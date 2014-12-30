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Pinterest, 1 Ocaktan itibaren yeni reklam modelini başlatıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Pinterest, 1 Ocaktan itibaren yeni reklam modelini başlatıyor
Sosyal medya platformlarında eski sürekli ekranda kalan reklamlardan ziyade kullanıcının takip ettiği sayfa akışının arasına reklamlar ekleniyor. Bu tarz örnekleri daha önce Twitter'in sponsorlu tweetler, veya Facebook'un sponsorlu paylaşımlar adıyla yaptığını görmüştük. Pinterest'de benzer bir uygulama olan sponsorlu pinleri 1 Ocak 2015 itibari ile başlatacak. 
Kullanıcıların panolarına ya da panolarına uygun ürün reklamlarını gösterecek program bir süredir test aşamasındaydı, yeni yıl ile de tüm reklam verenler etkin olarak kullanabilecek. Kullanıcı sayısı 70 milyona ulaşan sosyal platformun yeni reklam modeli ile gelirlerinde hatırı sayılır bir artış yaşanması bekleniyor. Özellikler kadınlara yönelik reklamların ağırlıklı olması muhtemelen.

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Mr xXx 4 yıl
Oooo reklam mı alırım bi dal
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