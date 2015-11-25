Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PlayStation 4 oyunlarını bilgisayarda oynayın

Sony'nin çıktığından bu yana 30 milyondan fazla satılan yeni nesil oyun konsolu PlayStation 4, ufak bir resmi olmayan eklenti ile bilgisayarlara görüntü aktarabiliyor.
3 yıl
8,3b
1
27
Oyun Konsolları
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
PlayStation 4 oyunlarını bilgisayarda oynayın
Sony bildiğiniz üzere hazırladığı Remote Play teknolojisi ile Playstation oyunlarının diğer cihazlarda da oynanabilmesine imkan tanıyor. Microsoft'un kısa süre önce Xbox One ile Windows 10 arasında da kullanmaya başladığı bu altyapı, yeni bir uygulama ile Playstation 4 ile Windows sistemler arasında kendisine yer buluyor.
Twisted isimli bağımsız bir geliştirici tarafından hazırlanan ve Remote Play PC olarak adlandırılan resmi olmayan uygulama, kullanıcıların Playstation 4 oyunlarını Windows işletim sistemli bilgisayarlara aktarmasına imkan tanıyor. Bu sayede Playstation oyunları bilgisayarlarda düşük gecikme ile oynanabiliyor ve önemli bir detay olarak klavye ile fare desteği de aktif olarak sunuluyor.
Yapabildiklerini aşağıda yer alan iki adet video ile gözler önüne seren Remote Play PC uygulaması, bugün 10$ fiyat etiketiyle burada satışa çıkıyor. Ancak bu aktarım işleminin Sony tarafından engellenebileceğini de belirmekte fayda var.

http://www.engadget.com/2015/11/24/ps4-to-pc-remote-play/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sevketkral 3 yıl
senersongur
Konsolları 400-500TL, oyunlari da 25TL yapsalar bu sorunlar ortadan kalkacak. Herkes konsol alıp rahatça oyununu oynayacak.

haklısın,oyun piyasasını sürekli yukarılarda tutuyorlar. herkesin hemen alabileceği fiyatlarda oyun çıkarsalar şimdi kazandıklarından,daha çok kazanacaklarını düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EnemyDestroyeD 3 yıl
ps4 çöp konsol
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hatsune Miku 3 yıl
Jim Gordon
Her zamanki gibi sony taklite devam ediyor

Ya şu haberi düzgün okuyun yada okumadan yorum yazmayın artık. SONY çıkarmadı bu uygulamayı Twisted isimli bağımsız bir geliştirici tarafından hazırlanan uygulama bu.SONY'le alakası yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AMERICAN 3 yıl
Her zamanki gibi sony taklite devam ediyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkdevil35 3 yıl
Bu sistemi nerden indirebilirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JessieJ 3 yıl
Artık oyunlar her platformda çalışacak şekilde yapılmalı, aldığım cdyi evde pcde arkadaşa gidip xboxda yada ps4 gibi farklı platformlarda oynayabilmeliyiz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DreamofMirrorss 3 yıl
Xbox direkt olarak oyunu aktaracak bunlar hala goruntu peyy geçiniz abicim onu geçiniz xbox 360 oyunlarını one oynatcak diye yıllar once ticari kaygı nedeniyle desteğini çektiğin ps2 oyunlarını getirdin yiyorsa koy bakalım ps3 oyunu yemez tabi geçti tren abicim yukunu tuttu millet
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr xXx 3 yıl
Diğer arkadaşlarında dediği gibi koltukta gerile gerile oyun oynamak varken neden sandalye de sırtımı yorayım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Xbox one da zaten resmi olarak vardı.Windows 10 ile xbox one windows 10 güncellemesiyle mirror özelliği ile konsol ekranını pc ye yansıtıp oynanıyor.Ayrıca xbox 360 oyunlarını uyumluluk sayesinde one da oynanmasını sağlıyor . PS ciler için yeni bir gelişme olsa gerek :)
şimdi şunu diyebilirsiniz zaten büyük ekranda oynamak istiyoruz.fakat TV nin müsait olmadıgı anda PC de oynamanızı sağlar
bu sefer MS Xbox One takar :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowtr 3 yıl
Vall fps oyunu almıyorum sırf bu yüzden konsola. Resmi destek gelse şahane olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teknokaptan 3 yıl
Haberi yazan kisiye selam olsun baslik oyle atilmaz evet bende sandim sony laptop cikardi birakin artik yalan dolani
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 3 yıl
Fps oyunları mouse ile oynanabiliyorsa iş görür. Onun dışında hack&slash ve spor oyunları zaten gamepad ile daha rahat oynanıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 3 yıl
Gereksiz ürün
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8338 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sony, playstation 4 ve
3 etiket daha Oyun Konsolları Diğer Elektronik Cihazlar Can Tunçer
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Package Disabler Pro inceleme videosu "Samsung telefonlara hükmedin" 3 yıl Lenovo Vibe Shot kutu açma videosu 3 yıl Samsung Gear S2 akıllı saat Türkiye'de: İşte detaylar 3 yıl TP-LINK TL-PB5200 inceleme videosu "2.4A çıkışlı taşınabilir şarj cihazı" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim