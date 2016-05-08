Philips’ten 43 inçlik 4K IPS monitör

Sürekli büyük ekranlarla içli dışlı olmak zorunda kalan tasarımcı veya fotoğrafçı gibi profesyonellere yönelik olarak, Philips’in 43 inç boyutundaki yeni 4K IPS monitörü gerekli olan alanı fazlasıyla sunuyor.

BDM4350UC model numarasına sahip Philips UltraClear 4K IPS monitör, pazardaki en büyük 4K ekrana sahip monitörlerden birisi durumunda. IPS LED arka aydınlatmalı ekran barındıran monitör, griden griye 5ms tepkime süresi sunuyor.

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Üründe 50 000 000:1 akıllı kontrast oranı ve metrekareye 300 kandela parlaklık oranı yer alırken, iki adet 7 wattlık hoparlör ile de desteklenmiş. Kaynak girişleri ise iki adet DP 1.2, iki adet HDMI 2.0 veya bir adet VGA ile sağlanıyor. MultiView teknolojisi ile, simültane olarak birden fazla bilgisayar da bağlanabiliyor.

Arka kısımdaki 4 adet USB 3.0 portundan birisi hızlı şarj özelliğine sahip. Son dönemde akıllı telefonlarda popüler olan hızlı şarj teknolojisi, Philips UltraClear 4K IPS monitör tarafından da destekleniyor. Model, 799$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.