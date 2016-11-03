Pixel telefonlar iPhone kadar güvenli

Bu yıl ilk kez Nexus programında değişiklik yapan ve Pixel adıyla yeni akıllı telefonlarını duyuran Google, farklı mecralarda telefonlarını ön plana çıkarmaya devam ediyor. Bu kez konu sistem güvenliği.

Pixel Telefonlarda Çıta Yükseliyor

Android işletim sisteminin güvenlikten sorumlu yöneticisi Adrian Ludwig, yeni Pixel telefonların iPhone modelleri kadar güvenli olduğunu ve bunu sağlamak için de belirli zamanlarda güvenlik güncellemeleri vermeye devam edeceklerini açıkladı.

Bir güvenlik konferansında konuşan Ludwig, Pixel telefonlar haricinde Android işletim sisteminin açık ekosistemini de uzun vadede güvenlik açısından çok daha iyi yerlere getireceklerini de sözlerine ekliyor. Bu konuda firma önemli mesafe kat etmiş durumda.

Bunlardan birisi SafetyNet API’si. Bu arayüz, temel olduğu uygulamanın cihaza kurulduğunda açıklar için analiz yapabilmesini sağlıyor. Bu sayede günlük 400 milyondan fazla cihazın güvenlik açıkları için taramadan geçirildiği ve geniş bir veri tabanının oluştuğu belirtiliyor. Önümüzdeki dönemlerde de güvenlik konusunda ciddi geliştirmeler sağlanacak.

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Android ekosistemi açık kaynak olduğu için zararlı yazılımların bir numaralı hedefi haline geldi. Bir süre önce Stagefright adındaki açığın yüz milyonlarca cihazı etkilediği halen hafızalarımızda. Bugüne kadar Google tarafında önemli adımlar atıldı ve kullanıcıların güvenliği sağlanmaya çalışılıyor ancak yine de daha yapacak çok iş var. Güvenliğin ciddi manada arttırıldığı Android 7.0 ve 6.0 işletim sistemleri halen yüzde 20-25 kullanım oranına sahip. Diğer sürümlerde güvenlik seviyesi daha düşük. Bu parçalanmışlık aslında Android tarafının en büyük problemi gibi görünüyor.