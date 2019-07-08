Pixel 4 XL'in tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı

Google’ın önümüzdeki aylarda piyasaya süreceği Pixel 4 XL'in yüksek kaliteli görselleri ve 360 derecelik videosu yayınlandı. Pricebaba ve @OnLeaks işbirliği yayınlanan görseller amiral gemisi telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağını ortaya koyuyor.

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Pixel 4 XL'ün çentikli veya delikli bir tasarıma sahip olmadığını görüyoruz. Cihazın kalın sayılabilecek bir üst çerçevesi var. Google bu alanı çift selfie kamerası, mikrofon ve diğer sensörleri yerleştirmek için kullanmış. Akıllı telefonun 6.25 inç boyutunda bir ekrana sahip olması bekleniyor.

Kare kamera modülü trend oluyor

Arka panelde üçlü kamera sistemi ve LED flaşa ev sahipliği yapan kare şeklinde bir kamera modülü var. Benzer bir kamera tasarımını Huawei de kullanmıştı. Gelen haberlere bakılırsa Apple da 2019 iPhone modellerinde bu şekilde bir kare kamera modülüne yer verecek.

Cihazın arka tarafında parmak izi tarayıcısının olmaması, ekrana gömülü parmak izi sensörü ile geleceğini ortaya koydu. Pixel 4 XL'in muhtemel diğer özellikleri arasında Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti, en az 4 GB RAM ve Android Q işletim sistemi bulunuyor.

https://pricebaba.com/blog/google-pixel-4-xl-5k-renders-360-degree-video-exclusive