Samsung, Infinity-O ekranların seri üretimine başladı

Samsung'un anavatanından gelen haberlere göre şirket ilk kez gelecek yılki Galaxy S10'da kullanılacağı söylenen Infinity-O ekranların seri üretimine başladı. Kısaca bahsetmek gerekirse, Güney Koreli teknoloji devinin geçtiğimiz günlerde duyurduğu Infinity-O ekran, üzerinde kamera deliği olan OLED ekran anlamına geliyor.

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ETNews tarafından hazırlanan rapora göre Samsung, yeni ekranların üretimine uyum sağlaması için mevcut üretim tesislerini geliştirdi. Güney Koreli şirket ekran panelinin Galaxy S10'da kullanılacağını henüz doğrulamamış olmasına rağmen fabrikada yapılan hazırlıkların zamanlaması, ekranın önümüzdeki sene Mart ayında duyurulması beklenen S10 için hazır olabileceğini gösteriyor.

Çentik ve kızaklı mekanizmayı ortadan kaldıracak

Samsung’un Infinity-O ekran paneli, tam ekranlı telefon tasarımına yeni bir soluk getirecek. Su damlası çentiğe benzese de ekran üzerinde kamera için bırakılmış O şeklinde bir delikten başka birşey değil. Bu tasarım sayesinde Samsung çentik veya kızaklı mekanizma kullanmaya gerek duymadan yeni nesil akıllı telefonlarında ekran-gövde oranını artırabilecek.

http://www.etnews.com/20181123000219?mc=em_002_00001