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Pebble, akıllı saati için firmware, iOS ve Android güncellemeleri yayınladı

Kickstarter projesiyle hayata geçirilen Pebble Time akıllı saat kapsamlı bir güncellemeden geçti. Cihazın firmware yazılımı yükseltilirken, iOS ve Android uygulamaları da yeni özellikler kazandı.
3 yıl
2,1b
1
6
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Pebble Time akıllı saat kullanıcıları için üç adet güncelleme yayınlandı. İlk güncelleme saatin firmware yazılımını 3.6'dan 3.10 sürümüne taşıyor. Aynı zamanda iOS ve Android uygulamaları da bir dizi yeni özellik kazanmış durumda. Akıllı saat firmware güncellemesiyle yeni nesil devasa jumbo emojilere sahip oldu. Güncelleme aynı zamanda her günün sonunda yeni bir etkinlik özeti dahil olmak üzere Pebble Health sağlık takip sistemine bazı değişikikler getiriyor.
Pebble Time'ın iOS uygulaması güncellendi ve artık yeni bir tasarıma sahip. Watchfaces, Uygulamalar ve Bildirimler için temel kontroller artık ana sekme altında yer alıyor. Aynı zamanda ekranın sağ üst kısmına yerleştirilmiş menüyle diğer seçeneklere erişebiliyorsunuz. Bildirimler bölümü de büyük bir değişimden geçmiş. Pebble Time artık eşleştirilmiş iPhone'da yer alan uygulamalar için "Bildirim Filtreleme" özelliği sunuyor. Böylece hangi uygulamaların akıllı saatinize bildirim göndereceğini seçebiliyorsunuz ve susturduğunuz uygulamalardan gelen bildirimler sadece iPhone üzerinde görünüyor.
Android uygulaması için yapılan güncellemenin iOS kadar gösterişli olduğu söylenemez. Pebble, "Send Text" uygulamasının kullanıcı geribildirimlerine göre geliştirildiğini söylüyor. iOS ve Android uygulamaları ayrıca İtalyanca Almanca İngilizce, Fransızca, Portekizce ve İspanyolca dil seçeneklerine sahip oldu. Her iki uygulama için yayınlanan güncelleme de hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri içeriyor.

https://blog.getpebble.com/2016/03/07/fw3-10/ Yorum Yaz
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1ses1 3 yıl
Şu saatlerin tamamını inceleyen bir video hazırlarsanız sevinirim. Hangisi daha doğru ölcüyor hangisi işlevsel diye. İnternetde vidolar var ama bir karşılaştırma yok.
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Emre-X 3 yıl
Boyut:52699138 MB ??
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Fenomenon 3 yıl
Pebble 2 seneye rahmetli olur. İlk çıktığı zaman dikkatimi çekmişti ancak fiyatı diğer akıllı saatlere nazaran yüksek kalıyor. Bu şekilde devam ederse büyük markaların da pazara girmesiyle yok olup gideler.
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Grkwnxs 3 yıl Fenomenon
Fenomenon
Pebble 2 seneye rahmetli olur. İlk çıktığı zaman dikkatimi çekmişti ancak fiyatı diğer akıllı saatlere nazaran yüksek kalıyor. Bu şekilde devam ederse büyük markaların da pazara girmesiyle yok olup gideler.

Fiyatı bence de donanımına göre pahalı içinde ki işlemci ram vs diğer saatlere göre çok daha düşük maliyetli biraz daha ucuz olması gerek ama benim gibi şarj ve sürekli ekranın açık kalmasını önemseyenler için Avrupa pazarında alternatifi yok çin pazarında da weloop tommy var. Weloop Tommy Avrupa ya açılıp renkli ekran olayını çözebilse baya iyi rekabet olur
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