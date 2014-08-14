PlayStation 4 10 milyon satış rakamını geride bıraktı





Piyasaya çıkışı henüz bir yılı doldurmayan ancak son çeyrekte rakibi Xbox One'a karşı yaklaşık olarak 3'te 1 satış oranını yakalayan PlayStation 4 firmanın yüzünü güldürmeye devam ediyor.





Sony yaptığı açıklamada son kullanıcıya satılan PS4 konsol sayısının 10 milyon üniteyi geride bıraktığını duyurdu. Sadece son çeyrekte konsolun satış rakamı 3 milyon oldu. Bu da ayda 1 milyon satış anlamına geliyor.





PS4 yüksek satış grafiğine rağmen kendi bölümünü ve firmayı kara geçirmeye yetmedi. Ancak oyun satışları anlamında firmaya önemli bir gelir katkısı sağladı. PS3 konsolunun Sony'ye ancak 3 yılda gelir katkısı sağlamaya başladığı düşünüldüğünde PS4 büyük bir başarıya da imza atıyor.





Sony Nisan 2014-Nisan 2015 dönemi için kendisine 10 milyon PS4 satış hedefi koymuştu. Bunun 3 milyonu garantilendi. Geri kalan 7 milyonun da tatil döneminde rahatlıkla satılacağı düşünülüyor. Böylece Nisan 2015 tarihinde PS4 satışları 20 milyona dayanmış olacak.

http://www.ubergizmo.com/2014/08/playstation-4-crosses-10-million-unit-sale-milestone/?utm_source=mobilerepublic