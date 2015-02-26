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Pebble akıllı saatinin Windows Phone uygulaması test aşamasında

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,3b
1
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Pebble akıllı saatinin Windows Phone uygulaması test aşamasında
Geçtiğimiz günlerde Pebble Time isimli yeni akıllı saatini tanıtan Pebble'ın Kickstarter platformunda rekora imza attığını bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Şarj süresi diğer akıllı saatlere göre dikkat çeken şirketin ilk modeli de 1 milyon adetten fazla satışa ulaşmıştı. 
Pebble Android ve iOS platformlarına destek verirken cihazdan kendi kullanıcılarının da faydalanmasını isteyen Microsoft Pebble Notifications adındaki beta uygulamayı yayınladı. Şimdilik Windows Phone GDR1 sürümleri için test edilen uygulamada kullanıcıların akıllı saat üzerinden almak istedikleri bildirimler ve bir kaç ekstra ayar daha seçilebiliyor.

Kısa bir süre önce güncellenen uygulama Microsoft'un akıllı saat ile ne kadar ilgilendiğini de ortaya koyuyor. Yeni model olan Pebble Time'ın da başarıya ulaşacağını önceden tahmin eden Microsoft platformun tercih edilebilirliği açısından yerinde bir adım atmış gibi gözüküyor. Ayrıca Microsoft kendi akıllı bilekliğinde de popüler tüm platformlara destek veriyor.

Pebble Notifications Windows Phone uygulamasına ulaşmak için tıklayın.

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