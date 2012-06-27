Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Play mağazası 600 000 uygulamaya ve 20 milyar indirme sayısına ulaştı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,6b
1
20
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

400 milyon cihaz sayısıyla ekosisteminin sınırlarını genişleten Google, uygulama platformunu da genişletmeye devam ediyor. 
Google, I/O 2012 konferansında Play mağazasının 600 000 toplam uygulamaya eriştiğini açıkladı. Mağaza, Android işletim sisteminin başlangıcından bu yana 20 milyar indirme sayısını da geride bırakmış oldu. Ayda indirilen toplam uygulama sayısı ise 1.5 milyar şeklinde. Ancak tabletlere özel geliştirilen uygulamaların sayısı verilmedi. 
Apple ise App Store üzerinde 650 000 uygulamaya ve 30 milyar indirme sayısına sahip. Google'ın aradaki farkı her geçen gün daha fazla kapattığı görülüyor. 

http://www.engadget.com/2012/06/27/google-play-hits-600000-apps/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
afavar 7 yıl en beğenilen
armanatilgan
afavarEvet google da gittikçe yaklaşıyor, başarıları gerçekten iyi.Fakat neredeyse her gün desire s ile markete uğruyorum.Gerçekten güzel uygulamalar var fakat bir o kadar da gereksiz ve ne olduğu belli olmayan uygulamalar var.App Store bu konuda çok daha tutucu.Bana kalırsada googleın bu konuda daha tutucu olması gerek.Fakat yapacaklarınıda düşünmüyorum.Çünkü bunu yaparlarsa uygulama sayılarında ciddi bir düşüş yaşarlar.
Uygulama sayısı kimin umrunda. O gereksiz dediğin uygulamarında bir kullanıcı kitlesi var. Ki adam o kadar uğraşmış uygulamayı üretmiş neden gereksiz olsun ki arkadaşım ?

Eğer uygulamayı reklamla donatıp doğru düzgün çalışmayan ve işe yaramyan uygulama yapçaklarsa yapmasınlar.Boşuna marketin kirlenmesine gerek yok.
armanatilganafavarEvet google da gittikçe yaklaşıyor, başarıları gerçekten iyi.Fakat neredeyse her gün desire s ile markete uğruyorum....
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cevapveren62 7 yıl
Arkadaşlar app storedeki ücretsiz uygulama sayısı kaç ve ücretsiz uygulamaları kaliteli mi? Abndroidde ücretsiz uygulamalar kaliteli oluyor hiç ıphone kullanmadım da :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VYC Majoris 7 yıl
İki marketi de kullanıyorum ve appstore kesinlikle önde. Uygulamalar daha iyi gözüküyor ve hata vermiyor. Genel anlamda da daha kaliteli uygulamalar var. İki market de yeterli ama birini seçmem gerekseydi düşünmeden appstore'u seçerdim. Android için program yazmak daha zor olduğu için play market appstore'a yetişemez. Na zaman bu durum değişirse işte o zaman appstore karşısında şansı olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dark Shade 7 yıl
Apple fanlari diyolar cogu gereksiz uygulama diye..
Appstore daki tum uygulama,ar gerekli sanki.. Appstore daki uygulamalarin yarisindan coguda copluk..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YGA 7 yıl
Bu sayı ücretli ücretsiz sanırım. Ücretli uygulamaların indirilmesi hakkında detaylı bir bilgi yok .Aslında detaylı bilgilendirme daha güzel olurmuş. apk kullanarak indiren arkadaşlar buna dahil değil bu arada.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erasmus78 7 yıl
Pardus Linux
Fark kapanacak ve Android zirveye oturacak hem de tahminimce bu hızla 1 sene ya sürer ya sürmez. Bunu başardıktan sonra sadece iOS için uygulama geliştirenler bile Androidin cazibesine kapılacaktır.

Niceliksel açıdan Google Play elbet bir gün Appstore'u geçicektir. Ama niteliksel açıdan asla geçemeyecek. Geliştiricilerin ilgisi açısından asla geçemeyecek. iOS kullananlar herhangi bir uygulamayı veya oyunu Android kullananlardan çok daha önce kullanmaya başlayacak vs.
Niteliksel açıdan neden geçemeyecek? Sebebi çok basit; bölünmüşlük. Şimdi bir Android geliştiricisi olsanız atıyorum; bir oyun yapacaksınız. Bu oyunun kalitesini nasıl ayarlarsınız? Galaxy SIII'ün veya HTC One X'in donanımına göre mi? Yoksa hemen hemen tüm Android cihazlarda çalışabilecek bir kalitede mi? Bu işten para kazanmak istiyorsunuz genelde ikinci yol daha mantıklıdır.
Neden geliştiriciler hep Appstore'u öncelikli tercih edecekler? Bunun da sebebi çok basit. Mobil uygulama pazarının gelirlerinin %70'i Appstore'dan geliyor da ondan. Google kullanıcısı beleşi seviyor. Para ödemek istemiyor. Geliştiriciler de enayi değil. Sürekli beleşçilere çalışacak halleri yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kassatura 7 yıl
l3ortacine16
Kısayollar,resimler,virüslerde 600.000 adet uygulamaya dahil miymiş?

Dahil. iOS'daki 650.000 uygulamanın da hepsi birbirinden iyi miymiş?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CooL_ROMEO 7 yıl
hayır o 50 milyar indirme yapmisti hayir bu daha ozgurlukcu hayır ulen hayir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OvernightSensation 7 yıl
geliştiriciler sağolsun ios'a öncelik verselerde androidi unutmamış olmaları çok iyi bir şey.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pardus Linux 7 yıl
Fark kapanacak ve Android zirveye oturacak hem de tahminimce bu hızla 1 sene ya sürer ya sürmez. Bunu başardıktan sonra sadece iOS için uygulama geliştirenler bile Android'in cazibesine kapılacaktır.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jül Sezar 7 yıl Pardus Linux
Pardus Linux

Fark kapanacak ve Android zirveye oturacak hem de tahminimce bu hızla 1 sene ya sürer ya sürmez. Bunu başardıktan sonra sadece iOS için uygulama geliştirenler bile Android'in cazibesine kapılacaktır.

2010 dan beri hep aynı cümle bi yetişemedi gitti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Silent Guardian 7 yıl
Kısayollar,resimler,virüslerde 600.000 adet uygulamaya dahil miymiş?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CanAkyüz 7 yıl
Eveettt Birazdan Çarşı Karışacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
afavar 7 yıl en beğenilen
armanatilgan
afavarEvet google da gittikçe yaklaşıyor, başarıları gerçekten iyi.Fakat neredeyse her gün desire s ile markete uğruyorum.Gerçekten güzel uygulamalar var fakat bir o kadar da gereksiz ve ne olduğu belli olmayan uygulamalar var.App Store bu konuda çok daha tutucu.Bana kalırsada googleın bu konuda daha tutucu olması gerek.Fakat yapacaklarınıda düşünmüyorum.Çünkü bunu yaparlarsa uygulama sayılarında ciddi bir düşüş yaşarlar.
Uygulama sayısı kimin umrunda. O gereksiz dediğin uygulamarında bir kullanıcı kitlesi var. Ki adam o kadar uğraşmış uygulamayı üretmiş neden gereksiz olsun ki arkadaşım ?

Eğer uygulamayı reklamla donatıp doğru düzgün çalışmayan ve işe yaramyan uygulama yapçaklarsa yapmasınlar.Boşuna marketin kirlenmesine gerek yok.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
armanatilgan 7 yıl
afavar
Evet google da gittikçe yaklaşıyor, başarıları gerçekten iyi.Fakat neredeyse her gün desire s ile markete uğruyorum.Gerçekten güzel uygulamalar var fakat bir o kadar da gereksiz ve ne olduğu belli olmayan uygulamalar var.App Store bu konuda çok daha tutucu.Bana kalırsada googleın bu konuda daha tutucu olması gerek.Fakat yapacaklarınıda düşünmüyorum.Çünkü bunu yaparlarsa uygulama sayılarında ciddi bir düşüş yaşarlar.

Uygulama sayısı kimin umrunda. O gereksiz dediğin uygulamarında bir kullanıcı kitlesi var. Ki adam o kadar uğraşmış uygulamayı üretmiş neden gereksiz olsun ki arkadaşım ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
caneycaney +12 Wi Fi +11 javaprof +8 khytr89 +8 ecs_elite_group +7 deoks +7 KaleyDeskop +6 AqRaMa +5 stalker(1979) +5 WB +4
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1639 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, play store ve
2 etiket daha google uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl HTC One V Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Nokia telefonların oyun deneyimi AnTuTu
DonanımHaber
Apple WWDC 2019 etkinliğinde iTunes'u
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim