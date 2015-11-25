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Peugeot ve Citroën gerçek hayattaki yakıt tüketim değerlerini vermeye hazırlanıyor

Emisyon ve yakıt etkinliği skandallarının ardından, PSA Peugeot Citroen, 2016 yılı bahar ayında gerçek kullanım mpg (1 galon yakıt ile gidilen mil) rakamlarını yayınlayacağını duyurdu.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,3b
1
46
Otomobil Teknolojileri
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Volkswagen’nin emisyon ve Hyundai-Kia’nın abartılmış yakıt etkinliği skandalından sonra Peugeot, gerçek kullanımda yakıt sarfiyat rakamlarını 2016 yılı içerisinde duyuracağını belirtti. 
Bilindiği gibi otomobil üreticilerinin, yakıt tüketimi ile ilgili yayınladığı rakamlar, belirli şartlara sahip laboratuvarlarda elde ediliyor. Rakamların gerçek dünya ile aralarında ki farklar, sürüş teknikleri, hava şartları, yol şartları ve otomobilin genel durumuna bağlı olarak değişiyor.
Peugeot ve Citroën gerçek hayattaki yakıt tüketim değerlerini vermeye hazırlanıyor

Peugeot ve Citroen’nin sivil bir ulaştırma ve çevre örgütü ile beraber yürüteceği testler kamu yollarında ve gerçek sürüş koşullarında yapılacak. Test sonuçlarının şehir içi, şehir dışı ve otoban olarak sınıflandırılacağı belirtiliyor. Elde edilen sonuçların ortalama bir şoförün yakıt sarfiyat değerlerine yakın çıkması beklenmekte.

2017 yılı içerisinde ise iki firmanın da gerçek kullanım emisyon değerlerini paylaşmayı planladıkları da belirtiliyor. Yine bir sivil örgütle halka açık şekilde yapılması düşünülen testlerde, belirtilecek değerlerin doğru olduğu varsayarsak, müşterilerinin zihinlerinde Peugeot Citroen markasına ilişkin herhangi bir şüphenin kalmaması planlanmakta.


http://www.autoexpress.co.uk/car-news/93526/peugeot-citroen-to-publish-real-world-fuel-economy-figures Yorum Yaz
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AcayipKuark 4 yıl en beğenilen
Vw gerçek tüketim değerlerini yayınlasa Türkiye'de daha satamaz herhalde
12.4lt/100km
11.5lt/100km
Falan
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zapi 4 yıl
Peugeot ve Citroen dizellerde zaten müthiş, katalog değerleriyle sürüş yaptırıyor.
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rorschach_ 4 yıl
fabrika verisi konusunda en tutarlı renault, peugeot ve citroen markalarıdır kim ne derse desin.
Yanıtla +15
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eneomurga 4 yıl
Herkes demis HDI kullaniyorum su kadar yakiyor falan diye. Ben de olceyim bakalim ne kadar yakiyormus bizim HDI.?
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muhalif13 4 yıl
Eski aracim hyundai era 1.6 benzinliydi. Çok dikkat ederek uzun yolda denedim 1,5 litre fazla yaktigini olctum. 407 1.6 HDI aracim ise km ve yasina ragmen fabrika verisine cok yakın deger elde ettim.
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aalpan 4 yıl
Fazla yaktıklarına itirazım yok, aşağıdaki arkadaş ve ben şahidim. Diğer tarafta, zamanında pejoya gittiğimde 1.2 p.tech, otomatik şanzımanlı için bir müşteriye daha konuşmanın başında "Abi o 1.718 km'nin 718' ini sil, biz o kadar yol yapamayız" denildiğini duydum ama...

Marka ve model için iyi bir reklam oldu mu? Evet oldu.

Şimdi üreticiler, test ortamında test ettikleri araçları için bir savunma yapamazlar belki ama "Ben gerçek tüketim verileri sundum" diyen bir markaya da sanırım resmi olarak "Siz müşteriyi yanılttınız" diyemezsiniz. Örneğin, 1.2 yeni 308' in tüketimi; adam ortlama hızı, yolculuğun toplam süresi gibi bilgileri de paylaşıyordu reklamda. Ama o tüketim rakamlarını biz yakalayabilir miyiz?

Birbirimizi kandırmayalım, tek kandırılan bizi çünkü
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Lord Sparhawk 4 yıl
e adamlar on numara dizel motor yapıyorlar, güveniyorlar tabi. Sıkıyorsa başka markalar dizelleriyle yapsınlar bu testleri. Katalog verileriyle alakası yok, direk +1,5litre eklemeniz gerekiyor çoğunda.

e-hdi olsun, blue hdi olsun harika dizel motorlar. Hele o blue hdi. Vw öyle dizel motor yapabilse golf dizeli 120bine verirdi yeminle, sırf adı peugeot diye insanlar çok es geçiyor. Renault'u, citroen'i pek sevmem de, peugeot başka. Bugünde bir önceki kasa e hdi 308'e bindim. Araç süper çekiyor, çok da ekonomik. Malzemesi, iç ferahlığı, görüş açıları da c sınıfı için çok başarılı. O dönemki meganedan, focustan daha kaliteli bir içe sahip. Ama millet tutturmuş fransız dandik, kafalar dandik asıl.
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sevozgur 4 yıl
1 yıldır yakıt ortalamam 4.4 litre.Şehiriçi için gerçekten güzel bir değer kendi katalog değerlerininde. Şehirdışı 3.7 şehiriçi 5.1 ortalama 4.2 diyor. Tabi bizim ülkemizde araba hava atmak için alındığı için çok önemli değil
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kilicoglu 4 yıl
devletler şirketleri düzgünce denetleyebilseler bu gibi şeylerle hiç karşılaşmayız aslında. hepimiz biliyoruz katalog verisi ile gerçek verinin farklı olduğunu. sırf bundan bile bir güzel ceza yeseler hepsi o verileri düzgünce açıklayacaklar da, nedense olamıyor işte.
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Uzaklardan Gelen 4 yıl
Pejo pişmanlıktir
1 Yanıt Yanıtla +2
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Halilowich 4 yıl Uzaklardan Gelen
Ulvi-
Pejo pişmanlıktir

Sebebini açıklar mısınız? Artık her araba aynı aşağı yukarı. Eskiden olsa anlarım ama günümüz için katılmıyorum hocam
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ufuk-34JD58 4 yıl
reno- dacia da zaten birebir tutuyor,fiat açıklarsa tofaş batar araba satamaz artık.
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meego 4 yıl
fabrika verilerine 1-1,5lt eklediğinde çıkar değer reeel tüketimdir.
Bu hesap genelde tutar
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Erik Lehnsherr 4 yıl
Yillardir opel omega dan bmw 530i ye jetta dan passat a tonla alman arabasina sahip oldum ancak durust olmam gerekirse alman arabalarinda (en azindan benim normal kullanmam ile) hicbir zaman fabrika verisine yaklasilamiyor karisik tuketimde

Su anda 2.0 tdi jettam var tamam araba da yasini aldi hafiften ama son 3400 km de tamami sehir ici ama sikisik trafik yokken 7.4 litre yakti
Yogun trafik olmadigi icin karisik fabrika tuketim verisini baz alacak olursam 6.1 litre

Ha bunu bekliyor muyum asla fransiz dizel motorlari bunu verebilir ama allah askina her ne kadar dizel benzinin yerini asla tutmasa da fransiz dizelleri de traktor gibi ya
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Guest-38F9BBB0B 4 yıl Erik Lehnsherr
Erik Lehnsherr

Yillardir opel omega dan bmw 530i ye jetta dan passat a tonla alman arabasina sahip oldum ancak durust olmam gerekirse alman arabalarinda (en azindan benim normal kullanmam ile) hicbir zaman fabrika verisine yaklasilamiyor karisik tuketimde

Su anda 2.0 tdi jettam var tamam araba da yasini aldi hafiften ama son 3400 km de tamami sehir ici ama sikisik trafik yokken 7.4 litre yakti
Yogun trafik olmadigi icin karisik fabrika tuketim verisini baz alacak olursam 6.1 litre

Ha bunu bekliyor muyum asla fransiz dizel motorlari bunu verebilir ama allah askina her ne kadar dizel benzinin yerini asla tutmasa da fransiz dizelleri de traktor gibi ya

nasıl yani traktör gibi...? bir açıkla da öğrenelim cahilliğimize ver bilemedik...
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rbcntechnic 4 yıl
Dizel alacak olsam kesinlikle fransiz alirim.. Net
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Rozetmen 4 yıl
Bizim Citroen fabrika verisi 5.8.son 2000 km de ortalamamız 5.9.hepsi şehiriçi.
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yankee99 4 yıl
Herkes arabaların katalog ile gerçek verilerini paylaşmaya başlamış ben de iki aracımızın değerlerini vereyim.

C180 kompressor fabrika verisi şehir içi 10lt, gerçek hayatta 12.1lt (%20 sapma)
VW Polo 1.2 TSI DSG fabrika verisi şehir içi 5.8lt, gerçek hayatta 8.7lt (%50 sapma)
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Guest-38F9BBB0B 4 yıl
bu akımdan en başta alaman markaları sonra japonlar zararlı çıkar. hdi motor dci ile piyasadaki en az yakan iki motor.
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