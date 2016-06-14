Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Perovskit piller yeni bir verimlilik rekoru kırdı

Kömür teknolojisini öldürecek gözüyle bakılan perovskit pil teknolojisinde %20'lik verimlilik oranı aşıldı. Hedef ise yapılacak iyileştirmelerle %30'luk oranı yakalamak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8b
1
9
Alternatif Enerji
Buğra Ünal
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Perovskit piller yeni bir verimlilik rekoru kırdı
 
İsviçre merkezli araştırma ekibi, ince filmler üzerine kristal yerleştirmek için uğraştıkları çalışmada, son aşamaya oldukça yaklaştılar. Yeni teknolojide artık son düzenlemelerin yapıldığı araştırmanın ticari alana giriş yapması durumunda üretim maliyetlerini düşürmesi ve güneş enerjisinin halihazırda ucuzlayan maliyetlerini daha da ucuzlaştırması bekleniyor.
Profesör Michael Graetzel ve araştırma ekibinin yürüttüğü çalışma ile kömür ile elektrik enerjisi üretme devri sona erebilir zira güneş enerjisinde yaşanan gelişmeler, kömürden elektrik elde ediniminin sınırlarını zorlamakta. Yapılan araştırmada perovskit adı verilen kristaller kullanılıyor. Perovskit kristallerinin özelliği ise göreceli olarak üretimlerinin kolay olması ve silikondan çok daha ucuza mal olmaları.
Perovskit kristallerinin bu özelliğini keşfeden araştırmacılar, materyal üzerinde çalışmaya yaklaşık on yıl önce başlamışlardı. 2009 yılında bu teknolojiyle %4’ten daha az bir verimle güneş enerjisi dönüştürülebilirken, dünyanın değişik yerlerinde faaliyet gösteren araştırma ekiplerinin çalışmaları sayesinde verimlilik rakamı hızlı bir şekilde iki haneli rakamlara ulaşmayı başardı.
Perovskit güneş pillerinin oluşturulmasında kullanılan yöntem ise basitçe ince bir film üzerinde “kristal yetiştirmek” olarak adlandırılabilir. Bu süreçte asıl zor olan şey, oluşturulan katmanın olabildiğince yekpare bir yapıya sahip olmasını sağlamak. Bunu yaparken de her bir kristal taneciğinin yeterince büyük olması sağlanmak zorunda.
Perovskit piller yeni bir verimlilik rekoru kırdı
 
Kristallerin yetişmesini sağlamak için belirli bir oranı olan ham maddelerden oluşan bir solüsyonun iletken bir cama püskürtülmesi ve daha sonra oluşan bu yapıya ısı verilmesi gerekiyor. Kristaller, solüsyonun kuruması sırasında oluşuyorlar. Graetzel’in takımı ise üretim sürecinde yapacakları bir değişiklikle daha yekpare bir katman oluşturmanın yolunu bulmuş durumdalar. Bu çözümlerden biri, katman püskürtülürken oluşan fazladan tabakanın döndürülmesi. İkinci çözüm ise ısı aktarımı sırasında gerçekleşen buharlaşmanın vakumlanması.
Perovskit piller yeni bir verimlilik rekoru kırdı
 
Graetzel’in takımı, yeni geliştirilen bu süreçle birlikte oluşturulan filmin daha yekpare bir yapıya sahip olduğunu ve geride kalan “tohumların” yüksek kalite kristaller üretmeye daha meyilli olduğunu buldular. Laboratuvardan yapılan açıklamaya göre yeni üretim tekniğiyle birlikte dönüşüm verimliliği %20’nin üzerine çıkmış durumda.
Üretim tekniğinde yapılan iyileştirmelerin yanı sıra, Graetzel’in laboratuvar ekibi kullanılan malzemelerin maliyetini düşürme konusunda da başarıya ulaşmış durumdalar. Örnek vermek gerekirse geçtiğimiz ocak ayında bir duyuru yayınlayan ekip, değiştirilen bir malzeme sayesinde aynı verim alınırken üretim maliyetinde %80 oranında bir düşüş gerçekleştirdiklerini kamuoyuyla paylaşmıştı.
Perovskit güneş pillerinin, kömürden enerjisinden gerçekleştirilecek dönüşüme katkı sağlayacağı bir gerçek ancak silikon teknolojisini ortadan kaldıracağını söylemek için henüz çok erken.
Bunun önündeki bir engel, geleneksel perovskit güneş pillerinde kullanılan ana bileşen. Bu sorunun çözülmesi durumunda ise silikon üzerine katman halinde yerleştirilen perovskit güneş enerjisi pilleriyle birlikte Graetzel %30’un üstünde bir verim yakalanacağını öngörüyor. Bu tarz bir güneş pili aynı zamanda sadece silikondan oluşan bir pile göre de daha ucuz olacak.
Böyle bir durumda ise perovskitler silikon endüstrisini öldürmek yerine, kullanım ömrünü de uzatmış olacaktır.

http://cleantechnica.com/2016/06/10/coal-killing-perovskite-solar-cell-beats-20-mark-flash-assist/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Steve Dogs 3 yıl en beğenilen
Püskevit diye okudum
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
pisrabbit 3 yıl
beetle26
hepsi hikaye kapitalizm koyunu öldürmeden en uzun yaşatıp sütünden yününden oldukça fazla faydalanmak, ondan sonra kesip etini yemek olduğuna göre bu buluşlar en az 20 ila 30 yıl sonra hayat geçecektir.

100 yıl sonra hayata geçerse iyidir.güneş enerjisinden bahsediyoruz. düşünsene kimseye ihtiyacı olmadan enerji sahibi olacak insan.kapitalizm buna izin verir mi? öyle olsa bile gök yüzünü karartır (matrix filminde olduğu gibi) yine kendine muhtaç eder :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
hadi bakalım tek gelişmeyen teknoloji pil teknolojisi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
elfgözlülegolas 3 yıl
turkiyeye ne zaman gelir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozkn_s 3 yıl
Īşte şimdi tam isabet.
Bu sefer sınıfı geçtin.
Haberi sıkılmadan , boğulmadan okuyabildik.

Kararında bir teknik dil ve bol türkçe.

Yaptığın haberi keyifle okuduk, ayrıca da
bilgilendik.
Ellerine sağlık Buğra bey.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beetle26 3 yıl
hepsi hikaye kapitalizm koyunu öldürmeden en uzun yaşatıp sütünden yününden oldukça fazla faydalanmak, ondan sonra kesip etini yemek olduğuna göre bu buluşlar en az 20 ila 30 yıl sonra hayat geçecektir.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hsezen 3 yıl
Michael Grätzel nobele kosuyor.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Steve Dogs 3 yıl en beğenilen
Püskevit diye okudum
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cengizhan72 3 yıl
İyi güzelde geçmişe dönük on yıllık maliyeti son kullanıcıya empoze ederler.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 3 yıl cengizhan72
cengizhan72

İyi güzelde geçmişe dönük on yıllık maliyeti son kullanıcıya empoze ederler.

olsun o kadar, %30 üstünde verim icin kimseden gik cikmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Hitachi, kolon ve meme kanserini tespit edebilecek bir idrar testi geliştiriyor 3 yıl Dünyanın en güçlü roketi fırlatıldı: İşte o inanılmaz görüntüler 3 yıl Mobil uygulama patlaması sona erdi 3 yıl OnePlus 3 resmiyet kazandı: İnce profil ve 6GB RAM 3 yıl Samsung Galaxy Note 7 için 2 Ağustos işaret ediliyor 3 yıl Apple, tüm platformlarda yeni dosya sistemine geçiyor 3 yıl Bundle, Android platformunda da hızla büyüyor 3 yıl TCG Zafer fırkateyni batırılarak emekli edildi 3 yıl Volkswagen'in başı bu sefer Kore'de dertte 3 yıl Sony Playstation VR 13 Ekim'de $399'dan satışa sunuluyor 3 yıl Microsoft ve Sony dünyanın en büyük 12 telefon üreticisi listesine giremedi 3 yıl Snapdragon 430'lu Xiaomi Redmi 3s resmiyete kavuştu 3 yıl Acer Aspire R14 "Fiyat/Performansıyla Dikkat Çeken" 2si1 arada dizüstüyü inceliyoruz 3 yıl Xbox Scorpio: Şimdiye kadar ki en güçlü konsol 3 yıl Samsung Galaxy S7 serisi için 25 milyon satış tahmini 3 yıl Hava kirliliği milyonlarca kişinin ölümüne sebep olacak 3 yıl Braun’dan DonanımHaber kullanıcılarına özel ödüllü anket! 3 yıl Sony Xperia X ve XA ülkemiz fiyatları belli oldu 3 yıl Vivo'nun bir sonraki akıllı telefonu şeffaf olabilir 3 yıl Tesla marka değerinde otomobil firmaları arasında ilk 10'a yükseldi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Perovskit piller yeni bir verimlilik rekoru kırdı Sonraki Apple yeni sağlık özellikleriyle donatılan watchOS 3'ü tanıttı 3 yıl TvOS 10 duyuruldu 3 yıl Swift Playgrounds ile iPad üzerinde kodlama öğrenin 3 yıl Daha ince Xbox One S duyuruldu 3 yıl Apple WWDC 2016 etkinliğinde iOS 10'u tanıttı 3 yıl AMD henüz son sözü söylemedi: Radeon RX 470 ve RX 460 3 yıl Siri resmen MacOS işletim sisteminde 3 yıl WWDC 16 Canlı Yayın tekrarı: iOS 10, Mac OS ve dahası 3 yıl Devlet kurumları gerekli olduğunda internet erişimini kısıtlayabilecek 3 yıl Sevilen oyun Quake PC'ye geri dönüyor 3 yıl Fallout 4, sanal gerçekliğe adım atıyor 3 yıl Microsoft’tan şok satın alma: 26.2 Milyar Dolar! 3 yıl NASA ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden güç birliği: Beraber Mars'a gidiyorlar 3 yıl Moto Z ile Android tarafında Continuum deneyimi 3 yıl Huawei Honor 5A: Giriş seviyesine iddialı özellikler 3 yıl Symantec’den dev satın alım hamlesi 3 yıl Samsung yeni TouchWiz arayüzünü test ediyor 3 yıl İnce Xbox One modelinden ilk görsel geldi 3 yıl Galaxy Note 7 tanıtımının sızdırıldığı iddia ediliyor 3 yıl Siri, OS X ile ilgili ipuçları vermeye başladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim