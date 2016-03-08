Pebble, akıllı saati için firmware, iOS ve Android güncellemeleri yayınladı

Pebble Time akıllı saat kullanıcıları için üç adet güncelleme yayınlandı. İlk güncelleme saatin firmware yazılımını 3.6'dan 3.10 sürümüne taşıyor. Aynı zamanda iOS ve Android uygulamaları da bir dizi yeni özellik kazanmış durumda. Akıllı saat firmware güncellemesiyle yeni nesil devasa jumbo emojilere sahip oldu. Güncelleme aynı zamanda her günün sonunda yeni bir etkinlik özeti dahil olmak üzere Pebble Health sağlık takip sistemine bazı değişikikler getiriyor.

Pebble Time'ın iOS uygulaması güncellendi ve artık yeni bir tasarıma sahip. Watchfaces, Uygulamalar ve Bildirimler için temel kontroller artık ana sekme altında yer alıyor. Aynı zamanda ekranın sağ üst kısmına yerleştirilmiş menüyle diğer seçeneklere erişebiliyorsunuz. Bildirimler bölümü de büyük bir değişimden geçmiş. Pebble Time artık eşleştirilmiş iPhone'da yer alan uygulamalar için "Bildirim Filtreleme" özelliği sunuyor. Böylece hangi uygulamaların akıllı saatinize bildirim göndereceğini seçebiliyorsunuz ve susturduğunuz uygulamalardan gelen bildirimler sadece iPhone üzerinde görünüyor.

Android uygulaması için yapılan güncellemenin iOS kadar gösterişli olduğu söylenemez. Pebble, "Send Text" uygulamasının kullanıcı geribildirimlerine göre geliştirildiğini söylüyor. iOS ve Android uygulamaları ayrıca İtalyanca Almanca İngilizce, Fransızca, Portekizce ve İspanyolca dil seçeneklerine sahip oldu. Her iki uygulama için yayınlanan güncelleme de hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri içeriyor.

https://blog.getpebble.com/2016/03/07/fw3-10/