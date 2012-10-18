Play mağazasının yeni sürümü dağıtılmaya başladı





Android işletim sisteminin can damarı haline gelen Play mağazası yeni özelliklerle son versiyona yükseltildi.



3.9.16 nolu sürümün sunduğu yeniliklerden birisi Dilek Listesi. Bu özellik sayesinde kullanıcılar beğendikleri uygulamaları liste yaparak daha sonra inceleyebiliyor. Listeye ekleme işlemi uygulamanın sayfasındaki ilgili ikon ile de yapılabiliyor.



Diğer bir yenilik ise Uygulamalarım panelinde yer alan ve giderek kalabalıklaşan Tümü sekmesinden dilediğinizi silebilmeniz. Bu sekmede çoklu seçim yaparak silmek de mümkün.



Güncelleme bildirimleri de yenilenen diğer özellik. Kullanıcılar artık bildirimi genişleterek hangi uygulamalara güncelleme geldiğini inceleyebiliyor.



Yeni versiyon bölge bölge dağıtıma başladı.





http://mashable.com/2012/10/18/google-play-update-wishlists/