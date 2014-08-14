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PlayStation 4 10 milyon satış rakamını geride bıraktı

4 yıl
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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PlayStation 4 10 milyon satış rakamını geride bıraktı

Piyasaya çıkışı henüz bir yılı doldurmayan ancak son çeyrekte rakibi Xbox One'a karşı yaklaşık olarak 3'te 1 satış oranını yakalayan PlayStation 4 firmanın yüzünü güldürmeye devam ediyor. 

Sony yaptığı açıklamada son kullanıcıya satılan PS4 konsol sayısının 10 milyon üniteyi geride bıraktığını duyurdu. Sadece son çeyrekte konsolun satış rakamı 3 milyon oldu. Bu da ayda 1 milyon satış anlamına geliyor. 

PS4 yüksek satış grafiğine rağmen kendi bölümünü ve firmayı kara geçirmeye yetmedi. Ancak oyun satışları anlamında firmaya önemli bir gelir katkısı sağladı. PS3 konsolunun Sony'ye ancak 3 yılda gelir katkısı sağlamaya başladığı düşünüldüğünde PS4 büyük bir başarıya da imza atıyor. 

Sony Nisan 2014-Nisan 2015 dönemi için kendisine 10 milyon PS4 satış hedefi koymuştu. Bunun 3 milyonu garantilendi. Geri kalan 7 milyonun da tatil döneminde rahatlıkla satılacağı düşünülüyor. Böylece Nisan 2015 tarihinde PS4 satışları 20 milyona dayanmış olacak.  

http://www.ubergizmo.com/2014/08/playstation-4-crosses-10-million-unit-sale-milestone/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tamtamam 4 yıl
şu ps4 te starcraft 2 için klavye-mause ve oyun yayınlanırsa hemen alırım,o zamana kadar benim için boş.
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Master_Evil 4 yıl
10 milyon şerefine yeni bi remake duyurusu bekleniyor
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DH Misafiri 4 yıl
Microsoft hala xbox one'ın ne kadar sattığını açıklayamadıysa 4 milyonda sürünüyor demektir. Sürekli dağıttık falan diyorlar o kadar. Sandığımızdan daha büyük bir fark var. PS4 feci fark atmış
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emretor23 4 yıl
Exclusive oyun bakımından beklenilen duyurular gelmemesine rağmen çok iyi rakam
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erkanberk 4 yıl
Daha durun neler olcak neler. Bilgisayar da oyun oynamak eskisi kadar cazip değil malesef. PS4 öyle bi cihaz ki eski konsolları ve hantal pc kasalarını tarihe gömecek bu gidişle. Bence bu bi dönüm noktası çünkü bilgisayarda oyun oynamak germeye başladı beni. Son iki yılda o kadar para harcadım pc kasasına yinede tökezliyo oyunlarda. Sonra PS4 Ü araştırmaya başladım. Başlarım ulan sizin PS4 ünüze dedim o gün başladım

. Bilgisayarda olduğu gibi şu bozuldu bu düzeldi diye düşünmeden koltuğa kurulup vurdum oyunun gözüne. Herkese tavsiye edilir.
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vamp 4 yıl
2015 yılının başları yükseliş iyice ivmelenir. Şimdi doğru dürüst oyun yok ve buna karşılık fiyatıda verimsiz pahalı
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Bloo. 4 yıl
soylerken ozellikle satildi lafini bastira bastira soylediler microsofta hafif bir gonderme de vardi orada
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lj94 4 yıl
1400 tl den satıldığını varsayarsak 14 milyar tl mi etmiş oluyor ? :D
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janparey 4 yıl
ps4 fiyatı belki yüksek denemez fakat oyun fiyatları resmen el yakıyor. uzun vadede oyun fiyatları önemli olduğu için ben tercihimi steamos tarafında kullanacağım.
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_BruceWayne_ 4 yıl
+,- verilmiyor :D
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alito 4 yıl
Okul döneminde çıkacak oyunlar düşünülürse 20 milyonu çok rahat görecektir.
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blackzeros 4 yıl
"PS4 yüksek satış grafiğine rağmen kendi bölümünü ve firmayı kara geçirmeye yetmedi."

bunu nerden cikardiniz bilemiyorum ama son finansal çeyrekte sony 265 milyon dolar kar açıkladı.

joystiq.com/...
1 Yanıt Yanıtla
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ekrem71 4 yıl blackzeros
blackzeros

"PS4 yüksek satış grafiğine rağmen kendi bölümünü ve firmayı kara geçirmeye yetmedi."

bunu nerden cikardiniz bilemiyorum ama son finansal çeyrekte sony 265 milyon dolar kar açıkladı.

joystiq.com/...

Yanlışınız var Sony donanım satışlarının bu yıl sadece masrafları karşılamaya yeteceğini açıkladı. Yani PS4 satışları şimdilik kar getirmiyor. Ancak kar getiren PS4 oyun satışları oldu.
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