Peter Chou : Tüketicilerin yeniliklerimizi takdir edeceğinden eminiz

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Merakla beklenen One modelini geçtiğimiz günlerde tanıtan HTC, amiral gemi modeli ile birlikte bu pazarlama adına önemli hamleler yapmayı planlıyor.
Engadget'a bir röportaj veren HTC tepe yöneticisi Peter Chou, geçmişte yeniliklerini ve cihazlarını tüketiciye tanıtmada çok da iyi işler yapmadıklarını itiraf ediyor. Chou özellikle yönetim ve yenilik anlamında firma içerisinde değişim sürecinin devam ettiğini belirtiyor.
HTC One ile neler yapabileceklerini gösterdiklerini ifade eden Chou, lansman esnasında da BlinkFeed, BoomSound ve Zoe gibi yeniliklere vurgu yaptıklarını ve kullanıcılara bunlar sayesinde yeni tecrübeler sunacaklarını anlattıklarını belirtiyor. Chou tüketicilerin bu yenilikleri, tecrübeyi ve kaliteyi takdir edeceklerinden de emin olduklarını sözlerine ekliyor.
Chou ayrıca megapiksel efsanesinin yanlış bir yola doğru gittiğini ve aslında önemli olanın büyük yeniliklerle daha iyi resim kalitesi sunmak olduğunun da altını çiziyor.
http://www.engadget.com/2013/02/19/htc-peter-chou-interview/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ne rezaleti kardeşim o ilk çıktığında öyleydi ben kullanıyorum hiç kötü bir yanını görmedim etrafımdaki s3 kulalnlar telefonuma imreniyor zaten şu an s3 den daha pahalı bir telefon fiyatı onun kadar düşmedi..one x son güncellemeden sonra mükemmel bir telefon oldu şarzı çok gidiyor ve super hızlı hatta s3 den daha hızlı.diğer özellikleri de zaten s3 den daha iyi (kamera.ses.ekran.mazlzeme .tasarım
+1
Htc yorumlarına baktığımızda, inş. bu firma batar layıksınız v.s. sözcükleri duymak o kadar komikki ve bu cümleleri hangi yaş grubunun yazdığınıda hepimiz tahmin ediyoruz.
Yorum yazarken yaş sınırlaması getirilse ne güzel olurdu :)
Reklamcılığı geçen seneye oranla ciddi derecede neredeyse yoktu, tek tük atılımlar ile yine yapılan modellerle kullanıcıların gözüne girebilmişlerdi, şimdiki tasarım ve reklamcılıkta bir adım daha öne çıkarlarsa eminim çoğu kişinin elinde yeni nesil One'ı görebileceğiz gibime geliyor. :)
Siz ne anlarsınız bataryadan deyip bataryayıda sökebilirler :D
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