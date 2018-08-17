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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Play Store'dan uygulama indirirken artık hangi ağın kullanılacağı seçilebilecek

Arama devi Google, Play Store'dan, büyük dosya boyutlarındaki uygulamaları indiren kullanıcılara hangi ağı kullanmak istediklerini soracak. Gelişmenin detayları haberimizde.
9 ay
2,4b
1
3
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Büyük dosya boyutlarına sahip uygulama veya oyunların olması ssebebiyle, Google ve Apple gibi şirketler hücresel ağ üzerinden dosya indirmeye kısıtlamalar getirdiği biliniyor. Google, kullanıcıların yanlışlıkla mobil internetlerini kullanarak dosya indirmelerinin ve dolayısı ile yüklü faturalarla karşılaşmalarının önüne geçen bu sistemi bir adım öteye taşıdı.

Yanlışlıkla mobil internet kullanımının önüne geçecek

Aşağıdaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz gibi Android kullanıcıları artık Play Store'dan uygulama veya oyun indirirken, kullanmak istedikleri ağı seçebilme şansına sahipler. Örneğin yalnızca Wi-Fi'ı seçebilir veya hücresel ağları içeren herhangi bir ağı kullanmayı tercih edebilirsiniz.
Play Store'un Ayarlar bölümünden bu seçeneği bir kez belirlemeniz yeterli olacaktır. Eğer her uygulama indirdiğinizde bu seçeneğin çıkmasını istiyorsanız "Her zaman sor" seçeneğini işaretlemeniz gerekiyor.

https://www.androidpolice.com/2018/08/15/play-store-phones-gains-option-set-network-download-preference/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 9 ay en beğenilen
zaten soruyordu.
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SEO-Uzmanı 9 ay
bu ayar zaten yıllardır vardır ! yeni yetme editörleri mi işe aldınız yoksa :D
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Virinom 9 ay
Yıllardır soruyordu zaten.
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DH Misafiri 9 ay en beğenilen
zaten soruyordu.
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