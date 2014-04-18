Philips W6618 akıllı telefonu 5300mAh gücündeki bataryası ile 66 gün bekleme süresi sunuyor





Genelde çok sık akıllı telefon pazarında görünmeyen ve donanım açısından iddialı modelleri de olmayan Philips, bununla birlikte kullanım süreleri ile pazardaki pek çok teknoloji devini geride bırakmayı başarıyor.





Firmanın W6618 adlı yeni Android akıllı telefonu batarya gücü ve kullanım süresi açısından oldukça iddialı. Cihaz 5300 miliamper gücündeki bataryası ile toplamda 66 gün bekleme süresi ve 33 saat konuşma süresi sunuyor. Böylece Philips, 5 inçlik ekrana sahip bir akıllı telefona 5300mAh batarya sığdırabilen ender üreticilerden biri olmayı da başarıyor.





960x540 piksel ekran çözünürlüğü sunan Philips W6618, 1.3GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A7 çekirdekli MT6582 işlemcisinden gücünü alıyor ve 1GB RAM ile sistemi destekliyor. İşlemcinin enerji tasarrufuna odaklanıyor oluşu kullanım süresine de olumlu katkı yapıyor. 4GB artırılabilir hafıza sunan cihaz 11.6mm kalınlığa sahip.





Philips W6618 bu hafta 273$ yaklaşık fiyat etiketi ile Çin'de piyasaya sürüldü. Kısıtlı bir pazara hitap eden Philips'in, cihazını Asya ve Avrupa'daki belirli ülkelerde satışa sunması bekleniyor.





http://www.androidauthority.com/philips-w6618-369718/