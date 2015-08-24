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PicsArt'ın Windows 10 Mobile sürümü üzerinde çalışılıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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PicsArt'ın Windows 10 Mobile sürümü üzerinde çalışılıyor
 
Windows Phone, iOS ve Android platformlarında yer alan başarılı fotoğraf uygulaması PicsArt, yakın zaman içerisinde Windows 10 Mobile'a özel değişim geçirmeye hazırlanıyor.
Gelişmiş bir fotoğraf uygulaması olarak toplu bir çözüm ortaya koyan PicsArt, direkt olarak kendi içerisinde çekilen fotoğrafların düzenlemesi için birçok ayar sunuyor, çekim sırasında canlı filtreler kullanabiliyor, hazır şablonlar üzerinden fotoğraf kolajları oluşturabiliyor ve paylaşma noktasında kendi ağı yanında Facebook, Twitter, Instagram ve Dropbox gibi noktaları da aktif olarak kullanabiliyor. Uygulama üzerinden ayrıca farkı fırçalarla çizim de yapılabiliyor.
PicsArt Photo Studio'nun resmi Twitter hesabında bir kullanıcının sorduğu soruya verilen cevaba göreyse PicsArt'ın modern arayüze sahip evrensel Windows 10 Mobile uygulaması üzerinde çalışmalar devam ediyor. Ekim-Kasım ayı gibi piyasada olması beklenen Windows 10 mobil sürümü, uygulama geliştiricileri de hummalı bir çalışmaya sokuyor.

https://twitter.com/PicsArtStudio/with_replies Yorum Yaz
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