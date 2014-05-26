PlayStation 4 Eylül ayı itibariyle ön yükleme özelliğine kavuşacak

Sony'nin geçen yıl piyasaya sürdüğü ve yüksek satış rakamlarına ulaşmasıyla firmanın yüzünü güldüren oyun konsolu PlayStation 4, zaman zaman belli başlı bazı eksiklikleriyle çeşitli çevreler tarafından eleştiriliyor.

Bu eleştirilen eksiklerden birisi olarak ise kullanıcının ön siparişle aldığı oyunu piyasaya çıkmadan konsola indirememesi gösteriliyor. Şu anda PlayStation 4 bu ön yükleme özelliğine sahip olmadığı için de büyük boyutlu oyunları indirmek kullanıcının internet hızına göre biraz zaman alıyor ve kullanıcı oyunu piyasaya çıktığı anda oynayamıyor. Ancak Watch Dogs oyununu ön siparişle satın alan bazı kullanıcılara PlayStation Network'den gelen bir mesaja göre Sony, PlayStation 4'lere Eylül ayında piyasaya çıkması beklenen Destiny oyunu ile beraber ön yükleme özelliğini getirmeye hazırlanıyor.

Ön yükleme özelliğinin de eklenmesiyle eleştirilen bir eksiğini daha kapatacak olan PlayStation 4'ün giderek daha kullanıcı dostu bir konsol olacağı söylenebilir.

http://www.engadget.com/2014/05/25/playstation-4-pre-loading/