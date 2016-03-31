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Pasaportlar akıllı telefonlarda dijital olarak taşınabilecek

Özellikle bir yurtdışı yolculuğundayken veya bir yolculuğa hazırlanırken pasaportu kaybetmek insanların en büyük sorunlarından biri. Bu sorun gelişen teknoloji ile giderilebilecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Pasaportlar akıllı telefonlarda dijital olarak taşınabilecek
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Bir yolculuğa giderken pasaportunuzu evde unuttuğunuzu düşünün. Eğer geri dönüp alacak zamanınız yoksa yolculuk planlarınız tamamen suya düşebilir. Akıllı telefonların hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğunu düşününce bu soruna çare olmaları da kaçınılmazdı.
Dünyanın en büyük pasaport üreticisi olan ve Birleşik Krallık'ın banknotlarını da basan De La Rue'un pasaportları akıllı telefonlarda saklama imkanı sunan bir teknoloji üzerinde çalıştığı açıklandı. Bu pasaportların uçaklarda kullanılan mobil geçiş kartlarıyla benzer bir şekilde kullanılması bekleniyor.
Yeni pasaportların hepsinin yongalara sahip olduğunu düşündüğümüzde aslında bu geçişin oldukça kolay olacağını söyleyebiliriz. Diğer taraftan akıllı telefonumuzun çalınma veya hacklenmesi halinde bu durumla nasıl başedebileceğimizi ise bilemiyoruz. Muhtemelen bu tür sorunlar için de De La Rue'nun çalışmaları vardır.

http://www.irishexaminer.com/examviral/technology-and-gaming/you-could-soon-have-your-passport-on-your-smartphone-390229.html Yorum Yaz
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tobepeople 3 yıl
Physicist_Emre
dünyayı 10 sene geriden takip ediyoruz resmen şu kimlik olayı bile yeni yeni geldi.

Geldi de ne oldu gene pasaport yerine geçmiyor :D
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kadirirdem 3 yıl
kimliklerle beraber de olabilir...
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filteke 3 yıl
yurtdışı çıkış pulunu nereye yapıştıracak bizimkiler?
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Şeker Hapı 3 yıl filteke
filteke
yurtdışı çıkış pulunu nereye yapıştıracak bizimkiler?

O pulu zaten pasaporta yapıştırmıyor görevli sonra da düşüp gidiyor bir yerde. bir olayı yok yani önemli olan parasını almak diye bakılıyor
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Morphinz 3 yıl
Geç bile kalındı...
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