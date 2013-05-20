PlayStation 4 ilk kez E3 2013'te sergilenecek, resmi tanıtım videosu yayınlandı





Sony, resmi duyurusunu Şubat'ta gerçekleştirdiği sekizinci nesil video oyun konsolu ailesine mensup PlayStation 4'ün ana donanımını sergilemeyip yeni oyun kolu DualShock 4'ün tanıtımıyla ziyaretçilerini uğurlamıştı. Konsolun kendisini yılın ilerleyen dönemlerinde gün yüzüne çıkaracağını açıklayan firma, bugün aygıtın ilk kez E3 2013 konferansı kapsamındaki basın etkinliğinde tanıtılacağını resmen müjdeledi. PlayStation Avrupa 'nın Twitter hesabından paylaşılan mesajda, yayınlanan yeni tanıtım videosuna da yer verildi. Yarın Türkiye saatiyle 20:00'da Microsoft'un Redmond kampüsünde görücüye çıkacak yeni Xbox ve oyunları için organize edilecek etkinlik öncesi kendini unutturmak istemeyen teknoloji şirketinin son PS4 videosunda, aygıta ait çeşitli kesitler sunularak E3'te oyun endüstrisini nasıl bir donanımın beklediğine dair ipuçları veriliyor.

Resmi PlayStation internet sitesi ve PlayStation Home platformlarından canlı olarak yayınlanacak E3 2013'ün Sony basın konferansında tam manasıyla tanıtımı yapılacak olan PlayStation 4'ün yeni tanıtım videosunu izleyerek donanım hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. PS4'e özel yapımların yanı sıra PS3 ve PS Vita ile ilgili de duyurulara sahne olacak etkinlik, Türkiye saatiyle 11 Haziran, 04.00'da başlayacak.





https://twitter.com/PlayStationEU/status/336496607564537861