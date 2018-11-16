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Pixel 3 XL akıllı telefonlarda hoparlör sorunları ortaya çıkmaya başladı

Geçtiğimiz ay piyasaya sürülen Google'ın yeni akıllı telefon serisi Pixel 3 ile ilgili sıkıntılar bitmek bilmiyor. Şimdi de Pixel 3 XL modellerinde hoparlör uğultusu sorunları ortaya çıktı.
6 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Pixel 3 XL akıllı telefonlarda hoparlör sorunları ortaya çıkmaya başladı
 
Teknoloji devi Google'ın başı yeni piyasaya sürdüğü Pixel 3 akıllı telefon serisiyle belada diyebiliriz. Neredeyse her geçen gün yeni bir sorunla karşımıza çıkan bu seride şimdi de hoparlör sorunları ortaya çıkmaya başladı.

Google çözüm için çalışmalara başladı

Google Pixel 3 XL kullanıcılarının en çok şikayet ettikleri konu cihazın hoparlörlerinden gelen uğultu sesi. Topluluk forumlarındaki birçok kişi cihazın kısık seste bile hoparlörlerinden vızıltı sesleri duyduklarını belirtiyorlar. Neyse ki Google'ın durumdan haberi var.
Şimdilik Pixel 3 XL kullanıcıları ile sınırlı olan bu hatayı düzeltmek için Google'ın çalışmalara başladığı ve kısa bir süre sonra yazılımsal olduğu düşünülen bu sorunun çözüleceği ifade ediliyor. Son birkaç gündür gelen bu sorun haberlerine bir yenisi daha eklenecek mi hep beraber göreceğiz.

https://www.androidpolice.com/2018/11/15/pixel-3-xl-owners-complaining-buzzing-distorted-speakers/ Yorum Yaz
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Justs 6 ay en beğenilen
Hem tasarımı çöp hemde sorunlu.
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Katalikitci 6 ay
Htcnin elemanlar alışık değil böyle yılda bir telefon çıkartmaya. Paslanmışlar anlaşılan.
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OverClocK1ng 6 ay
Bu haftaki Pixel 3 telefon sorunumuz da bu..
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SixSixSix 6 ay
Google Pixel'in şu ana kadar piyasaya sürülen tüm modellerinde kronik sorun(lar) olduğuna dair haberler okudum sanırım. LG ile yarışır hale geldiler. Yanlış hatırlamıyorsam, geçen seneki Google Pixel 2 XL'i de LG üretmişti.
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12 Angry Men 6 ay
Telefonun sorunsuz yerlerini haber yapın bence. :D
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Y-ZiyA 6 ay 12 Angry Men
Valla güzel fikir :)
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Kayrabey 6 ay
Google sen yazılıma yönel yazılıma... Telefon falan seni aşar...
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Manhunt Three 6 ay Kayrabey
Google'ı mı aşar ? :D:D
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ozmenakif 6 ay
ölü pixel
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Whippoorwill 6 ay
Pixel, Pixel 2, Pixel 3 ailesi komple sorunlu çıktı piyasaya.
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esmerbuyucu 6 ay
Sorunları bitmek bilmedi. Neyse ki mağdur sayısı da kullanıcı sayısıyla eş değer olduğu için azdır 😂
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Justs 6 ay en beğenilen
Hem tasarımı çöp hemde sorunlu.
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Y-ZiyA 6 ay
Ne bahtsız telefonmuş gün geçmiyor ki yeni bir araz
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google, pixel 3 xl ve
6 etiket daha sorun problem Hoparlör Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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