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PlayStation 4 ilk kez E3 2013'te sergilenecek, resmi tanıtım videosu yayınlandı

6 yıl
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39
Oyun Konsolları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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PlayStation 4 ilk kez E3 2013'te sergilenecek, resmi tanıtım videosu yayınlandı

Sony, resmi duyurusunu Şubat'ta gerçekleştirdiği sekizinci nesil video oyun konsolu ailesine mensup PlayStation 4'ün ana donanımını sergilemeyip yeni oyun kolu DualShock 4'ün tanıtımıyla ziyaretçilerini uğurlamıştı. Konsolun kendisini yılın ilerleyen dönemlerinde gün yüzüne çıkaracağını açıklayan firma, bugün aygıtın ilk kez E3 2013 konferansı kapsamındaki basın etkinliğinde tanıtılacağını resmen müjdeledi. PlayStation Avrupa'nın Twitter hesabından paylaşılan mesajda, yayınlanan yeni tanıtım videosuna da yer verildi. Yarın Türkiye saatiyle 20:00'da Microsoft'un Redmond kampüsünde görücüye çıkacak yeni Xbox ve oyunları için organize edilecek etkinlik öncesi kendini unutturmak istemeyen teknoloji şirketinin son PS4 videosunda, aygıta ait çeşitli kesitler sunularak E3'te oyun endüstrisini nasıl bir donanımın beklediğine dair ipuçları veriliyor.
Resmi PlayStation internet sitesi ve PlayStation Home platformlarından canlı olarak yayınlanacak E3 2013'ün Sony basın konferansında tam manasıyla tanıtımı yapılacak olan PlayStation 4'ün yeni tanıtım videosunu izleyerek donanım hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. PS4'e özel yapımların yanı sıra PS3 ve PS Vita ile ilgili de duyurulara sahne olacak etkinlik, Türkiye saatiyle 11 Haziran, 04.00'da başlayacak.


https://twitter.com/PlayStationEU/status/336496607564537861 Yorum Yaz
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Illustrious. 6 yıl en beğenilen
Alttaki starttaki heyecanı zamanında nasıl yaşadıysak şimdide aynı heyecanı yaşıyoruz Sony reyiz




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Batuist 6 yıl
Esas şimdi çocuk olmak lazımdı..
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aozgec 6 yıl
aozgec
Matterhorn Alttaki starttaki heyecanı zamanında nasıl yaşadıysak şimdide aynı heyecanı yaşıyoruz Sony reyiz
micro geniusun 16 bit renk derinliğinden ps1e geçtiğimde gördüğüm bu ekran karşısında adeta şaşkına dönmüştüm. o kadar çok etkilendiğim an çok azdır.

yıllar öncesine gittim resmen sanki birazdan tomb rider başlıcak... ahh o günler ahhh
aozgecMatterhorn Alttaki starttaki heyecanı zamanında nasıl yaşadıysak şimdide aynı heyecanı yaşıyoruz Sony reyiz...
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Tolga_06tr 5 yıl
bu fiyatla birlikte yanında 2 adet oyun ve 2 adet kol verirlerse alınır :D
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MambaS 6 yıl
ps3 ü alalı bir sene olmadı daha doyamadan ps4 çıkıyo
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Illustrious. 6 yıl
Bugün ilk önemli görseli, reklamı vs. CL finali Bayern Münih - Dortmund maçında görme olasılığımız yüksek
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Carfreak 6 yıl
Bende bunu bekliyorum gel bana gel banaaa
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rcelik21 6 yıl
Batuist
Esas şimdi çocuk olmak lazımdı..

Bence de ama çocukken o kadar çok isteyip de alamadığım Playstation'u şimdi alabilecekken almıyorum çünkü her şey zamanında güzel
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darkmel 6 yıl
lanet olsun işte şimdi çok heyecanlandım !!!!
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baysan240 6 yıl
donanim olarak verilen tablo kesinleşmemiş demişlerdi inşallah 8 değilde 16 çekirdekli bir işlemciyle gelir zaten ekran kartı olarak 7870 seviyesinde (ki buda full hd oyunlarda muazzam bi konsol gücü) bir tek işlemci ram ve gpu ya göre zayıf görünüyordu inşallah iyileştirme yapmışlardır.
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bigbooss 6 yıl
ps4 ün çok iyi geldiğini biliyoruz.
ben asıl xbox u merak ediyorum.
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Alpins951 6 yıl
Spyro duyurun lan hasret kaldık
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BeYaBaN. 6 yıl
PS3 sahibiyim Xbox bekliyorum.
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MrRain 6 yıl
Artık Kinect ile xbox' ın devri başlıyor. 360' da son derece başarılıydı. Yeni Xbox' ta daha ileriye götürecekleri kesin. Sony cephesi önlem almamışsa xbox karşısında işi zor olacağa benziyor. Zira konsollar artık sadece oyun için değil, birçok amaca hizmet eder hale geldiler. Umarım PS4 iddialı gelir ve rekabet kızışır. Özellikle kinecte rakip bir teknoloji lazım Sony' e.
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hollowman_ 6 yıl
Matterhorn
Alttaki starttaki heyecanı zamanında nasıl yaşadıysak şimdide aynı heyecanı yaşıyoruz Sony reyiz

Ah o döne döne oynadığımız demo cd si, adidas power soccer geldi aklıma :)
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Umutcan 6 yıl hollowman_
hollowman_

Matterhorn

Alttaki starttaki heyecanı zamanında nasıl yaşadıysak şimdide aynı heyecanı yaşıyoruz Sony reyiz


Ah o döne döne oynadığımız demo cd si, adidas power soccer geldi aklıma :)

+ Crash bandicoot warped, spyro the dragon, metal gear vs.

Altı siyah renk çizilse bile takır takır çalışan bi demo cdsi vardı :)
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