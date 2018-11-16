Pixel 3 XL akıllı telefonlarda hoparlör sorunları ortaya çıkmaya başladı

Teknoloji devi Google'ın başı yeni piyasaya sürdüğü Pixel 3 akıllı telefon serisiyle belada diyebiliriz. Neredeyse her geçen gün yeni bir sorunla karşımıza çıkan bu seride şimdi de hoparlör sorunları ortaya çıkmaya başladı.

Google çözüm için çalışmalara başladı

Google Pixel 3 XL kullanıcılarının en çok şikayet ettikleri konu cihazın hoparlörlerinden gelen uğultu sesi. Topluluk forumlarındaki birçok kişi cihazın kısık seste bile hoparlörlerinden vızıltı sesleri duyduklarını belirtiyorlar. Neyse ki Google'ın durumdan haberi var.

Şimdilik Pixel 3 XL kullanıcıları ile sınırlı olan bu hatayı düzeltmek için Google'ın çalışmalara başladığı ve kısa bir süre sonra yazılımsal olduğu düşünülen bu sorunun çözüleceği ifade ediliyor. Son birkaç gündür gelen bu sorun haberlerine bir yenisi daha eklenecek mi hep beraber göreceğiz.

https://www.androidpolice.com/2018/11/15/pixel-3-xl-owners-complaining-buzzing-distorted-speakers/