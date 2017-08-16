Peter Dinklage'lı bilim-kurgu filmi Rememory'den ilk fragman

Game of Thrones'un Altın Küre ödüllü yıldızı Peter Dinklage, bu ay yeni bilim-kurgu filmi Rememory ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Filmin yapımcılığını üstlenen Lionsgate Premiere, bilim-kurgu ve gizem türlerini bir araya getiren Rememory'nin ilk fragmanını yayınladı.

Mark Palansky (Penelope)'nin yönetmenliğini üstlendiği Rememory, hatıraları seçip tekrar izlemenizi sağlayan devrimsel bir cihaz geliştiren ünlü bilim adamının esrarengiz ölümünü ve bu ölüm sonrasında yaşanan olayları anlatıyor. Peter Dinklage, bilim adamının ölümünü incelemek için hatıra cihazını kullanan gizemli bir adamı canlandıracak.

Filmin başrollerinde Dinklage'a Julia Ormond, Martin Donovan, Anton Yelchin, Henry Ian Cusick, Evelyne Brochu, Andrew Herr ve Carrie Anne Fleming eşlik ediyor.

Rememory dünya prömiyerini Google Play'de yapacak. 24 Ağustos'tan itibaren Google Play'den ücretsiz olarak izlenebilecek film, ABD'de 8 Eylül'de vizyona girecek.