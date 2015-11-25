PlayStation 4 oyunlarını bilgisayarda oynayın

Sony bildiğiniz üzere hazırladığı Remote Play teknolojisi ile Playstation oyunlarının diğer cihazlarda da oynanabilmesine imkan tanıyor. Microsoft'un kısa süre önce Xbox One ile Windows 10 arasında da kullanmaya başladığı bu altyapı, yeni bir uygulama ile Playstation 4 ile Windows sistemler arasında kendisine yer buluyor.

Twisted isimli bağımsız bir geliştirici tarafından hazırlanan ve Remote Play PC olarak adlandırılan resmi olmayan uygulama, kullanıcıların Playstation 4 oyunlarını Windows işletim sistemli bilgisayarlara aktarmasına imkan tanıyor. Bu sayede Playstation oyunları bilgisayarlarda düşük gecikme ile oynanabiliyor ve önemli bir detay olarak klavye ile fare desteği de aktif olarak sunuluyor.

Yapabildiklerini aşağıda yer alan iki adet video ile gözler önüne seren Remote Play PC uygulaması, bugün 10$ fiyat etiketiyle burada satışa çıkıyor. Ancak bu aktarım işleminin Sony tarafından engellenebileceğini de belirmekte fayda var.

http://www.engadget.com/2015/11/24/ps4-to-pc-remote-play/?ncid=txtlnkusaolp00000595