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Play mağazasının yeni sürümü dağıtılmaya başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android işletim sisteminin can damarı haline gelen Play mağazası yeni özelliklerle son versiyona yükseltildi.

3.9.16 nolu sürümün sunduğu yeniliklerden birisi Dilek Listesi. Bu özellik sayesinde kullanıcılar beğendikleri uygulamaları liste yaparak daha sonra inceleyebiliyor. Listeye ekleme işlemi uygulamanın sayfasındaki ilgili ikon ile de yapılabiliyor.

Diğer bir yenilik ise Uygulamalarım panelinde yer alan ve giderek kalabalıklaşan Tümü sekmesinden dilediğinizi silebilmeniz. Bu sekmede çoklu seçim yaparak silmek de mümkün.

Güncelleme bildirimleri de yenilenen diğer özellik. Kullanıcılar artık bildirimi genişleterek hangi uygulamalara güncelleme geldiğini inceleyebiliyor.

Yeni versiyon bölge bölge dağıtıma başladı.


http://mashable.com/2012/10/18/google-play-update-wishlists/ Yorum Yaz
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onbeskarakterli 7 yıl
vitor reis
Güncelleme bildirimleri de yenilenen diğer özellik. Kullanıcılar artık bildirimi genişleterek hangi uygulamalara güncelleme geldiğini inceleyebiliyor. şu özelliği yapmak bu kadar zormuyduda daha yeni yapıyolar.. ifanlar senelerdir bu özellikten faydalanıyor. android kullanıcılarının suçu ne? bizim suçumuz ne?

4.1 kullanmayanların bildirimleri genişletebileceklerini sanmıyorum. Nexus cihazı kullanmıyorsanız boşuna heyecanlanmayın bence.
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adını nick koydum 7 yıl
Youtubenin yeni surumunu sahsen begenmedim hic.
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MrDj 7 yıl
iyi guzelde birde mesela galaxy mini kullaniyorum.youtube 4.0 surumune guncellenmis cihazla uyumsuz diyor isin yoksa apk indir yeniden guncelle.umarim buna benzer bir olay degildir sanmiyorumda ama ios taki stabiliteyi yakalamalari lazim diye dusunuyorum.hala gereksiz uygulamalar var denetim yetersiz.Not:kendini bilmeyen amerikan isletim sistemlerinin fanatigi degilim ifan fandroid diyenleri anlamam.anlamakta istemem.ileriyi goren teknolojiyi cozmus insanlar muhattap olmak gibisi yok.ayrica amerikan mallarini savunanlar iraktaki yasananlari unutmasinlar.ayni sey sizinde basiniza gelse amerikan askerleri aman iphone ios android kullaniyor diye ayricalik yapmaz.aklinizi basiniza alin biraz.
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smart1978 7 yıl
Bu haber çok eskidi...
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vitor reis 7 yıl
Güncelleme bildirimleri de yenilenen diğer özellik. Kullanıcılar artık bildirimi genişleterek hangi uygulamalara güncelleme geldiğini inceleyebiliyor.

şu özelliği yapmak bu kadar zormuyduda daha yeni yapıyolar.. ifanlar senelerdir bu özellikten faydalanıyor.
android kullanıcılarının suçu ne? bizim suçumuz ne?
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