Petrol fiyatları 2020’li yıllarda zirve yapabilir

Birleşmiş Milletler’in geçtiğimiz Ekim ayında yayınladığı küresel ısınma raporu ve alınması gereken önlemlere ilişkin raporuna karşın, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) yeni yayınladığı “Dünya Enerji Görünümü 2018” raporunda, 2020’li yıllarda petrol talebinin rekor düzeyde artacağı ve yeni üretim sahaları açılmaması halinde fiyatların zirve yapacağı belirtiliyor.



Raporda ayrıca, artan enerji ihtiyacı nedeniyle günümüzde karbon dioksit salınımlarını azaltmaya çalışan ülkelerin bile politikalarında değişikliğe gideceğini, bu nedenle 2040 yılına kadar salınımların artacağı kaydedilmiş. Salınımlarda en büyük artışın, enerji ihtiyacının iki katına çıkacağı Hindistan’da olacağı düşünülüyor. Talep artışı küçük değerlerde kalacak olsa da Çin en yüksek oranda petrolü kullanmaya devam edecek.



Rapor, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin de gerçekleştirilemeyeceğini öngörüyor. 2030 yılında hala 650 milyon insanın elektriğe erişimi olmazken, 2 milyar insan katı yakıtlarla yemek pişiriyor olacak, çok kişi de hava kirliliğinden hayatını kaybetmeye devam edecek.

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Küresel çapta internete bağlı cihaz ve nesnelerin sayısındaki ciddi artış elektrik ihtiyacını da büyük ölçüde arttıracak. Etkisinin ne kadar olacağı kestirilemese de raporda, bitcoin madenciliği ve elektrikli araçların da enerji ihtiyacına ciddi katkı yapabileceği kaydedilmiş.



Tüm bu veriler ışığında petrol talebinin giderek artacağı ve yeni üretim planları hayata geçirilmediği takdirde fiyatların 2020’li yıllarda zirve yapacağı öngörülmüş.



Raporda yenilenebilir enerji gelişmelerinin göz ardı edildiği yönündeki eleştirilere cevap veren IEA, raporun amacının mevcut ve öngörülen politikaların bizi nereye götüreceğini göstermek ve böylece hükümetlerin gerekli önlemleri almasını sağlamak olduğunu belirtmiş.



https://www.newscientist.com/article/2185046-growing-demand-for-oil-will-lead-to-shortage-and-high-prices-in-2020s/