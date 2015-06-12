Parrot'tan 13 yeni drone modeli!

Hazırladığı drone modelleriyle uzun yıllardır sektörde yer alan Parrot, ürün gamını 13 yeni çözüm ile genişlettiğini duyurdu.

Hava, kara ve su olmak üzere üç farklı kategori altında toplanan 13 drone modeli, ortak olarak Bluetooth ve WiFi kablosuz bağlantı teknolojileri üzerinden akıllı telefonlar ya da tabletlere yüklenen FreeFlight3 uygulamasıyla kontrol edilebiliyor. Yeni çözümlerden Jumping Night modelleri, Diesel, Buzz ve Marshall isimleriyle (Farklı renk seçenekleri) karşımıza çıkıyor ve saatte maksimum 7 km hıza çıkarak yaklaşık 80 cm mesafeye zıplayabiliyorlar. İki tekerlekli bir yapısı bulunan araçlar, dahili kameralarıyla canlı görüntü aktarımı da yapabiliyor.

Firmanın Max, Tuk-Tuk ve jett isimli Jumping Race modelleri ise Jumping Night'tan farklı olarak saatte maksimum 13 km hıza çıkabiliyor, 20 dakika batarya süresi sunuyor ve yaklaşık 75 cm mesafeye zıplayabiliyorlar. Parrrot Airborne Night drone modelleri bünyelerinde yer alan pervaneler yardımıyla uçabiliyor ve 3 eksenli ivmeölçer ile jiroskop yardımıyla rahatlıkla kontrol edilebiliyorlar. Blaze, Swat ve Mc Clane isimlerine sahip olan dronelar, saatte 18 km hıza çıkabiliyor ve tam batarya ile yaklaşık 9 dakika boyunca havada kalabiliyor. Travis ve Mars isimli yine uçar Airborne Cargo modelleri ise farklı objeleri / kargoları taşıma noktasında aktif olarak kullanılabiliyor.

Parrot'un ürün gamında yer bir kategori açan son modelleri ise Orak ve Newz isimlerine sahip. Su üzerinde gitmeleri için tasarlanan ve aşağıda yer alan videodan da görebileceğiniz üzere ilginç bir ilerleme süreci ortaya koyan Hydrofoil drone modelleri, tam dolu batarya ile 7 dakika boyunca kullanılabiliyor ve üzerlerindeki dört pervaneli ufak hava aracını havaya bırakabiliyorlar. Bu hava aracı saatte 18 km hıza çıkabilirken, ortak deniz üstü hız ise saatte 10 km seviyesinde kalıyor.

Parrot'un büyük bir eğlence vaat eden dronelarından Jumping Night modelleri 199 Euro, Airborne Night modelleri 129 Euro, Airborne Cargo modelleri 99 Euro, son olarak Hydrofoil modelleri ise 169 Euro fiyat etiketiyle önümüzdeki ay satışa çıkıyor. Bütün tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.

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