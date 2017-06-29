PayPal sorunu binlerce oyuncunun PSN’den banlanmasına neden oldu

Birçok PlayStation Network kullanıcısı, hiçbir sorun olmamasına rağmen platformdan banlandıklarını çeşitli sosyal paylaşım platformlarından duyurdular. Şikayetlerin artması üzerine PayPal ve Sony’den duruma ilişkin bir takım açıklama geldi.

PayPal, bilinmeyen bir nedenden ötürü birçok oyuncunun PlayStation Network ücretlerini iade ettiğini paylaştı. Ücretlerin iade edilmesinden ötürü PSN, kullanıcıların sistemi ücret ödemeden kullandıklarını algıladı ve oyuncuları Sony’ye borçlu olarak işaretleyerek sistemden banlanmalarına neden oldu.

Sony, sorunun çözülmesinin ardından sorundan etkilenen kullanıcıların engelini kaldırdı ve PSN’i yeniden kullanımlarına sundu. Ayrıca, PayPal’dan kaynaklanan bu sorundan etkilenenlerin Sony’den bir e-mail alacağı da dile getirildi.

Sorunun tam olarak kaç kişiyi etkilediği henüz açıklanmadı ancak ilk elde edilen bilgiler binlerce kişinin banlandığı yönünde.

https://www.gamespot.com/articles/paypal-issue-reportedly-causing-psn-bans-for-some-/1100-6451305/