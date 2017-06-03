“PlayStation 5 bağımsız bir grafik birimine sahip olacak”

Konsol dünyası son yıllarda hiç olmadığı kadar hareketli geçiyor. 5-6 yılda bir yeni konsol anlayışı artık tarihe karıştı. Bundan sonra daha sık aralıklarla konsolların yenilendiğine şahit olacağız. Değişen diğer bir şey ise donanım tarafı oldu.

Konsollarda devrim

Full HD oyun, 4K oyun gibi değerler yükselmeye başladığı için artık konsolların da buna uyum sağlaması gerekiyor. Microsoft, en iyi oyun deneyimi için Project Scorpio adında yeni bir konsolun hazırlığı içerisinde. En güçlü donanıma sahip olacak konsol için Sony tarafında hamle duyumları var.

Firmaya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Sony çok daha güçlü bir PlayStation konsolu hazırlıyor. PS 5 olacağı düşünülen konsolda en önemli gelişme grafik birimi tarafında yaşanacak. Kaynaklar konsolda ayrı bir grafik kartının olacağını belirtiyor.

Bugüne kadar konsollarda işlemci ve grafik birimini bir arada barındıran APU’lar görüyorduk. Ne kadar güçlü olursa olsun aynı kaynakları kullandığı için performans sınırlı oluyordu. Aynı bilgisayarlarda olduğu gibi grafik kartının ayrılması ve kendisine has bir belleğe sahip olması elbette performans anlamında önemli bir fark oluşturacaktır. Bununla birlikte ısınma ve enerji konusu ayrı bir çalışma alanı gerektirecektir.

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Sony’nin daha güçlü bir konsol çıkarmak niyetinde olduğu zaten biliniyordu. Project Scorpio’nun güç olarak daha ileride olması ve ilgiyi üzerine toplaması Sony cephesinde rahatsızlık yaratmıştı. Bu bakımdan bağımsız grafik çözümlerine yönelmek konsol dünyası açısından artık sürpriz olmayacak. Hatta Microsoft’un bile bir sonraki konsolda bağımsız grafik kartlarına geçiş yapacağını düşünebiliriz.

Kaynaklar PS 5 konsolunun en erken 2019 yılında piyasaya çıkacağını düşünüyor. Yani yine ortalama 3 yıllık bir ara geçmiş olacak. Muhtemelen E3 2019 fuarında ilk duyuru yapılacak ve sonrasında satış başlayacak.