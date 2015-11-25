Peugeot ve Citroën gerçek hayattaki yakıt tüketim değerlerini vermeye hazırlanıyor

Volkswagen’nin emisyon ve Hyundai-Kia’nın abartılmış yakıt etkinliği skandalından sonra Peugeot, gerçek kullanımda yakıt sarfiyat rakamlarını 2016 yılı içerisinde duyuracağını belirtti.

Bilindiği gibi otomobil üreticilerinin, yakıt tüketimi ile ilgili yayınladığı rakamlar, belirli şartlara sahip laboratuvarlarda elde ediliyor. Rakamların gerçek dünya ile aralarında ki farklar, sürüş teknikleri, hava şartları, yol şartları ve otomobilin genel durumuna bağlı olarak değişiyor.

Peugeot ve Citroen’nin sivil bir ulaştırma ve çevre örgütü ile beraber yürüteceği testler kamu yollarında ve gerçek sürüş koşullarında yapılacak. Test sonuçlarının şehir içi, şehir dışı ve otoban olarak sınıflandırılacağı belirtiliyor. Elde edilen sonuçların ortalama bir şoförün yakıt sarfiyat değerlerine yakın çıkması beklenmekte.





2017 yılı içerisinde ise iki firmanın da gerçek kullanım emisyon değerlerini paylaşmayı planladıkları da belirtiliyor. Yine bir sivil örgütle halka açık şekilde yapılması düşünülen testlerde, belirtilecek değerlerin doğru olduğu varsayarsak, müşterilerinin zihinlerinde Peugeot Citroen markasına ilişkin herhangi bir şüphenin kalmaması planlanmakta.





http://www.autoexpress.co.uk/car-news/93526/peugeot-citroen-to-publish-real-world-fuel-economy-figures