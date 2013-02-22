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Peter Chou : Tüketicilerin yeniliklerimizi takdir edeceğinden eminiz

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Peter Chou : Tüketicilerin yeniliklerimizi takdir edeceğinden eminiz

Merakla beklenen One modelini geçtiğimiz günlerde tanıtan HTC, amiral gemi modeli ile birlikte bu pazarlama adına önemli hamleler yapmayı planlıyor. 

Engadget'a bir röportaj veren HTC tepe yöneticisi Peter Chou, geçmişte yeniliklerini ve cihazlarını tüketiciye tanıtmada çok da iyi işler yapmadıklarını itiraf ediyor. Chou özellikle yönetim ve yenilik anlamında firma içerisinde değişim sürecinin devam ettiğini belirtiyor.

HTC One ile neler yapabileceklerini gösterdiklerini ifade eden Chou, lansman esnasında da BlinkFeed, BoomSound ve Zoe gibi yeniliklere vurgu yaptıklarını ve kullanıcılara bunlar sayesinde yeni tecrübeler sunacaklarını anlattıklarını belirtiyor. Chou tüketicilerin bu yenilikleri, tecrübeyi ve kaliteyi takdir edeceklerinden de emin olduklarını sözlerine ekliyor.

Chou ayrıca megapiksel efsanesinin yanlış bir yola doğru gittiğini ve aslında önemli olanın büyük yeniliklerle daha iyi resim kalitesi sunmak olduğunun da altını çiziyor. 

http://www.engadget.com/2013/02/19/htc-peter-chou-interview/ Yorum Yaz
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erci501 6 yıl en beğenilen
Beats kulaklık li modellerle istedigi basariyi saglayamadiklarinda tüketiciler bizi anlamadı deyip beats kulakliklari kutudan cikardilar. Bu seferde siz ne anlarsiniz ultrapikselden deyip arka kamerayi cihazdan komple kaldirabilirler diye korkuyorum.
Beats kulaklık li modellerle istedigi basariyi saglayamadiklarinda tüketiciler bizi anlamadı deyip beats kulakliklari kutudan cikardilar. Bu seferde siz ne anla...
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enzomaresca 6 yıl
Htc one yılın genel olarak en güzel telefonu bana göre. İstedikleri başarıyı yakalarlar umarım android telefon alsam kesin htc one olurdu.....
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KinGEagLE 6 yıl
LilTunechi
One x rezaletinden sonra kendilerini nasıl toplarlar bilemem.

ne rezaleti kardeşim o ilk çıktığında öyleydi ben kullanıyorum hiç kötü bir yanını görmedim etrafımdaki s3 kulalnlar telefonuma imreniyor zaten şu an s3 den daha pahalı bir telefon fiyatı onun kadar düşmedi..one x son güncellemeden sonra mükemmel bir telefon oldu şarzı çok gidiyor ve super hızlı hatta s3 den daha hızlı.diğer özellikleri de zaten s3 den daha iyi (kamera.ses.ekran.mazlzeme .tasarım
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Huer G'oone 6 yıl KinGEagLE
KinGEagLE
LilTunechi
One x rezaletinden sonra kendilerini nasıl toplarlar bilemem.

ne rezaleti kardeşim o ilk çıktığında öyleydi ben kullanıyorum hiç kötü bir yanını görmedim etrafımdaki s3 kulalnlar telefonuma imreniyor zaten şu an s3 den daha pahalı bir telefon fiyatı onun kadar düşmedi..one x son güncellemeden sonra mükemmel bir telefon oldu şarzı çok gidiyor ve super hızlı hatta s3 den daha hızlı.diğer özellikleri de zaten s3 den daha iyi (kamera.ses.ekran.mazlzeme .tasarım

+1
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.:asci:. 6 yıl
megapixel efsanesi durumunda inşallah haklı çıkarsınız yoksa güle güle
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alainn 6 yıl
Htc nin sağlam adımlar atıp saygınlığını koruması lazım, unutmayın ki android dünyasındaki herhangi bir firmanın batışı demek firmalar arası kapışmanın azalması demektir ve bu durumda direk tüketiciler etkilenecektir.

Htc yorumlarına baktığımızda, inş. bu firma batar layıksınız v.s. sözcükleri duymak o kadar komikki ve bu cümleleri hangi yaş grubunun yazdığınıda hepimiz tahmin ediyoruz.
Yorum yazarken yaş sınırlaması getirilse ne güzel olurdu :)
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byJuck 6 yıl
bu telefonu alsak mı almasak mı korkuyorum :) pil olayı bende endişe yaratıyor
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Amedra 6 yıl
Almanya ve İngiltere için o2'nin yaptığı kampanya bence gayet güzel olmuş, reklamcılıktan ziyade böyle aksesuarları pre-order ile almak şahane olurdu;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Reklamcılığı geçen seneye oranla ciddi derecede neredeyse yoktu, tek tük atılımlar ile yine yapılan modellerle kullanıcıların gözüne girebilmişlerdi, şimdiki tasarım ve reklamcılıkta bir adım daha öne çıkarlarsa eminim çoğu kişinin elinde yeni nesil One'ı görebileceğiz gibime geliyor. :)
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12 Angry Men 6 yıl
Keşke şu pili 3000 mAh yapsaydınız o zaman kesin alacaktım, Şimdi ise s4 ü ve htc one incelemelerini bekliyorum.
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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..scream.. 6 yıl
Bu sefer hTC ye guvenim tam. Umarım destekcilerini uzmezler...
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yc#1 6 yıl
Çıkardığınız telefonları yetim bırakmayın, güncellemelerle destekleyin. İşte o zaman esas takdiri kazanırsınız.
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musa_unsal2005 6 yıl
erci501
Beats kulaklık li modellerle istedigi basariyi saglayamadiklarinda tüketiciler bizi anlamadı deyip beats kulakliklari kutudan cikardilar. Bu seferde siz ne anlarsiniz ultrapikselden deyip arka kamerayi cihazdan komple kaldirabilirler diye korkuyorum.

Siz ne anlarsınız bataryadan deyip bataryayıda sökebilirler :D
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erci501 6 yıl en beğenilen
Beats kulaklık li modellerle istedigi basariyi saglayamadiklarinda tüketiciler bizi anlamadı deyip beats kulakliklari kutudan cikardilar. Bu seferde siz ne anlarsiniz ultrapikselden deyip arka kamerayi cihazdan komple kaldirabilirler diye korkuyorum.
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