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Peter Dinklage'lı bilim-kurgu filmi Rememory'den ilk fragman

Ünlü oyuncu Peter Dinklage'ın başrolünü üstlendiği Rememory'nin ilk fragmanı yayınlandı. Bilim-kurgu ve gizem türlerini bir araya getiren film, Google Play üzerinden ücretsiz izlenebilecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,4b
1
16
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Game of Thrones'un Altın Küre ödüllü yıldızı Peter Dinklage, bu ay yeni bilim-kurgu filmi Rememory ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Filmin yapımcılığını üstlenen Lionsgate Premiere, bilim-kurgu ve gizem türlerini bir araya getiren Rememory'nin ilk fragmanını yayınladı.
Mark Palansky (Penelope)'nin yönetmenliğini üstlendiği Rememory, hatıraları seçip tekrar izlemenizi sağlayan devrimsel bir cihaz geliştiren ünlü bilim adamının esrarengiz ölümünü ve bu ölüm sonrasında yaşanan olayları anlatıyor. Peter Dinklage, bilim adamının ölümünü incelemek için hatıra cihazını kullanan gizemli bir adamı canlandıracak.
Filmin başrollerinde Dinklage'a Julia Ormond, Martin Donovan, Anton Yelchin, Henry Ian Cusick, Evelyne Brochu, Andrew Herr ve Carrie Anne Fleming eşlik ediyor.
Rememory dünya prömiyerini Google Play'de yapacak. 24 Ağustos'tan itibaren Google Play'den ücretsiz olarak izlenebilecek film, ABD'de 8 Eylül'de vizyona girecek.
 

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frozen125 2 yıl en beğenilen
Bu adam gerçekten de yetenekli bir oyuncu. Zaten Game of Thrones'daki performansından belli. Şuna da ek olarak sevindim boyunu filmde karakteri haline getirmemişler. Sonuçta adamın boyu kısa diye hep cüce gibi rolleri oynatmak yada karakterini boyuyla ilgili yapmak bence çok yanlış. İnşallah ilerde daha çok filmde ana karakter olarak görürüz Tyrion abimizi

Bu adam gerçekten de yetenekli bir oyuncu. Zaten Game of Thrones'daki performansından belli. Şuna da ek olarak sevindim boyunu filmde karakteri haline getirmemi...
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2 Yanıt Yanıtla +17
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9600_G_T 2 yıl
Izledim yeminle uykum geldi cok baydi film
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Kartal Göz 2 yıl
Birkaç gün evvel izledim. Film durağan olsa da kendinizi senaryoya, diyaloglara verdiğinizde epey anlamlı ve sürükleyici bir yapım olup çıkıveriyor. Müzikleri çok hoşuma gitti Ex-Machine filminin müziklerini andırıyor.
Şahsen genel olarak filmi sevdim diyebilirim.
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DH Misafiri 2 yıl
Güzel film izleyin...
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Kartal Göz 2 yıl
Reisi severim. Filmin de konusu epey iyi. Tür ise gizem ve bilim-kurgu, en sevdiğim türler bir araya gelmiş. İzleme listemde yerini aldı.
Bu arada yeni Star Trek'lerden de bildiğimiz genç oyuncu Anton Yelchin geçen yıl toprak olmuştu.
Onun da hatırına izlenir.
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BlindGuardianNN 2 yıl
Game of Thrones'un Altın Küre ödüllü yıldızı Peter Dinklage, bu ay yeni bilim-kurgu filmi Rememory ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Filmin yapımcılığını üstlenen Lionsgate Premiere, bilim-kurgu ve gizem türlerini bir araya getiren Rememory'nin ilk fragmanını yayınladı.

Mark Palansky (Penelope)'nin yönetmenliğini üstlendiği Rememory, hatıraları seçip tekrar izlemenizi sağlayan devrimsel bir cihaz geliştiren ünlü bilim adamının esrarengiz ölümünü ve bu ölüm sonrasında yaşanan olayları anlatıyor. Peter Dinklage, bilim adamının ölümünü incelemek için hatıra cihazını kullanan gizemli bir adamı canlandıracak.

Helal olsun adama
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frostburn 2 yıl
filmde desmond biraderimiz de oynuyor sanırım , kaçmaz :)
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Hendrik Johannes Cruijff 2 yıl
Gerçeklik teknolojisiyle mi alakalı o cihazları kullananların mı başına bir şey geliyor.Anlamadım senaryo ezbere ama bilindik senaryolardan biri bir şey bulur.Sonra sırayla herkesin başına bir şeyler gelir.Ama başrol oyuncusu hep bunların takibindedir hep ezbere yav.
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LeftBank 2 yıl
Bu adam yaptığı en iyi şey, toplumda cücelerin çok daha pozitif bir gözle görülmesini, onların sosyal hayata çok daha özgüven ile çıkmasını sağlamak olmuştur sanırım.
1 Yanıt Yanıtla +1
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reshthesucker 2 yıl LeftBank
LeftBank

Bu adam yaptığı en iyi şey, toplumda cücelerin çok daha pozitif bir gözle görülmesini, onların sosyal hayata çok daha özgüven ile çıkmasını sağlamak olmuştur sanırım.

aklıma suud prensinin cüce fırlatma yarışması yapması geldi nedense.
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BekirARSLAN 2 yıl
Lannister always pays his debts.
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hey 2 yıl
Fragman çok güzel duruyor, özellikle boyu ile bağdaştırılmamış çok güzel olmuş. Gerçek hayatın kahramanları süper yakışıklı james bond ya da bilmem kim güzelleri değil..
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