Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PlayStation 2 oyunları yarın PlayStation 4'e geliyor

Ekim ayında Halo 5: Guardians ile birlikte Xbox One satışlarının tavan yapması, Sony'nin hızlı bir cevap vermesine neden olmuş gibi gözüküyor. Firma PS 2 oyunlarını yarın PS 4 için sunmaya başlayacak.
3 yıl
4,2b
1
9
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
PlayStation 2 oyunları yarın PlayStation 4'e geliyor


PlayStation Experience etkinliği öncesinde resmiyet kazanan gelişmeye göre, PS 2 oyunları yarından itibaren PS 4 konsoluna geliyor. Oyunlar, Avrupa ve Amerika'da PlayStation Store üzerinden satışa başlayacak. İlk etapta 8 oyunluk bir paket hazırlanmış durumda.
Oyunlar; Dark Cloud, Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City, Grand Theft Auto: San Andreas, Rogue Galaxy, The Mark of Kri, Twisted Metal: Black, War of the Monsters şeklinde sıralanıyor. İlk 6 oyun 14.99$ fiyat etiketine sahip ve son iki oyun ise 10$ seviyesinde. 

Sony'nin en çok satan konsolu durumundaki PS2, haliyle zengin bir oyun kataloğuna sahip ve God of War gibi pek çok kült yapımın doğuşuna sahne olmuştu. İlerleyen aylarda daha fazla PS 2 yapımı PS 4 için sunulacak. PaRappa the Rapper 2 ve The King of Fighters 2000 bunlardan ikisi. Hali hazırda PS Now oyun akışları sayesinde klasik PS yapımları PS4 üzerinde oynanabiliyor ancak Sony bir emülatör yardımıyla bu konuyu konsol seviyesine indirdi. 

Oyunlar PS 4 konsolu için 1080p çözünürlüğe ölçeklenirken, Trophy desteği de unutulmamış. Ayrıca Remote Play, Live Broadcast, Share Play ve Activity Feeds gibi önemli servisler de destekleniyor. Haber şimdiden pek çok oyun severi heyecanlandırmış durumda. 

PS3 zamanında da Sony, PS 2 ve PS 1 oyunlarına yerleşik destek verme kararı almıştı. İlk PS 3 versiyonlarında özel bir yonga ile yerleşik olarak eski oyunlar desteklenirken, sonrasında çok fazla talep olmadığını belirten Sony, PS 3 Slim konsolunu piyasaya sürmüş ve desteği de sonlandırmıştı. Yine de firma bazı PS 2 oyunlarını dijital olarak PS3 üzerinde çalışacak şekilde modifiye etmişti. 

Gelen bilgilere göre yeni PS 4 paketlerinde bir PS 2 emülatörü yer alıyor. Mevcut PS 4 konsollarında da bu emülatörün bulunduğu veya bir güncelleme ile sunulacağı tahmin ediliyor. Emülatör üzerinde oyunların son derece hızlı kare oranlarıyla ve gelişmiş 3D işlemelerle çalıştığı belirtiliyor.  

http://www.ign.com/articles/2015/12/04/sony-announces-first-batch-of-ps2-games-coming-to-ps4-tomorrow Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
eric13 3 yıl en beğenilen
Azmis yarisida gta peh ps 2 de bir suru efsane varken bu paket yavan kalmis
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Ayıptır yahu ayıptır Microsoft A helal olsun adamlar 360 oyunlarından tek kuruş almadan one getirdiler yetmezmiş gibi live da a kalite oyunlar var ps4 aldığıma pişman oldum yemişim 1080p sini yemişim 60fps bi konsolda oyun yok bir tane araba yarışı yok vaat ettikleri hiç birşeyi yapmıyor Sony
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redunay 3 yıl
Olması olmamasından her zaman daha iyidir. Silent Hill ler Fatal Frame ler gelse havada kaparım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Unzerstörbar 3 yıl
Bu nesil Cidden hiçte beklemediğim şekilde ilerliyor konsollar açısından.


Yeni Ip beklerken , 1080p 60fps gelir oyunlar derken şu olan duruma bakın.
Remestered oyunlar aldı başını gidiyor.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senersongur 3 yıl
Öyle yapana kadar PS4'ü 250dolar, oyunları da 10 dolar yapsalar daha doğru olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 3 yıl
Valla o fiyattan gelecekse kalsın. O oyunların hakkı en fazla 7 dolardır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
adamlar cep telefonu oyunlarını ps4 getirmişler gta olmasa zaten ne getirceklerini şaşırcaklar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 yıl
Su fiyatlara keske ps4 oyunlari ciksa :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eric13 3 yıl en beğenilen
Azmis yarisida gta peh ps 2 de bir suru efsane varken bu paket yavan kalmis
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trkarapanda123asd 3 yıl
Bu çok iyi oldu efsaneleri yeniden görme fırsatımız olacak
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Apple'dan iTunes Match ve Apple Music için limit artışı 3 yıl Google Fotoğraflar'a önemli destek 3 yıl GLIF ile kağıt üzerinden kan grubu belirleme dönemi 3 yıl Snapdragon 820'li Galaxy S7 tek çekirdek rekoru kırıyor 3 yıl Asus'un ZenFone stratejisinde büyük değişiklik 3 yıl Yeni Han Solo olmak için binlerce aktör yarışıyor 3 yıl Sakızdan sensöre giden yol 3 yıl Mobilite: iPhone 6c iddiaları, BlackBerry Priv Türkiye fiyatı, yeni Galaxy A serisi ve dahası... 3 yıl The Walking Dead yapımcılarından Gear VR için özel şov 3 yıl Patent davasında Xiaomi Mi 5 ve Mi 5 Plus izleri 3 yıl Lumia 850'ye ait render videosu ve görüntüleri sızdırıldı 3 yıl Tag Heuer'in akıllı saati büyük ilgi görüyor 3 yıl Samsung'dan Nikon haberleri için açıklama 3 yıl Wunderlist'in iOS uygulaması yenilendi 3 yıl Güvenlik odaklı eğlence drone'u: Fleye 3 yıl Beşinci nesil Apple TV üretime giriyor 3 yıl Apple 4 inçlik iPhone 7c modelini Eylül 2016'da tanıtabilir 3 yıl Intel Skylake işlemcilerinde yamulma tehlikesi 3 yıl VTech'e yapılan siber saldırı milyonlarca çocuğun bilgilerini tehlikeye attı 3 yıl Japonya işi gücü robotlara bırakıyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN PlayStation 2 oyunları yarın PlayStation 4'e geliyor Sonraki Japon bilgisayar devleri güçlerini birleştiriyor 3 yıl Giyilebilir cihaz pazarında lider hala Fitbit 3 yıl Bloody B740A Mekanik Klavye inceleme videosu "Dünyanın en hızlısı" 3 yıl Sony Xperia Z5 Premium kutu açma videosu 3 yıl Google 2015 yılının en iyi Android oyunlarını seçti 3 yıl Apple A10 üretimi için ibre TSMC'den yana 3 yıl Windows 10 platformunun büyümesi yavaşladı 3 yıl Rock Band VR ile konser oyunlarının zevki sanal ortama taşınıyor 3 yıl İngiltere'de 15 binden fazla "tehlikeli" hoverboard tespit edildi 3 yıl Vimeo'ya 4K Ultra HD desteği 3 yıl Drone'lara özel kıskaç sistemi 3 yıl Yenilenen "Yahoo Messenger" çağa ayak uyduruyor 3 yıl Singapur Üniversitesi'nden kişisel hava aracı: Snowstorm 3 yıl Twitch, Android TV'lere geldi 3 yıl Samsung, Apple'a 548 Milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti 3 yıl NAND bellek pazarının üçte biri Samsung'un 3 yıl Xiaomi Mi 4 ve Mi Note için Android 6.0 güncellemesi yolda 3 yıl Porsche, tamamen elektrikli ilk otomobilini üretiyor 3 yıl 2si1 "Nasıl istersen öyle" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Asus'tan 25" büyüklükte çerçevesiz monitör: MX25AQ Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim