Peter Chou : Tüketicilerin yeniliklerimizi takdir edeceğinden eminiz





Merakla beklenen One modelini geçtiğimiz günlerde tanıtan HTC, amiral gemi modeli ile birlikte bu pazarlama adına önemli hamleler yapmayı planlıyor.





Engadget'a bir röportaj veren HTC tepe yöneticisi Peter Chou, geçmişte yeniliklerini ve cihazlarını tüketiciye tanıtmada çok da iyi işler yapmadıklarını itiraf ediyor. Chou özellikle yönetim ve yenilik anlamında firma içerisinde değişim sürecinin devam ettiğini belirtiyor.





HTC One ile neler yapabileceklerini gösterdiklerini ifade eden Chou, lansman esnasında da BlinkFeed, BoomSound ve Zoe gibi yeniliklere vurgu yaptıklarını ve kullanıcılara bunlar sayesinde yeni tecrübeler sunacaklarını anlattıklarını belirtiyor. Chou tüketicilerin bu yenilikleri, tecrübeyi ve kaliteyi takdir edeceklerinden de emin olduklarını sözlerine ekliyor.





Chou ayrıca megapiksel efsanesinin yanlış bir yola doğru gittiğini ve aslında önemli olanın büyük yeniliklerle daha iyi resim kalitesi sunmak olduğunun da altını çiziyor.

http://www.engadget.com/2013/02/19/htc-peter-chou-interview/