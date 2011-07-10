Pioneer'dan bilgisayarlar için iki yeni ses sistemi: S-MM301 ve S-MM751RU

Dün 1 metre derinliğinde suya dayanıklı tasarımıyla ve birbirinden farklı renk seçenekleriyle dikkat çeken SE-CL331 kodlu kulaklığını duyuran Pioneer, bilgisayarlar için iki yeni ses sistemi hazırladı: S-MM301 ve S-MM751RU

Pioneer'ın S-MM301 kodlu ses sistemi taşınabilirliğiyle ön plana çıkıyor. Günümüzdeki akıllı telefonlardan biraz daha büyük olduğu ifade edieln S-MM301'in ön yüzünde ses arttırma / azaltma ve tamamen kapatma tuşları konumlandırılmış. Ses sistemi gereken gücü bilgisayarın USB portundan karşılıyor.





S-MM751RU ise 2 uydu hoparlör ve 1 subwooferdan oluşuyor. Toplamda 40 watt ses çıkış gücüne sahip olduğu belirtilen sistemin subwoofer'ı 20 watt, uydu hoparlörleri ise 10'ar watt ses çıkışı sunuyor. S-MM751RU'da ses ve dinlediğiniz müziğin kontrolü için kablolu kumanda mevcut. Kumanda üzerinde SD kart okuyucu ve USB portu yer almakta. Böylece SD kartınızdaki veya USB belleğinizdeki müzikleri direkt S-MM751RU üzerinden dinleyebiliyorsunuz. Son olarak S-MM751RU'da line in bağlantısı da mevcut.





Pioneer S-MM301'in 49$'dan, S-MM751RU'nun 129$'dan yurt dışında satışa sunulacağı söyleniyor.



