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Pixel 4 XL'in tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı

Google'ın önümüzdeki aylarda tanıtacağı Pixel 4 XL'in çift ön ve üç arka kamera ile geleceğini ortaya koyan görseller yayınlandı. İşte amiral gemisi telefonun görüntüleri ve 360 derecelik videosu.
11 sa. (Son Güncelleme: 11 sa.)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Google’ın önümüzdeki aylarda piyasaya süreceği Pixel 4 XL'in yüksek kaliteli görselleri ve 360 derecelik videosu yayınlandı. Pricebaba ve @OnLeaks işbirliği yayınlanan görseller amiral gemisi telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağını ortaya koyuyor.
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Pixel 4 XL'ün çentikli veya delikli bir tasarıma sahip olmadığını görüyoruz. Cihazın kalın sayılabilecek bir üst çerçevesi var. Google bu alanı çift selfie kamerası, mikrofon ve diğer sensörleri yerleştirmek için kullanmış. Akıllı telefonun 6.25 inç boyutunda bir ekrana sahip olması bekleniyor.

Kare kamera modülü trend oluyor

Arka panelde üçlü kamera sistemi ve LED flaşa ev sahipliği yapan kare şeklinde bir kamera modülü var. Benzer bir kamera tasarımını Huawei de kullanmıştı. Gelen haberlere bakılırsa Apple da 2019 iPhone modellerinde bu şekilde bir kare kamera modülüne yer verecek.
Cihazın arka tarafında parmak izi tarayıcısının olmaması, ekrana gömülü parmak izi sensörü ile geleceğini ortaya koydu. Pixel 4 XL'in muhtemel diğer özellikleri arasında Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti, en az 4 GB RAM ve Android Q işletim sistemi bulunuyor.

https://pricebaba.com/blog/google-pixel-4-xl-5k-renders-360-degree-video-exclusive Yorum Yaz
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gkn_ymz 8 sa. en beğenilen
Bu Pixel'lerin tasarımlarını özellikle mi leş yapıyorlar acaba?
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gkn_ymz 8 sa. en beğenilen
Bu Pixel'lerin tasarımlarını özellikle mi leş yapıyorlar acaba?
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smart1978 9 sa.
Yeni bir gelisme il derlenmemis eski sizilmis bilgileri sadece 3 boyutlu olarak render etmisler . Onemli bir detay yoktur.
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khaos 9 sa.
Üst çerçeve tasarımı pek güzel değil ancak pixel tek kamera başarımını 3 kamera da bir de optik zoom ekleyerek gösterirse bana göre çerçevesiz telefonlardan çok daha göze hoş gelir
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mhrUca 10 sa.
Apple la google bu sene ayni yasarimi yapmislar böyle tasarim mühendisleri olmaz olsun
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BekirHan 5 sa. mhrUca
Tasarımı Endüstüriyel Tasarımcılar yapar mühendisler sadece üretebilirliğe uygun final modeli oluşturur şu kafanıza sokun artık yahu. Kaynak malinesi değil en nihayetinde bu :)
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