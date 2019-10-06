Pixel 4'te Google Asistan telefonu kaldırdığınızda aktifleşecek

Google Pixel 4 serisi henüz tanıtılmasa da tasarımları ve teknik özelliklerine ilişkin birçok detayı halihazırda biliyoruz. Bugün ortaya çıkan bir özellik ise yazılım tarafındaki ilginç bir değişime ışık tuttu. Pixel 4 cihazınızı kaldırdığınız anda Google Asistan aktifleşerek talimatınızı bekleyecek.

Yeni bir erişim yöntemi

Pixel 2 modelinden bu yana basınca duyarlı çerçeveler sayesinde telefonun kenarlarından bastırarak Google Asistan'ı aktif edebiliyordunuz. Ancak görünen o ki firma, asistanının daha da erişilebilir olmasını istiyor. Telefonu kaldırdığınız anda kısa bir süreliğine Google Asistan sizden gelecek talimatı bekleyecek.

Benzeri bir özellik Apple tarafında bulunuyor. iPhone'larda olmasa da Siri'yi aktif etmek için Apple Watch'ı kaldırmanız yeterli oluyor. Böylece "Hey Siri" demeden asistana ulaşabiliyorsunuz. Görünen o ki Google da Pixel telefonlara bu özelliği eklemek istiyor.

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Yeni özellik kişisel verilerin güvenliği konusunda soru işaretleri yaratabilir. Dolayısıyla firmanın önündeki en büyük engel bu olacak. Bazı kullanıcılar telefonu her kaldırdığında mikrofonun aktifleşmesini istemeyebilir. Google'ın bu gibi durumları düşünerek yeni özelliği hayata geçirmesi bekleniyor.

https://9to5google.com/2019/10/05/pixel-4-assistant-raise/