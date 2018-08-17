Play Store'dan uygulama indirirken artık hangi ağın kullanılacağı seçilebilecek

Büyük dosya boyutlarına sahip uygulama veya oyunların olması ssebebiyle, Google ve Apple gibi şirketler hücresel ağ üzerinden dosya indirmeye kısıtlamalar getirdiği biliniyor. Google, kullanıcıların yanlışlıkla mobil internetlerini kullanarak dosya indirmelerinin ve dolayısı ile yüklü faturalarla karşılaşmalarının önüne geçen bu sistemi bir adım öteye taşıdı.

Yanlışlıkla mobil internet kullanımının önüne geçecek

Aşağıdaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz gibi Android kullanıcıları artık Play Store'dan uygulama veya oyun indirirken, kullanmak istedikleri ağı seçebilme şansına sahipler. Örneğin yalnızca Wi-Fi'ı seçebilir veya hücresel ağları içeren herhangi bir ağı kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Play Store'un Ayarlar bölümünden bu seçeneği bir kez belirlemeniz yeterli olacaktır. Eğer her uygulama indirdiğinizde bu seçeneğin çıkmasını istiyorsanız "Her zaman sor" seçeneğini işaretlemeniz gerekiyor.

https://www.androidpolice.com/2018/08/15/play-store-phones-gains-option-set-network-download-preference/