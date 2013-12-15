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Philips'ten Android işletim sistemli ve kapaklı tasarımlı akıllı telefon: Xenium W9588

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
2,1b
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51
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Philips'ten Android işletim sistemli ve kapaklı tasarımlı akıllı telefon: Xenium W9588
Philips, hakkındaki ilk bilgileri ekim ayında ortaya çıkan Xenium W9588'i Çinli teknoloji severlerle buluşturdu. Xenium W9588, piyasadaki akıllı telefonların çoğundan farklı olarak Google'ın mobil işletim sistemi Android ile kapaklı tasarımı bir araya getiriyor.
Elimize ulaşan bilgilere göre 117.5 mm uzunluğunda, 61.5 mm genişliğinde, 20.5 mm kalınlığında ve yaklaşık 330.3 gram ağırlığında tasarlanan Xenium W9588, siyah ve altın renk kombinasyonuyla dikkatleri üzerinde topluyor. Akıllı telefonun kapağının gerek ön yüzüne gerekse arka yüzüne ekranların yerleştirildiği görülüyor. IPS (In-Plane Switching) panelli olan bu ekranlar, 3.5-inç büyüklüğünde ve 480 x 854 piksel (FWVGA) çözünürlüğünde.
Android 4.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemiyle çalışan Xenium W9588, MediaTek firmasının dört çekirdekli MT6589 yongada sistem çözümünü bünyesinde barındırıyor. 28 nm'lik üretim süreci teknolojiyle geliştirilen ve 1.2 GHz saat hızında çalışan bu platform, ARM'ın enerji verimliliği konusunda iddialı olan Cortex-A7 tasarımını temel aldığı gibi PowerVR SGX544 grafik işlem birimiyle geliyor.
1 GB RAM'in yanı sıra 4 GB'lık dahili depolama alanına sahip olan akıllı telefon, kamerasıyla 8 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabiliyor. Dahili depolama alanının yetersiz kaldığı durumlarda ise kapasitenin microSD kartlar aracılığıyla arttırılabilmesine olanak tanınmış durumda. Son olarak 2.600 mAh kapasiteli lityum iyon bataryanın güç verdiği Xenium W9588, Çin'de 4.999 Yuan fiyat etiketiyle satılıyor. Merak eden okuyucularımız için 4.999 Yuan'ın kendi para birimimizle karşılığı güncel kurlarla 1.678 TL. Akıllı telefonun Çin dışındaki pazarlara açılıp açılmayacağı ise henüz bilinmiyor.
Philips'ten Android işletim sistemli ve kapaklı tasarımlı akıllı telefon: Xenium W9588

http://thedroidguy.com/2013/12/philips-xenium-w9588-gets-launched-comes-dual-screen-quad-core-processor/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Avorlair 5 yıl en beğenilen ioa90
ioa90

Philips in marka değeri benim için yok çünkü 9 10 liralık kulaklık satıyor ve cok kotu bana çok soğuk geliyor.

"Giriş seviyesi kulaklık piyasası ile akıllı telefon piyasasını karşılaştırmalı analiz etmeye çalışan slikon vadisinin kayıp CEO sunun dramı"

adlı filme hoşgeldiniz..
ioa90Philips in marka değeri benim için yok çünkü 9 10 liralık kulaklık satıyor ve cok kotu bana çok soğuk geliyor.
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1 Yanıt Yanıtla +61
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okan_cehapelioglu 5 yıl
cinde kim verir la bu fiyatı
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tufankahraman 5 yıl
Telsize benziyor.
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EnverPasha 5 yıl
bunu yapana kadar bi dokunmatik full ekran yapsaydın tuşu ekrana ne gerek var.
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The Raider 5 yıl
bu dandik özelliklere bu fiyat yuh diyorum.. yine başarısızlığa mahkumsun philips yine!
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raskolserna 5 yıl
Philips internet explorer hızında teknolojide ilerliyor.
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muratkaya 5 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Böyle bir cihaz üzerinde çalışan Philips'in X Connect adını verdiği bu projeden 5 yıl sonra şu tuşlu telefonu üretmesi akla mantığa sığar şey değil.
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dreamblue35 5 yıl
pahalı
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DH Misafiri 5 yıl
Yinemi bamya?
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DH Misafiri 5 yıl
bir filmde sevdiginiz bir hollywood starinin elinde görseniz ertesi günü kosup alirsiniz. burda resime bakip telefona cöp demek, kusura bakmayin ama odunluktur..
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bellair 5 yıl
para verip alınabilecek nadir takozlardan
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black_67 5 yıl
tuşların telefonu var
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prexz 5 yıl
motorolanın bıraktığı "kapaklı" koltuğunu kimseye bırakmaya niyetli değil philips. istikrarlı:)
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