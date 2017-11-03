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Pixel 2 XL'lerden bazıları müşterilere Android yüklü olmadan gönderilmiş

Pixel 2 konusunda yüzü bir türlü gülmeyen Google yeni bir olumsuzlukla karşı karşıya. Pixel 2 XL'i satın alan bazı kullanıcılar cihazın kendilerine Android yüklü olmadan gönderildiğini söylüyor.
1 yıl
3,4b
1
15
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Yeni Pixel 2 telefonlarıyla ilgili Google'ın başı ağrımaya devam edecek gibi görünüyor. Zira bu kez de bazı müşterilere işletim sistemi yüklü olmayan cihazlar gönderilmiş durumda. Reddit'te konuyla ilgili çok sayıda şikayet var ve hemen hemen tüm kullanıcılar ekranda "Geçerli işletim sistemi bulunamıyor. Cihaz başlatılamıyor" şeklinde bir mesaj gördüklerini belirtiyorlar.
Ayrıca Bkz. "Apple, iPhone X'in yüz haritalama verilerini geliştiricilerle paylaşacak"
Pixel 2 XL siparişi veren Reddit kullanıcılarından biri, ürünün kutusunu açmak için heyecanlı bir şekilde eve geldiğini ancak cihazı açtıktan sonra "Geçerli işletim sistemi bulunamıyor" yazan siyah bir ekranla karşılaştığını söylüyor. Bunun üzerine iki farklı müşteri temsilcisiyle görüşen kullanıcı, telefonun şirket tarafından yenisiyle değiştireceğini belirtti.
Pixel 2 XL'lerden bazıları müşterilere Android yüklü olmadan gönderilmiş
Neyse ki Google işletim sistemi yüklü olmadan müşterilere gönderilen Pixel 2 XL'leri değiştiriyor. Google Store üzerinden verilen siparişlerde böyle bir sorun yaşayan kullanıcılar Google'ın destek sayfasını ziyaret ederek değişim talebinde bulunabiliyorlar. Hatırlayacağınız üzere kısa bir süre önce de Pixel 2 alan bir kullanıcı kendisine kalite kontrol testinden geçemeyen bir cihazın gönderildiğini ifade etmişti.

https://www.reddit.com/r/GooglePixel/comments/78z3bm/my_pixel_2_xl_arrived_with_no_os/ Yorum Yaz
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BekirTemel 1 yıl en beğenilen
pixel alan adam rom atmayı bilir diye düşünmüşlerdir hemen markayı kötülemeyin
1 Yanıt Yanıtla +45
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sniper23 1 yıl BekirTemel
BekirTemel

pixel alan adam rom atmayı bilir diye düşünmüşlerdir hemen markayı kötülemeyin




BekirTemelpixel alan adam rom atmayı bilir diye düşünmüşlerdir hemen markayı kötülemeyin
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Yanıtla +8
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alemburda34 1 yıl
Google: secimi size birakiyoruz biz en saf haliyle verdik

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assasin34 1 yıl
Google sen akıllı telefon üretme. Çünkü yapamıyorsun.
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Guest-9E354C1A9 1 yıl
Üretim de sıkıntı var heralde, geliştiricilerin testcilerin ellerindeki telefonu toplayıp yolluyorlar ??
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alemburda34 1 yıl
Google: secimi size birakiyoruz biz en saf haliyle verdik

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kadirirdem 1 yıl
böylesini ilk defa gördüm.
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Guest-F8946C419 1 yıl
Adamlar Bile anladı.. androidin iyi olmadığını.. yüklemeden gönderiyorlar ;)
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smart1978 1 yıl
AMA birseyler de yuklenmis baksaniza :D . Yoksa simsiyah bir ekran beklerdim :)))
Pixel 2 XL ozellikle tam bir fiyasko herseyi ile ...
Ekrani P-OLED dandik ...
Zamanla baska sorunlar da cikacaktir eminim ...
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koyunsavar 1 yıl
Tel boş gelmişken windows 10 yada ios yüklersinler.
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hamza5806 1 yıl
Google işletim sistemini kendi yaptığı telefonlarla kaç yıldır pazarda düzgün bir yere gelemedi bu kafaylada gelemez zaten.
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Kerim5100 1 yıl
Demişlerdir herşey de bizden mi olucak illaki :D
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mert1907 1 yıl
Google müşterilerini trollemiş :D
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