Pixel 4'te Google Asistan telefonu kaldırdığınızda aktifleşecek

Google Pixel 4 serisi henüz tanıtılmasa da tasarımları ve teknik özelliklerine ilişkin birçok detayı halihazırda biliyoruz. Bugün ortaya çıkan bir özellik ise yazılım tarafındaki ilginç bir değişime ışık tuttu. Pixel 4 cihazınızı kaldırdığınız anda Google Asistan aktifleşerek talimatınızı bekleyecek.
Yeni bir erişim yöntemi
Pixel 2 modelinden bu yana basınca duyarlı çerçeveler sayesinde telefonun kenarlarından bastırarak Google Asistan'ı aktif edebiliyordunuz. Ancak görünen o ki firma, asistanının daha da erişilebilir olmasını istiyor. Telefonu kaldırdığınız anda kısa bir süreliğine Google Asistan sizden gelecek talimatı bekleyecek.
Benzeri bir özellik Apple tarafında bulunuyor. iPhone'larda olmasa da Siri'yi aktif etmek için Apple Watch'ı kaldırmanız yeterli oluyor. Böylece "Hey Siri" demeden asistana ulaşabiliyorsunuz. Görünen o ki Google da Pixel telefonlara bu özelliği eklemek istiyor.Ayrıca Bkz. "Mi Band 5 ile NFC özelliği tüm dünyaya sunulacak"
Yeni özellik kişisel verilerin güvenliği konusunda soru işaretleri yaratabilir. Dolayısıyla firmanın önündeki en büyük engel bu olacak. Bazı kullanıcılar telefonu her kaldırdığında mikrofonun aktifleşmesini istemeyebilir. Google'ın bu gibi durumları düşünerek yeni özelliği hayata geçirmesi bekleniyor.
https://9to5google.com/2019/10/05/pixel-4-assistant-raise/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Öncelikle asistan dediğin nedir ? Telefona elini sürmeden komut verirsin ve o senin dediğini yapar değil mi ? Ama yok illa telefonu eline alman gerekiyor, yetmiyor telefona ekran kilidini falan girip açman gerekiyor, sonra asistana girip (ya da masaüstüne widget koyacaksın) komut vereceksin.
Aradaki işlem silsilesini saydınız mı ?
Bir arama yapacaksınız, klasik yöntemde Telefonu eline al > Kilidi aç > telefona gir > numarayı ara... 4 İşlem;
Google asistan ile, telefonu al> ekran kilidini aç > google asistan uygulamasına gir > komutu söyle ve bekle ... yine 4 işlem...
Benim hayatımı hangi yönüyle kolaylaştırıyor acaba bu ? Her komutta ekranı açıp kilidi gireceksem, parmak izini okutacaksam ne anlamı kaldı işlerimi yapmaya devam ederim asistana ihtiyaç duymadan.
Zaten kalıplaşmış komutlar dışında destek de pek yok gibi. Yapay zeka Türkiye için sıfır şu anda. Geçen bluetooh kulaklık ile bisikletteyim. Yol tarifi alacağım kulaklıklarda neyseki kolaylık var play tuşuna uzun basınca asistan aktif oluyor. Sadece aramalar için ve saati sormak için kullanabiliyorum diğer hiç bir komutta konuşma devamı yok, ya her seferinde ok google diyecen devam edecen ya da tek komut cümlesi kullanıp işini bitireceksin.
Neyse işte bisiklette giderken yol tarifi almak istedim. Eskişehir'de espark için yol tarifi istedim. " Ok Google, Espark için yol tarifi al " dedim ve hemen yanıt verdi yol tarifi alınıyor diye öyle kaldı devamı yok. Navigasyonu başlat dediğim özür dilerim anlayamadım dedi.
Sonra " Ok google Espark için yürüyerek yol tarifi al " dedim. Yine güzelce yanıt verdi km bilgisini falan söyledi o esnada normalde ekran açıkken yol tarifini başlat ekranında kalır. Ok google başlat diyorum. Anlayamadım diyor, Naviyasyonu başlat diyorum, yine anlayamadım diyor, işte tekrar bla bla için yol tarifi al ve navigasyonu başlat dedim yine anlayamadım dedi.
Böyle inatla 10 dk uğraştım her türlü cümleyi söyleyerek. En sonunda durdum çantadan aldım telefonu elime 10saniyede navigasyonu başlatıp yoluma devam ettim.
Şimdi bana kimse google asistan çok akıllı falan deyip durmasın Akıllıysa da ingilizce dilinde Amerikalılara akıllıdır, Türkçe desteği her ne kadar bize açılmış olsa bile yok yok yok. En başta çevrim dışı dil seçeneği yok. Mecbur online olmak zorundasınız.
Yabancı videoları izliyorum ne komutları algılıyor. Siriden çok daha iyi deniyor. Bizde daha voice match bile yok