Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Philips W6618 akıllı telefonu 5300mAh gücündeki bataryası ile 66 gün bekleme süresi sunuyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,5b
1
34
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Philips W6618 akıllı telefonu 5300mAh gücündeki bataryası ile 66 gün bekleme süresi sunuyor

Genelde çok sık akıllı telefon pazarında görünmeyen ve donanım açısından iddialı modelleri de olmayan Philips, bununla birlikte kullanım süreleri ile pazardaki pek çok teknoloji devini geride bırakmayı başarıyor.

Firmanın W6618 adlı yeni Android akıllı telefonu batarya gücü ve kullanım süresi açısından oldukça iddialı. Cihaz 5300 miliamper gücündeki bataryası ile toplamda 66 gün bekleme süresi ve 33 saat konuşma süresi sunuyor. Böylece Philips, 5 inçlik ekrana sahip bir akıllı telefona 5300mAh batarya sığdırabilen ender üreticilerden biri olmayı da başarıyor. 

960x540 piksel ekran çözünürlüğü sunan Philips W6618, 1.3GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A7 çekirdekli MT6582 işlemcisinden gücünü alıyor ve 1GB RAM ile sistemi destekliyor. İşlemcinin enerji tasarrufuna odaklanıyor oluşu kullanım süresine de olumlu katkı yapıyor. 4GB artırılabilir hafıza sunan cihaz 11.6mm kalınlığa sahip. 

Philips W6618 bu hafta 273$ yaklaşık fiyat etiketi ile Çin'de piyasaya sürüldü. Kısıtlı bir pazara hitap eden Philips'in, cihazını Asya ve Avrupa'daki belirli ülkelerde satışa sunması bekleniyor. 


http://www.androidauthority.com/philips-w6618-369718/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
IWaTCHMaNI 5 yıl en beğenilen
diğer firmalardaki bu batarya problemi nedir yahu . bi firma 5000 mah pil üretiyorsa demekki yapılabiliyor . o kadar büyük arge ekibi olan firmalar var . ama hala daha insanlar çıkan telefonların arkasından pil şu kadar olsun demekle yetiniyor :S.
diğer firmalardaki bu batarya problemi nedir yahu . bi firma 5000 mah pil üretiyorsa demekki yapılabiliyor . o kadar büyük arge ekibi olan firmalar var . ama h...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
şu telefon bataryasından illalah etmiş kişilerdenim. 720 p olup yarım gün dayanacağına 560 p olsun 3 gün gitsin. kabulumdur...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SteveMeade 5 yıl
Kütük gibi telefon maşallah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technotronic 5 yıl
Diğer firmalarda philips i batarya konusunda örnek alabilse..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 5 yıl
3 günde şarj oluyor falan yani :)
standart telefonlarda, standart yavaş sarjın 3 saati bulduğu düşünülürse bu kesin kafadan 5 saat alır !
ama tabi buna görede 2x 3x kat daha fazla idare eder yani :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
W6618 PHİLİPS piyasada satılıyormu nerden alabilirim saygılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-5B59C177F 5 yıl
iyiymiş ama bana yinede dayanmaz o şarj
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
lumia 920 10 mm den fazlaydı bu biraz daha kalın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YediyuzYetmisYedi 5 yıl
Powerbank tasiyacagima 2. Telefon olarak alir kullanirim
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Aydenz 5 yıl
Benim laptop 5000 ma artık en az 20 saat ekran süresi alırız.Sürekli oyun müthiş olur.Ben 750 lira veririm bu telefona
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nepasvior 5 yıl
hele şükür sesimizi duyan bir üretici oldu, ama o donanım yetmez, note 3 boyutunda özelliğinde yap iki katı kalın olsun 100000 mAh koy şunu herkes rahat etsin varsın 300 gr olsun telefon, telefon ince hafif olsun diye telefondan 5 kat kalın 3 kat ağır şarj cihazları taşıyoruz yanımızda tam çelişki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
szr1907 5 yıl
Bu bataryayla köye elektrik veririm.
Bu cihaz hemen gelmeli hemen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aykut.. 5 yıl
bu telefonun şarjı bitmez net söylüyorum mtk çipsetleri az batarya yiyor zaten. Bu bataryayla kaç gün gider kim bilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
` quaD. 5 yıl
fiyatına bakmak lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mlkgnc 5 yıl
o batarya değil akü olmuş bildiğin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IWaTCHMaNI 5 yıl
telefon çok ince olacağına batarya 1 gün gideceğine az daha kalın olsun 2 gün gitsin benim için daha iyi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
inmybed 5 yıl
samsung teknolojide çok cimri gerçekten para için her sene 1 gb ram artırarak telefonmu piyasaya çıkar...
para vermemek lazım artık bu firmalara
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1500 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, philips
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "Japon sever" Teknoloji ve Oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
2001 ve öncesi ile TÜRKİYE
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim