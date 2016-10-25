Peter Jackson'dan yeni bilim kurgu filmi: Yürüyen Kentler

Sinema tarihinin en sevilen serileri arasında yer alan Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin yönetmeni olan Peter Jackson, yeni bir film için çalışmalara başladı. Hazırlık ve çekim aşaması toplamda 6 yıla yayılan Hobbit serisinin tamamlanmasının ardından bir süre ara veren Jackson, uzun süredir gündemde olan bilim kurgu projesi Yürüyen Kentler (Mortal Engines) ile sinema dünyasına geri dönüyor.

Philip Reeve'in dört kitaptan oluşan popüler serisinin ilk kitabından uyarlanacak olan Mortal Engines'in çekimlerine önümüzdeki yıl başlanacak. Film yıllar önce ilk duyurulduğunda plan Peter Jackson'ın filmi yönetmesi yönünde olsa da, aradan geçen yıllarda bu plan değişimiş gibi görünüyor.

Jackson, Fran Walsh ve Philippa Boyens ile birlikte filmin senaryosunu yazacak ve yapımcılığını üstlenecek, ancak filmi yönetmeyecek. Jackson'dan boşalan yönetmen koltuğunu ise Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit serilerinde görsel efekt ekibinin başındaki isim olan Christian Rivers dolduracak.

Bilim kurgu ve fantastik unsurlarını bir araya getiren Yürüyen Kentler, günümüzden binlerce yıl sonrasında geçiyor ve şehirlerin devasa tekerlekler üzerinde gezerek git gide azalan kaynaklar için birbirleri ile savaşmasını anlatıyor. Serinin ilk kitabı tanıtım bülteninde şu şekilde anlatılıyor:

"Uzak gelecekte, 60 Dakika Savaşları'nın sonrasında bildiğimiz dünyadan eser kalmamıştı. Tekerlekler üstünde "yürüyen" Londra kenti, eski Kuzey Denizi'nin kurumuş yatağı boyunca, küçük kentleri kovalıyordu. Tarihçiler Loncası'nda Üçüncü Sınıf Çırak Tom, kızına âşık olduğu baştarihçinin canını kurtarmaya çabalarken, kendini suikastçı Hester'la birlikte, mahvedilmiş bir dünyada, acımasız bir düzende var olma savaşının içinde buldu... "

Çekimlerine önümüzdeki yılın mart ayında Yeni Zelanda'da başlanacak olan Yürüyen Kentler'in başarılı olması halinde yeni bir film serisini başlatması bekleniyor.

http://collider.com/peter-jackson-mortal-engines-movie-christian-rivers/