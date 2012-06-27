Play mağazası 600 000 uygulamaya ve 20 milyar indirme sayısına ulaştı

400 milyon cihaz sayısıyla ekosisteminin sınırlarını genişleten Google, uygulama platformunu da genişletmeye devam ediyor.

Google, I/O 2012 konferansında Play mağazasının 600 000 toplam uygulamaya eriştiğini açıkladı. Mağaza, Android işletim sisteminin başlangıcından bu yana 20 milyar indirme sayısını da geride bırakmış oldu. Ayda indirilen toplam uygulama sayısı ise 1.5 milyar şeklinde. Ancak tabletlere özel geliştirilen uygulamaların sayısı verilmedi.

Apple ise App Store üzerinde 650 000 uygulamaya ve 30 milyar indirme sayısına sahip. Google'ın aradaki farkı her geçen gün daha fazla kapattığı görülüyor.