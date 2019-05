PlayStation 2 oyunları yarın PlayStation 4'e geliyor

PlayStation Experience etkinliği öncesinde resmiyet kazanan gelişmeye göre, PS 2 oyunları yarından itibaren PS 4 konsoluna geliyor. Oyunlar, Avrupa ve Amerika'da PlayStation Store üzerinden satışa başlayacak. İlk etapta 8 oyunluk bir paket hazırlanmış durumda.

Oyunlar; Dark Cloud, Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City, Grand Theft Auto: San Andreas, Rogue Galaxy, The Mark of Kri, Twisted Metal: Black, War of the Monsters şeklinde sıralanıyor. İlk 6 oyun 14.99$ fiyat etiketine sahip ve son iki oyun ise 10$ seviyesinde.





Sony'nin en çok satan konsolu durumundaki PS2, haliyle zengin bir oyun kataloğuna sahip ve God of War gibi pek çok kült yapımın doğuşuna sahne olmuştu. İlerleyen aylarda daha fazla PS 2 yapımı PS 4 için sunulacak. PaRappa the Rapper 2 ve The King of Fighters 2000 bunlardan ikisi. Hali hazırda PS Now oyun akışları sayesinde klasik PS yapımları PS4 üzerinde oynanabiliyor ancak Sony bir emülatör yardımıyla bu konuyu konsol seviyesine indirdi.





Oyunlar PS 4 konsolu için 1080p çözünürlüğe ölçeklenirken, Trophy desteği de unutulmamış. Ayrıca Remote Play, Live Broadcast, Share Play ve Activity Feeds gibi önemli servisler de destekleniyor. Haber şimdiden pek çok oyun severi heyecanlandırmış durumda.





PS3 zamanında da Sony, PS 2 ve PS 1 oyunlarına yerleşik destek verme kararı almıştı. İlk PS 3 versiyonlarında özel bir yonga ile yerleşik olarak eski oyunlar desteklenirken, sonrasında çok fazla talep olmadığını belirten Sony, PS 3 Slim konsolunu piyasaya sürmüş ve desteği de sonlandırmıştı. Yine de firma bazı PS 2 oyunlarını dijital olarak PS3 üzerinde çalışacak şekilde modifiye etmişti.





Gelen bilgilere göre yeni PS 4 paketlerinde bir PS 2 emülatörü yer alıyor. Mevcut PS 4 konsollarında da bu emülatörün bulunduğu veya bir güncelleme ile sunulacağı tahmin ediliyor. Emülatör üzerinde oyunların son derece hızlı kare oranlarıyla ve gelişmiş 3D işlemelerle çalıştığı belirtiliyor.

http://www.ign.com/articles/2015/12/04/sony-announces-first-batch-of-ps2-games-coming-to-ps4-tomorrow