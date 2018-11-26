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Samsung, Infinity-O ekranların seri üretimine başladı

Güney Kore kaynaklı yeni bir habere göre Samsung geçtiğimiz günlerde tanıttığı Infinity-O ekran panellerinin seri üretimine başladı. Yeni ekran tasarımı ilk olarak Galaxy S10'da kullanılacak.
5 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung'un anavatanından gelen haberlere göre şirket ilk kez gelecek yılki Galaxy S10'da kullanılacağı söylenen Infinity-O ekranların seri üretimine başladı. Kısaca bahsetmek gerekirse, Güney Koreli teknoloji devinin geçtiğimiz günlerde duyurduğu Infinity-O ekran, üzerinde kamera deliği olan OLED ekran anlamına geliyor.
Ayrıca Bkz. "Beş arka kameralı Nokia 9 PureView'un lansmanı ertelendi"
ETNews tarafından hazırlanan rapora göre Samsung, yeni ekranların üretimine uyum sağlaması için mevcut üretim tesislerini geliştirdi. Güney Koreli şirket ekran panelinin Galaxy S10'da kullanılacağını henüz doğrulamamış olmasına rağmen fabrikada yapılan hazırlıkların zamanlaması, ekranın önümüzdeki sene Mart ayında duyurulması beklenen S10 için hazır olabileceğini gösteriyor.

Çentik ve kızaklı mekanizmayı ortadan kaldıracak

Samsung’un Infinity-O ekran paneli, tam ekranlı telefon tasarımına yeni bir soluk getirecek. Su damlası çentiğe benzese de ekran üzerinde kamera için bırakılmış O şeklinde bir delikten başka birşey değil. Bu tasarım sayesinde Samsung çentik veya kızaklı mekanizma kullanmaya gerek duymadan yeni nesil akıllı telefonlarında ekran-gövde oranını artırabilecek.

http://www.etnews.com/20181123000219?mc=em_002_00001 Yorum Yaz
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rwo 5 ay en beğenilen
programcılar kafayı yiyodur şimdi o bölgelere menü tuş buton vs konulmuş milyonlarca yazılım var adamlar her deliğe göre menü yerimi tasarlayacak.birde bu adamlara kim ön yüz tamamen ekran olsun dedide böyle bir şeyi kendilerine dert edip bi taraflarından envai tür çentik uydurdular.sen ekranın ortasını delip kamera koyacağına önce beceripte ekrana entegre edemediğin parmak izi okuyucuyu koy öncede bişeye yarasın
programcılar kafayı yiyodur şimdi o bölgelere menü tuş buton vs konulmuş milyonlarca yazılım var adamlar her deliğe göre menü yerimi tasarlayacak.birde bu adaml...
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alp0007 5 ay
Neden aynı alan hem ekran, hem kamera olamıyor???
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Galatas4ray 5 ay
Şarkıcı İnna'nın yüzündeki ben gibi çekici dururmu orası tartışılır şu siyah nokta :D
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cabriyo 5 ay
infinity-o.... algı yönetimi bu işte. delikli ekran demek yerine koy karizmatik bir isim.
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V4LKyR 5 ay
O şeklinde bir delik...

Delikler genelde O şeklinde olmaz mı, ÖSS Sınavı?
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balcis 5 ay V4LKyR
yoo üçgen de olur altıgen de..
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S-AINT 5 ay
Ya önde kamera olmayınca olmuyormu selfie dışında ne artısı var bunun birisi aydınlatsın beni. Bildiğim kadarıyla sensörler ekranın altında kızak filanda yapmak istemiyosun. O zaman bu selfie manyaklığı için cihazın arkasına sürekli açık kalan küçük bi amoled ikinci ekran ekle ön kamerayı iptal et. Ne incelikten ne pilden önemli kayıp yaşamazsın ayrıca binbir tane fonksiyonu olur v20 gibi. Samsung buda size kıyağım olsun ilerde görürsünüz beni.
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T Square 5 ay S-AINT
S-AINT
Ya önde kamera olmayınca olmuyormu selfie dışında ne artısı var bunun birisi aydınlatsın beni. Bildiğim kadarıyla sensörler ekranın altında kızak filanda yapmak istemiyosun. O zaman bu selfie manyaklığı için cihazın arkasına sürekli açık kalan küçük bi amoled ikinci ekran ekle ön kamerayı iptal et. Ne incelikten ne pilden önemli kayıp yaşamazsın ayrıca binbir tane fonksiyonu olur v20 gibi. Samsung buda size kıyağım olsun ilerde görürsünüz beni.

Hacım görüntülü görüşme işini nasıl yapacağız önde kamera olmazsa? Ön kamera sadece selfie cekmekten ibaret değil.
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rwo 5 ay en beğenilen
programcılar kafayı yiyodur şimdi o bölgelere menü tuş buton vs konulmuş milyonlarca yazılım var adamlar her deliğe göre menü yerimi tasarlayacak.birde bu adamlara kim ön yüz tamamen ekran olsun dedide böyle bir şeyi kendilerine dert edip bi taraflarından envai tür çentik uydurdular.sen ekranın ortasını delip kamera koyacağına önce beceripte ekrana entegre edemediğin parmak izi okuyucuyu koy öncede bişeye yarasın
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x2yk 5 ay rwo
Tam tersi bu sistem böyle işliyor maksat bir döngü var ve o döngünün devamlılığı sağlanması yeni teknolojiler geliştiriliyor ama bu sürekli olamıyor olamadığı zamanlar içinde yer değiştirme üzerine programlama ya da teknoloji üretme ile kullanıcılar oyalanıyor bu yüzden de yazılımcılar ve üreticiler para kazanmış oluyorlar. Sistem süper kurulmuş. :) :)
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mert1907 5 ay
Tamamen saçmalık. Düşen satışları bu tür hamlelerle artırmayı düşünüyorlarsa avuçlarını yalarlar.
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Xiaomiseverim 5 ay
Düşünsene oyunun kontrol tuşu tam olarak o noktaya gelmiş. Düşüncesizce bir tasarım gibime geliyor.
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general4242 5 ay
Sensorler nereye gidecekmiş ? Yakinlik sensoru önemli sonucda. Hadi ışık sensorunu gectim.
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thinkwithbrain 5 ay
...Yaralandın mı eyy can?
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