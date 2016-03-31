Pasaportlar akıllı telefonlarda dijital olarak taşınabilecek

Bir yolculuğa giderken pasaportunuzu evde unuttuğunuzu düşünün. Eğer geri dönüp alacak zamanınız yoksa yolculuk planlarınız tamamen suya düşebilir. Akıllı telefonların hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğunu düşününce bu soruna çare olmaları da kaçınılmazdı.

Dünyanın en büyük pasaport üreticisi olan ve Birleşik Krallık'ın banknotlarını da basan De La Rue'un pasaportları akıllı telefonlarda saklama imkanı sunan bir teknoloji üzerinde çalıştığı açıklandı. Bu pasaportların uçaklarda kullanılan mobil geçiş kartlarıyla benzer bir şekilde kullanılması bekleniyor.

Yeni pasaportların hepsinin yongalara sahip olduğunu düşündüğümüzde aslında bu geçişin oldukça kolay olacağını söyleyebiliriz. Diğer taraftan akıllı telefonumuzun çalınma veya hacklenmesi halinde bu durumla nasıl başedebileceğimizi ise bilemiyoruz. Muhtemelen bu tür sorunlar için de De La Rue'nun çalışmaları vardır.

http://www.irishexaminer.com/examviral/technology-and-gaming/you-could-soon-have-your-passport-on-your-smartphone-390229.html