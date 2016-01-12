Periscope yayınları artık Twitter içerisinde





Yeni nesil canlı yayın platformları arasında önemli bir yere sahip olan Periscope, bilindiği gibi Twitter tarafından satın alınmıştı ancak bugüne kadar sosyal ağ içerisinde yayın izlemenin bir yolu yoktu. Twitter, platforma olan trafiği artırabilmek adına link üzerinden yönlendirme yapıyordu ve kullanıcılar ağ dışına çıkmak zorunda kalıyordu.





iOS uygulamasında denemeleri yapılan yeni özellikte ise artık Periscope yayınları ağ içerisinden izlenebiliyor. Paylaşılan yayınlar haber kaynağında, profillerde ve bireysel gönderilerde sesi kısılmış bir şekilde otomatik olarak oynatılıyor. Kullanıcı üzerine tıkladığında ise pencere büyüyor ve ses ile birlikte oynamaya devam ediyor.





Entegre yayın penceresinde yorumları okumak ve beğeni vermek mümkün ancak yorum yapmak için asıl uygulamaya geçiş yapmak gerekiyor. Yine Periscope platformu 100 yorumcuya kadar sınır tanırken, Twitter'ın Yanıtla seçeneği sayesinde dolaylı da olsa yayınlar daha fazla yorum kazanabilecek.





Facebook'un doğrudan gönderiler içerisine canlı yayın imkanı sunması sonrasında, Twitter'ın hamlesi buna cevap olarak görülüyor. Gönderi içerisinde yayın imkanı tüm iOS kullanıcılarına gönderilmeye başlandı. Önümüzdeki haftalarda ise Android ve web uygulamalarına da bu özellik sunulacak.

http://www.theverge.com/2016/1/12/10752808/twitter-periscope-integration-timeline-profiles