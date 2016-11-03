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Pixel telefonlar iPhone kadar güvenli

Google’ın yeni akıllı telefonları olan Pixel serisi, güvenlik açısından pazarın en iyilerinden birisi olmayı istiyor. Firma bu açıdan güvenlik güncellemelerine önem veriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl ilk kez Nexus programında değişiklik yapan ve Pixel adıyla yeni akıllı telefonlarını duyuran Google, farklı mecralarda telefonlarını ön plana çıkarmaya devam ediyor. Bu kez konu sistem güvenliği.

Pixel Telefonlarda Çıta Yükseliyor

Android işletim sisteminin güvenlikten sorumlu yöneticisi Adrian Ludwig, yeni Pixel telefonların iPhone modelleri kadar güvenli olduğunu ve bunu sağlamak için de belirli zamanlarda güvenlik güncellemeleri vermeye devam edeceklerini açıkladı.

Bir güvenlik konferansında konuşan Ludwig, Pixel telefonlar haricinde Android işletim sisteminin açık ekosistemini de uzun vadede güvenlik açısından çok daha iyi yerlere getireceklerini de sözlerine ekliyor. Bu konuda firma önemli mesafe kat etmiş durumda.

Bunlardan birisi SafetyNet API’si. Bu arayüz, temel olduğu uygulamanın cihaza kurulduğunda açıklar için analiz yapabilmesini sağlıyor. Bu sayede günlük 400 milyondan fazla cihazın güvenlik açıkları için taramadan geçirildiği ve geniş bir veri tabanının oluştuğu belirtiliyor. Önümüzdeki dönemlerde de güvenlik konusunda ciddi geliştirmeler sağlanacak.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Mix kolay kırılıyor"

Android ekosistemi açık kaynak olduğu için zararlı yazılımların bir numaralı hedefi haline geldi. Bir süre önce Stagefright adındaki açığın yüz milyonlarca cihazı etkilediği halen hafızalarımızda. Bugüne kadar Google tarafında önemli adımlar atıldı ve kullanıcıların güvenliği sağlanmaya çalışılıyor ancak yine de daha yapacak çok iş var. Güvenliğin ciddi manada arttırıldığı Android 7.0 ve 6.0 işletim sistemleri halen yüzde 20-25 kullanım oranına sahip. Diğer sürümlerde güvenlik seviyesi daha düşük. Bu parçalanmışlık aslında Android tarafının en büyük problemi gibi görünüyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/Pixel-phones-as-secure-as-iPhones-claims-Android-head-of-security_id87328 Yorum Yaz
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*siteci* 3 yıl en beğenilen Ciddiyetsiz
Ciddiyetsiz

Daha saati bile düzeltemeyen sistemin nesine güveneyim. Google anca reklam için veri araklama derdinde takılsın dursun.

Fanboyluğunu bölüyorum ama ios cihazımda da saat yanlış olarak geriye alındı
CiddiyetsizDaha saati bile düzeltemeyen sistemin nesine güveneyim. Google anca reklam için veri araklama derdinde takılsın dursun....
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4 Yanıt Yanıtla +37
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Xloud 3 yıl
Amerikan medyası amma poh pohladı şu çöpü. Çirkin ve boş bir cihaz.
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mert1907 3 yıl
Nexus karizmasi yok, bana hiç albenili gelmiyor.
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mavizaman 3 yıl
"iphone kadar güvenli" ne demek yahu!
kendini rakibinden referans göstererek övmek çok akıllıca(!)
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Flowles 3 yıl
İphone un güvenilir oldugunu onlarda kabul etmişler
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furkant1 3 yıl
Android sevmeme rağmen bu cihaz bende en ufak bir heyacan, merak uyandırmıyor.
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esmerbuyucu 3 yıl
Ama sadece Pixel. Google diğer Android telefonları sadece para kapısı olarak görüyor. Android kullanıcıları bunu nasıl hazmedebiliyor acaba.
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aycibin 3 yıl
çerçeve kralı pixel olmuş
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-Uzumaki Naruto- 3 yıl
Görücez ilerleyen zamanda.
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teknokaptan 3 yıl
cumartesi kutu acma videosu ile karsinizda olacagim. pixel xl 128gb. youtube kanalimda ( tekno kaptan )
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El_domingo 3 yıl
Bunlar nasıl yonetici anlamak mumkun değil rakibinin guvenli oldugunu ve kendilerinin rakiplerine yetişebildiklerini soylemiş..ios reklam verse biton para harcasa bu kadar sağlam reklam yapamazdı..
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kadirirdem 3 yıl
sabun gibi telefon güvenli olsa ne yazar.
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hector_1990 3 yıl
güvenlimiş ya hadi ya ne ios nede android güvenli değil zaten adamlar ne kullanıyoz ne yazdınız nereye gittiğimizi rahatlıkla görebiliyor
daha iki gün önceki oparatör skandalı oldu kullanıcı verileriniz satmaktan dolayı sanki bunu apple google yapmıyor dahası microsoft intel ve amd işlemcilerde arka kapı bırakıyorlar yazılımsal olarak erişim yapmadan donanımdan yapıyorlar işi bu kadar rahatlar yapıyorlar rakip yok zaten
kimse boş konuşmasın digital dünya çok güvenilir değil
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