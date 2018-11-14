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Petrol fiyatları 2020’li yıllarda zirve yapabilir

Artan nüfus, internete bağlı eşyaların sayısındaki artış, bitcoin madenciliği ve elektrikli araçlar nedeniyle ortaya çıkacak enerji talebi, petrol fiyatlarına 2020’li yıllarda zirve yaptırabilir.
6 ay
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Alternatif Enerji
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Birleşmiş Milletler’in geçtiğimiz Ekim ayında yayınladığı küresel ısınma raporu ve alınması gereken önlemlere ilişkin raporuna karşın, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) yeni yayınladığı “Dünya Enerji Görünümü 2018” raporunda, 2020’li yıllarda petrol talebinin rekor düzeyde artacağı ve yeni üretim sahaları açılmaması halinde fiyatların zirve yapacağı belirtiliyor.

Raporda ayrıca, artan enerji ihtiyacı nedeniyle günümüzde karbon dioksit salınımlarını azaltmaya çalışan ülkelerin bile politikalarında değişikliğe gideceğini, bu nedenle 2040 yılına kadar salınımların artacağı kaydedilmiş. Salınımlarda en büyük artışın, enerji ihtiyacının iki katına çıkacağı Hindistan’da olacağı düşünülüyor. Talep artışı küçük değerlerde kalacak olsa da Çin en yüksek oranda petrolü kullanmaya devam edecek.

Rapor, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin de gerçekleştirilemeyeceğini öngörüyor. 2030 yılında hala 650 milyon insanın elektriğe erişimi olmazken, 2 milyar insan katı yakıtlarla yemek pişiriyor olacak, çok kişi de hava kirliliğinden hayatını kaybetmeye devam edecek.
Ayrıca Bkz. "Birleşmiş Milletler: İklim değişikliğinden korunmak için 12 yılımız kaldı"

Küresel çapta internete bağlı cihaz ve nesnelerin sayısındaki ciddi artış elektrik ihtiyacını da büyük ölçüde arttıracak. Etkisinin ne kadar olacağı kestirilemese de raporda, bitcoin madenciliği ve elektrikli araçların da enerji ihtiyacına ciddi katkı yapabileceği kaydedilmiş.

Tüm bu veriler ışığında petrol talebinin giderek artacağı ve yeni üretim planları hayata geçirilmediği takdirde fiyatların 2020’li yıllarda zirve yapacağı öngörülmüş.

Raporda yenilenebilir enerji gelişmelerinin göz ardı edildiği yönündeki eleştirilere cevap veren IEA, raporun amacının mevcut ve öngörülen politikaların bizi nereye götüreceğini göstermek ve böylece hükümetlerin gerekli önlemleri almasını sağlamak olduğunu belirtmiş.
 

https://www.newscientist.com/article/2185046-growing-demand-for-oil-will-lead-to-shortage-and-high-prices-in-2020s/ Yorum Yaz
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12 Angry Men 6 ay en beğenilen
Dünya nüfusunun azalması gerekiyor.
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Technotronic 6 ay
Bu gidişle Elektrikli araçlar daha hızlı yaygılaşacak.
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Silver_Code 6 ay
araç sahiplerinin gözünün dalıp gittiği haber
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iam.eren 6 ay
İspanyol gribi tarzı bir şey çıkartacaklar,büyük devletler,büyük şirketler aracılığıyla.ortadoğu ve afrikadaki nüfusun çoğu yok olacak.Hem de çok yakın bi zamanda.
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Seyrim 6 ay
Sıkıntı yok Türkiye'de hep zirve.. Dünyanın en pahalı petrolü bizde..
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ceo-tr 6 ay
desenize diğer dünya ülkelerine göre daha şimdiden 2020 li yılları yaşıyoruz.
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sdbz 6 ay
Sonumuz yakın desene
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fhrstw 6 ay
En kötü senaryoyu düşünerek şunu söylüyorum o zamana kadar %100 yerli milli bir o kadar elektrikli arabayı yapmış oluruz. Güneş panellerinden rüzgar enerjisinden geçilmez olur Türkiye. özetle bu haber bizi pek ilgilendirmiyor. 2023 te Uzayın hakimi biziz gençler müsterih olun.
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Omisis046 6 ay
Hep 50 liralık aldığım için sorun yok.
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-BraveHeart- 6 ay Omisis046
Ben yazacaktım.
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BekirTemel 6 ay
2019 da zirveyi 3 e katlarız gibi.
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SigSauer6 6 ay
beni çok ilgilendirmiyor. Bisiklet forever. (sadece ulaşım ksımı).
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Birleşmiş Milletler, küresel ısınma ve
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