrana entegre ederek ön paneli tamamen çerçevesiz hale getirme fikri uzun zamandır akıllı telefon pazarında gündem konusu. Henüz teknoloji devlerinden bir adım gelmemişken Çinli Vivo sektörde ilk olmayı planlıyor.

Yeni standart

Firmanın ekrana entegre bir parmak izi sensörü kullanacağı uzun süredir biliniyor. İlk modelin Vivo X9 Plus olacağı düşünülse de firma yeniliğini amiral gemisine saklıyor. Vivo Xplay 7 modeli ekrana entegre parmak izi sensörü kullanan ilk akıllı telefon olacak.

İnternete sızan görseller tamamen çerçevesiz bir akıllı telefona işaret ediyor. Ön kısımda sadece kamera modülleri yer alırken bunun dışında herhangi bir bileşene rastlanmıyor. Yani aslında hep hayali kurulan tamamen çerçevesiz bir akıllı telefon ile karşı karşıyayız.

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Elbette görsellerin ne kadar gerçek olduğu bilinmiyor ancak firma içi bazı sunumlar da olduğu için ihtimal oldukça yüksek. Ekrana entegre parmak izi sensörleri zaten bir süredir geliştiriliyor. Sadece firmaların risk alarak bunu telefonlarında kullanması bekleniyordu. Vivo ise Qualcomm ile çalışarak ultrason tabanlı sensörü ekrana entegre etmeyi planlıyor.

Tam Boyutta Gör

Görselde kafa kurcalayan şey ise üst kısımdaki çift kamera yuvaları. iPhone X veya Essential Phone modelindeki gibi bir arka alan mevcut değil ve sanki doğrudan kullanıcı arayüzünün üzerine oturmuş gibi duruyor. Bu noktada firma nasıl bir arayüz kullanacak oldukça merak ediliyor. Eğer görseller gerçek çıkarsa Vivo yeni bir endüstri standardı belirlemiş olacak.

Vivo Xplay 7 modeli için halen daha vakit var. Telefonun en erken 2018 bahar aylarında gelmesi bekleniyor zira yonga seti tarafında Snapdragon 845 kullanılacağı iddia ediliyor. 8GB RAM ve 128GB/256GB kapasite seçenekleri sunacak model stereo hoparlör, çift ön kamera, çift arka kamera gibi özelliklere sahip olacak.