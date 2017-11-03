Pixel 2 XL'lerden bazıları müşterilere Android yüklü olmadan gönderilmiş

Yeni Pixel 2 telefonlarıyla ilgili Google'ın başı ağrımaya devam edecek gibi görünüyor. Zira bu kez de bazı müşterilere işletim sistemi yüklü olmayan cihazlar gönderilmiş durumda. Reddit'te konuyla ilgili çok sayıda şikayet var ve hemen hemen tüm kullanıcılar ekranda "Geçerli işletim sistemi bulunamıyor. Cihaz başlatılamıyor" şeklinde bir mesaj gördüklerini belirtiyorlar.

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Pixel 2 XL siparişi veren Reddit kullanıcılarından biri, ürünün kutusunu açmak için heyecanlı bir şekilde eve geldiğini ancak cihazı açtıktan sonra "Geçerli işletim sistemi bulunamıyor" yazan siyah bir ekranla karşılaştığını söylüyor. Bunun üzerine iki farklı müşteri temsilcisiyle görüşen kullanıcı, telefonun şirket tarafından yenisiyle değiştireceğini belirtti.

yüklü olmadan müşterilere gönderilen Pixel 2 XL'leri değiştiriyor. Google Store üzerinden verilen siparişlerde böyle bir sorun yaşayan kullanıcılar Google'ın destek sayfasını ziyaret ederek değişim talebinde bulunabiliyorlar. Hatırlayacağınız üzere kısa bir süre önce de Pixel 2 alan bir kullanıcı kendisine kalite kontrol testinden geçemeyen bir cihazın Neyse ki Google işletim sistemimüşterilere gönderilen Pixel 2 XL'leri değiştiriyor. Google Store üzerinden verilen siparişlerde böyle bir sorun yaşayan kullanıcılar Google'ınziyaret ederek değişim talebinde bulunabiliyorlar. Hatırlayacağınız üzere kısa bir süre önce de Pixel 2 alan bir kullanıcı kendisinetestinden geçemeyen bir cihazın gönderildiğini ifade etmişti.

https://www.reddit.com/r/GooglePixel/comments/78z3bm/my_pixel_2_xl_arrived_with_no_os/