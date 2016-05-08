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Philips’ten 43 inçlik 4K IPS monitör

Monitör pazarındaki en büyük 4K çözünürlüğü sunan ürünlerden birisi Philips’ten geliyor. Firma, hızlı şarj teknolojisi ile desteklediği yeni ürününü satışa sundu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
9b
1
10
Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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Sürekli büyük ekranlarla içli dışlı olmak zorunda kalan tasarımcı veya fotoğrafçı gibi profesyonellere yönelik olarak, Philips’in 43 inç boyutundaki yeni 4K IPS monitörü gerekli olan alanı fazlasıyla sunuyor.

BDM4350UC model numarasına sahip Philips UltraClear 4K IPS monitör, pazardaki en büyük 4K ekrana sahip monitörlerden birisi durumunda. IPS LED arka aydınlatmalı ekran barındıran monitör, griden griye 5ms tepkime süresi sunuyor.

Ayrıca Bkz. "Asus’tan oyuncular için kaydırmaz taban"

Üründe 50 000 000:1 akıllı kontrast oranı ve metrekareye 300 kandela parlaklık oranı yer alırken, iki adet 7 wattlık hoparlör ile de desteklenmiş. Kaynak girişleri ise iki adet DP 1.2, iki adet HDMI 2.0 veya bir adet VGA ile sağlanıyor. MultiView teknolojisi ile, simültane olarak birden fazla bilgisayar da bağlanabiliyor.

Arka kısımdaki 4 adet USB 3.0 portundan birisi hızlı şarj özelliğine sahip. Son dönemde akıllı telefonlarda popüler olan hızlı şarj teknolojisi, Philips UltraClear 4K IPS monitör tarafından da destekleniyor. Model, 799$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda. 

 

http://www.tomshardware.com/news/philips-ultraclear-4k-43-inch-display,31729.html Yorum Yaz
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Morphinz 3 yıl en beğenilen
400$ seviyesinde 2K 32" monitor neden yapmıyolar aklım almıyor arkadaş!!! 3 yıldır böyle monitor bekliyorum yapmadılar lan bi türlü!
799$ olacağını hiç ama hiç sanmıyorum. Bizde en az 3500 TL olacaktır, ahanda buraya yazdım görürsünüz.
400$ seviyesinde 2K 32" monitor neden yapmıyolar aklım almıyor arkadaş!!! 3 yıldır böyle monitor bekliyorum yapmadılar lan bi türlü!799$ olacağını hiç am...
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milyondabir 3 yıl
almayı düşünüyorum ps4 için uygun olur sanırım keske amd özelligini eklemiş olsalar en azından harika olurdu.
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WoXeD 3 yıl
tvlerde freesync yada diğer çözümler çıkmadan 1080p 48" curved den vazgeçmem.100fps görecez diye düdük kadar 22" monitöremi bakacaz allasen :D
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emre1393 3 yıl
Amd freesync olsaymış güzel olurmuş
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eren1133 3 yıl
Samsung varken başka monitörlere bakmam.
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0quz28 3 yıl
Morphinz

400$ seviyesinde 2K 32 monitor neden yapmıyolar aklım almıyor arkadaş!!! 3 yıldır böyle monitor bekliyorum yapmadılar lan bi türlü! 799$ olacağını hiç ama hiç sanmıyorum. Bizde en az 3500 TL olacaktır, ahanda buraya yazdım görürsünüz.


bence isteseler o fiyatı 500 dolar yapıp aynı yapıda 4k monitörlerde çıkartırlar piyasaya göre oynuyor herhalde sanırım

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alcest 3 yıl
KalemKolik
Bu ürünün geçen yılki modeli 40inçti. Hdmi 2 olmamasından dolayı eleştiri almıştı. Benim merak ettiğim bu büyüklükte monitörleri kullanmak için pro kullanıcımı olmak lazım. Normal pc kullanıcısı için çokmu büyük. Film. Oyun ve internet için. Ayrıca fiyatı iyimiş.

Nereden baktığına bağlı olarak değişir. 5K 27 imac kullanıyorum ve kafamı sağa, sola döndürmek zorunda kalıyorum. 42 inç'i düşünemiyorum
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KalemKolik 3 yıl
Bu ürünün geçen yılki modeli 40inçti. Hdmi 2 olmamasından dolayı eleştiri almıştı. Benim merak ettiğim bu büyüklükte monitörleri kullanmak için pro kullanıcımı olmak lazım. Normal pc kullanıcısı için çokmu büyük. Film. Oyun ve internet için.
Ayrıca fiyatı iyimiş.
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Morphinz 3 yıl en beğenilen
400$ seviyesinde 2K 32" monitor neden yapmıyolar aklım almıyor arkadaş!!! 3 yıldır böyle monitor bekliyorum yapmadılar lan bi türlü!
799$ olacağını hiç ama hiç sanmıyorum. Bizde en az 3500 TL olacaktır, ahanda buraya yazdım görürsünüz.
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MxFxOx 3 yıl
Renk desteği yazmıyor.neyse testleri beklemek gerek.lcd tekn. İyice baydı oled é geçelim artık
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mehmedaltair 3 yıl
28" 4k tn panelli monitörler bile 700-800 dolarken resmen bedava olmuş. Grafik işleriyle uğraşanlar için ömürlük monitör bence
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philips, philips ultraclear 4k 43 inch ve
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