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Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pioneer'dan bilgisayarlar için iki yeni ses sistemi: S-MM301 ve S-MM751RU

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Müzik / Ses Sistemleri
knight
Haber Editörü
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Pioneer'dan bilgisayarlar için iki yeni ses sistemi: S-MM301 ve S-MM751RU
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Dün 1 metre derinliğinde suya dayanıklı tasarımıyla ve birbirinden farklı renk seçenekleriyle dikkat çeken SE-CL331 kodlu kulaklığını duyuran Pioneer, bilgisayarlar için iki yeni ses sistemi hazırladı: S-MM301 ve S-MM751RU
Pioneer'ın S-MM301 kodlu ses sistemi taşınabilirliğiyle ön plana çıkıyor. Günümüzdeki akıllı telefonlardan biraz daha büyük olduğu ifade edieln S-MM301'in ön yüzünde ses arttırma / azaltma ve tamamen kapatma tuşları konumlandırılmış. Ses sistemi gereken gücü bilgisayarın USB portundan karşılıyor.

S-MM751RU ise 2 uydu hoparlör ve 1 subwooferdan oluşuyor. Toplamda 40 watt ses çıkış gücüne sahip olduğu belirtilen sistemin subwoofer'ı 20 watt, uydu hoparlörleri ise 10'ar watt ses çıkışı sunuyor. S-MM751RU'da ses ve dinlediğiniz müziğin kontrolü için kablolu kumanda mevcut. Kumanda üzerinde SD kart okuyucu ve USB portu yer almakta. Böylece SD kartınızdaki veya USB belleğinizdeki müzikleri direkt S-MM751RU üzerinden dinleyebiliyorsunuz. Son olarak S-MM751RU'da line in bağlantısı da mevcut.

Pioneer S-MM301'in 49$'dan, S-MM751RU'nun 129$'dan yurt dışında satışa sunulacağı söyleniyor.

Pioneer'dan bilgisayarlar için iki yeni ses sistemi: S-MM301 ve S-MM751RU
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kuzuluklu54 7 yıl
eminim bizim ülkemizde kullanılan microlab-premier-sunny-mikado v.b. 5+1 den daha iyi ses veriyodurr
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akyurt 8 yıl
adı yeter hakkını vericeklerine inanıyorum.
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Pesidelphia 8 yıl
bı pioneer eksıktı
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kuvars10 8 yıl
Pionner'se muhakkak iyidir ama o 2.1 sistem için o fiyat fazla bence,hele ülkemizde dahada şişirirler yanına yaklaşılmaz.
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Cose Turche 8 yıl
bu tip haberleri vermesek daha iyi bence bizim distribütörlerin çalıştığı yok ki varsa yoksa eskiler
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