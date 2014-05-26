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PlayStation 4 Eylül ayı itibariyle ön yükleme özelliğine kavuşacak

Watch Dogs oyununu ön siparişle satın alan bazı kullanıcılara PlayStation Network'den gelen bir mesaja göre Sony, PlayStation 4'lere Eylül ayında piyasaya çıkması beklenen Destiny oyunu ile beraber ön
5 yıl
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Oyun Konsolları
Caner Köksel
Haber Editörü
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PlayStation 4 Eylül ayı itibariyle ön yükleme özelliğine kavuşacak
Sony'nin geçen yıl piyasaya sürdüğü ve yüksek satış rakamlarına ulaşmasıyla firmanın yüzünü güldüren oyun konsolu PlayStation 4, zaman zaman belli başlı bazı eksiklikleriyle çeşitli çevreler tarafından eleştiriliyor.
Bu eleştirilen eksiklerden birisi olarak ise kullanıcının ön siparişle aldığı oyunu piyasaya çıkmadan konsola indirememesi gösteriliyor. Şu anda PlayStation 4 bu ön yükleme özelliğine sahip olmadığı için de büyük boyutlu oyunları indirmek kullanıcının internet hızına göre biraz zaman alıyor ve kullanıcı oyunu piyasaya çıktığı anda oynayamıyor. Ancak Watch Dogs oyununu ön siparişle satın alan bazı kullanıcılara PlayStation Network'den gelen bir mesaja göre Sony, PlayStation 4'lere Eylül ayında piyasaya çıkması beklenen Destiny oyunu ile beraber ön yükleme özelliğini getirmeye hazırlanıyor.
Ön yükleme özelliğinin de eklenmesiyle eleştirilen bir eksiğini daha kapatacak olan PlayStation 4'ün giderek daha kullanıcı dostu bir konsol olacağı söylenebilir.

http://www.engadget.com/2014/05/25/playstation-4-pre-loading/ Yorum Yaz
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abdulmusavvir 5 yıl en beğenilen
Bu saatten sonra PS4'ü zirveden indirebilecek tek etken çip kırılma vs olaylarıdır, onun dışında yolu açık, WiiU'da temel paketini 199$'a kırdı, ikisi çekişiyorlar, Xbox One için bir şey söylemek zor, şu anda PS4 satış rakamlarının nerdeyse yarısında kaldı.
Bu saatten sonra PS4'ü zirveden indirebilecek tek etken çip kırılma vs olaylarıdır, onun dışında yolu açık, WiiU'da temel paketini 199$'a kırdı, ikisi çekişiyor...
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Yanıtla +19
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djkubi 5 yıl
Ps4 herşeyden önce çok kaliteli elektronik komp. sahip olan ve yazılım olarak çok hızlı çok kullanıcı dostu bir sistem oldu. Dolayısıyla buda satışlara yansıdı.
Başarısının en büyük sebebi kullanıcıların elelştirilerine olabildiğince hızlı cevap vermesidir. ÖR; kullanıcılardan gelen şikayetler üzerine dualshock un ışığını sürekli yanma problemi güncellemeyle çözüldü.
Umarım sony bu başarısını diğer cihazlarındada gösterir.
Ps4 herşeyden önce çok kaliteli elektronik komp. sahip olan ve yazılım olarak çok hızlı çok kullanıcı dostu bir sistem oldu. Dolayısıyla buda satışlara yansıdı....
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Illustrious. 5 yıl The Times
The Times
Alırsam kineckt için xbox alırım diyordum. Mantıklı değil mi yani ne diyorsunuz?

Ayrılda gel derim.

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The TimesAlırsam kineckt için xbox alırım diyordum. Mantıklı değil mi yani ne diyorsunuz?Ayrılda gel derim.
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1 Yanıt Yanıtla +10
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musa_unsal2005 4 yıl
PS4 + 2K TV + FİFA 14 Paha biçilemez denedim hayran kaldım.
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ouzqan 4 yıl
PS4 Kullanıcı dostu olmaya devam ederse kimse tutamaz sony aynı ilgiyi diğer cihazlarada gösterse çok iyi olur .
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SEO-Uzmanı 4 yıl
x86 mimarisi olmasa oyun firmaları yeni bir oyun yazmaya eş değer süre tekrar aynı kodları yazmak zorunda kalacaktı, şimdi ise kodları çok bi şekilde Ps4 e çevire biliyor ! aynı Xbox gibi :) tabi donanım olarak bu daha da iyi :)
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orhanyıldız 5 yıl
Cok yerinde bir ozellik olur.
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The Times 5 yıl
Alırsam kineckt için xbox alırım diyordum. Mantıklı değil mi yani ne diyorsunuz?

edit: soru sorun adam eksilenir mi?
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Illustrious. 5 yıl The Times
The Times
Alırsam kineckt için xbox alırım diyordum. Mantıklı değil mi yani ne diyorsunuz?

Ayrılda gel derim.

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1 Yanıt Yanıtla +10
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tahir40 4 yıl The Times
The Times

Alırsam kineckt için xbox alırım diyordum. Mantıklı değil mi yani ne diyorsunuz?

edit: soru sorun adam eksilenir mi?

Basit: PS haber, PScılar doluşmuştur habere. Buralarda Xboxcıları hiç sevmezler


Not: PC oyuncusuyum, tarafsızım saldırmayın
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hayyam_karadenizli 4 yıl The Times
The Times
Alırsam kineckt için xbox alırım diyordum. Mantıklı değil mi yani ne diyorsunuz?

Xbox One için Jtag yapılmaya başlanırsa hiç durma al der herkes ama şu an için böyle bir imkan söz konusu değil, jtag'ın verdiği rahatlığı anca kullanan bilir, halen çoğu kişi kopya oyun oynatmaya yarayan bir şey zannediyor.
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djkubi 5 yıl
Ps4 herşeyden önce çok kaliteli elektronik komp. sahip olan ve yazılım olarak çok hızlı çok kullanıcı dostu bir sistem oldu. Dolayısıyla buda satışlara yansıdı.
Başarısının en büyük sebebi kullanıcıların elelştirilerine olabildiğince hızlı cevap vermesidir. ÖR; kullanıcılardan gelen şikayetler üzerine dualshock un ışığını sürekli yanma problemi güncellemeyle çözüldü.
Umarım sony bu başarısını diğer cihazlarındada gösterir.
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ipsiz_uçurtma 5 yıl
ps3 de eksik ne varsa hepsini birer birer düzeltiyorlar.ps4 harika bır konsol ve bence rakibi yok. Xbox one hem pahalı hemde ps4 e göre belirgin şekilde zayıf kalıyor.
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abdulmusavvir 5 yıl en beğenilen
Bu saatten sonra PS4'ü zirveden indirebilecek tek etken çip kırılma vs olaylarıdır, onun dışında yolu açık, WiiU'da temel paketini 199$'a kırdı, ikisi çekişiyorlar, Xbox One için bir şey söylemek zor, şu anda PS4 satış rakamlarının nerdeyse yarısında kaldı.
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