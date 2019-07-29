Pasaporta kaydedilen telefon sayısında büyük düşüş!

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Türkiye’de resmi yollarla satışı yapılan telefon satışlarındaki düşüş nedeniyle, yurt dışından getirilen telefonların önüne geçmek için pasaporta IMEI kayıt ücreti 618 TL’den 1500 TL’ye çıkartıldı.

IMEI kayıt ücreti, geçtiğimiz sene 170 TL’den 500 TL’ye, yıl başında da 618 TL’ye çıkmıştı. Son olarak 10 gün önce yürürlüğe giren karar ile yüzde 150 oranında zam uygulandı ve 1500 TL oldu. Bir vatandaş, üç yılda yalnızca bir kez pasaport kayıt hakkına sahip. Pasaporta kaydedilen bir telefon, yalnızca pasaport sahibinin SIM kartı ile kullanılabiliyor.

Türkiye’de 2018 yılında yaklaşık 10 milyon cep telefonu satıldı. Yıl başından sonra telefon satışlarında epey düşüş yaşandı. Peki pasaporta kaydedilen telefon sayısı ne kadar?

Habertürk’ün elde ettiği verilere göre 2014 yılında yurt dışından yolcu beraberinde 606 bin 388 adet cep telefonu getirildi. 2015 yılında 722 bin 388, 2016 yılında 769 bin 892, 2017 yılında 841 bin 738 ve 2018 yılında 877 bin 608 adet telefon getirildi. 2014 yılına göre, 2018 sonunda yüzde 50’ye yakın bir artış yaşandı. Zamların etkisiyle birlikte 2019’un ilk yarısında 200-250 bin civarında telefon kaydedildi. Yeni yürürlüğe giren zam ile birlikte çok daha büyük bir düşüş gerçekleşecek.

Pasaport kayıt ücretindeki zamla birlikte yurt dışından orta segment telefon almanın hiç bir avantajı kalmadı. Yalnızca yeni iPhone modellerinde küçük bir miktar avantaj elde ediliyor. Yurt dışından telefon getirmenin avantajının kalmaması nedeniyle vatandaş, telefon kaydetmekten vazgeçecek. Bu duruma en çok Türkiye'de telefon satışı gerçekleştiren distribütörler ve ithalatçılar sevinecek. Vatandaş, telefon almak için daha yüksek meblağ ödemek zorunda kalacak.

https://www.haberturk.com/cep-te-yuzde-50-lik-artisa-harc-freni-haberler-2508579-teknoloji