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Periscope yayınları artık Twitter içerisinde

Uzun zamandır Periscope yayınlarının Twitter içerisinden de izlenmesine yönelik taleplere olumlu yanıt geldi. iOS uygulamasından başlamak üzere Twitter içerisinde yayın izlemek artık mümkün.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Periscope yayınları artık Twitter içerisinde


Yeni nesil canlı yayın platformları arasında önemli bir yere sahip olan Periscope, bilindiği gibi Twitter tarafından satın alınmıştı ancak bugüne kadar sosyal ağ içerisinde yayın izlemenin bir yolu yoktu. Twitter, platforma olan trafiği artırabilmek adına link üzerinden yönlendirme yapıyordu ve kullanıcılar ağ dışına çıkmak zorunda kalıyordu.

iOS uygulamasında denemeleri yapılan yeni özellikte ise artık Periscope yayınları ağ içerisinden izlenebiliyor. Paylaşılan yayınlar haber kaynağında, profillerde ve bireysel gönderilerde sesi kısılmış bir şekilde otomatik olarak oynatılıyor. Kullanıcı üzerine tıkladığında ise pencere büyüyor ve ses ile birlikte oynamaya devam ediyor. 

Entegre yayın penceresinde yorumları okumak ve beğeni vermek mümkün ancak yorum yapmak için asıl uygulamaya geçiş yapmak gerekiyor. Yine Periscope platformu 100 yorumcuya kadar sınır tanırken, Twitter'ın Yanıtla seçeneği sayesinde dolaylı da olsa yayınlar daha fazla yorum kazanabilecek. 

Facebook'un doğrudan gönderiler içerisine canlı yayın imkanı sunması sonrasında, Twitter'ın hamlesi buna cevap olarak görülüyor. Gönderi içerisinde yayın imkanı tüm iOS kullanıcılarına gönderilmeye başlandı. Önümüzdeki haftalarda ise Android ve web uygulamalarına da bu özellik sunulacak. 

http://www.theverge.com/2016/1/12/10752808/twitter-periscope-integration-timeline-profiles Yorum Yaz
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alemburda34 3 yıl
Twitter web periscope destegi grlmesiyle birlikte bilgisayarda periscope yayinlarini izleyememe eksikligide giderilmis oldu. Fakat su uygulamayi yararli islerde kullanani gormedim kizlar orasini burasini acma pesinde erkekler sakrabanlik pesinde.
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kadirirdem 3 yıl
periscope uygulama hitlerini düşürebilir ama burdada iyi olmuş..
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