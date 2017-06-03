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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
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“PlayStation 5 bağımsız bir grafik birimine sahip olacak”

Konsollar da artık bir donanım yarışı içerisine girmiş durumda. Microsoft Project Scorpio konsolundan sonra Sony de daha güçlüsünü geliştirmek için kolları sıvamış durumda.
1 yıl
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60
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Konsol dünyası son yıllarda hiç olmadığı kadar hareketli geçiyor. 5-6 yılda bir yeni konsol anlayışı artık tarihe karıştı. Bundan sonra daha sık aralıklarla konsolların yenilendiğine şahit olacağız. Değişen diğer bir şey ise donanım tarafı oldu.

Konsollarda devrim

Full HD oyun, 4K oyun gibi değerler yükselmeye başladığı için artık konsolların da buna uyum sağlaması gerekiyor. Microsoft, en iyi oyun deneyimi için Project Scorpio adında yeni bir konsolun hazırlığı içerisinde. En güçlü donanıma sahip olacak konsol için Sony tarafında hamle duyumları var.

Firmaya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Sony çok daha güçlü bir PlayStation konsolu hazırlıyor. PS 5 olacağı düşünülen konsolda en önemli gelişme grafik birimi tarafında yaşanacak. Kaynaklar konsolda ayrı bir grafik kartının olacağını belirtiyor.

Bugüne kadar konsollarda işlemci ve grafik birimini bir arada barındıran APU’lar görüyorduk. Ne kadar güçlü olursa olsun aynı kaynakları kullandığı için performans sınırlı oluyordu. Aynı bilgisayarlarda olduğu gibi grafik kartının ayrılması ve kendisine has bir belleğe sahip olması elbette performans anlamında önemli bir fark oluşturacaktır. Bununla birlikte ısınma ve enerji konusu ayrı bir çalışma alanı gerektirecektir.

Ayrıca Bkz. "Gigabyte, harici ekran kartı kutularında maliyeti düşürüyor"

Sony’nin daha güçlü bir konsol çıkarmak niyetinde olduğu zaten biliniyordu. Project Scorpio’nun güç olarak daha ileride olması ve ilgiyi üzerine toplaması Sony cephesinde rahatsızlık yaratmıştı. Bu bakımdan bağımsız grafik çözümlerine yönelmek konsol dünyası açısından artık sürpriz olmayacak. Hatta Microsoft’un bile bir sonraki konsolda bağımsız grafik kartlarına geçiş yapacağını düşünebiliriz.

Kaynaklar PS 5 konsolunun en erken 2019 yılında piyasaya çıkacağını düşünüyor. Yani yine ortalama 3 yıllık bir ara geçmiş olacak. Muhtemelen E3 2019 fuarında ilk duyuru yapılacak ve sonrasında satış başlayacak. 

 

http://www.tweaktown.com/news/57845/playstation-5-feature-full-discrete-gpu-apu/index.html Yorum Yaz
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eric13 1 yıl en beğenilen
En sonunda direkt kasayi verip al sana konsol diyecekler lol
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DSG1 1 yıl
Hadi başka kapıya eskiden bir avantajı vardı bu kutuların takardın kartuşu cd'yi bekletmeden oynatırdı, pc'den daha önde grafik ve ses kalitesi titreşen kol vs toplamda daha iyi oyun deneyimi yaşatırdı, uzun yıllar oyun desteği verilirdi, şimdi bunların hiçbiri kalmadı bugün konsol almanın bence iki mantıklı nedeni var biri hilesiz hurdasız ve herkesle aynı donanıma sahip cihaz ki bu adil şekilde multiplayer oynamak için bir neden, diğeri ise bazı özel oyunlar ki bana bugün oyun aldıracak konsol oyunu göremiyorum.
Hadi başka kapıya eskiden bir avantajı vardı bu kutuların takardın kartuşu cd'yi bekletmeden oynatırdı, pc'den daha önde grafik ve ses kalitesi titreşen kol vs...
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OldGamers86 1 yıl
Editör bile kanıksamış artık. "zaten düşünüldüğü biliniyordu." "Konsollarda ayak uydurmalı idi." "En iyi oyun deneyimi için 4k" Şaka maka telefon işine iyice çevirmeye başladılar. Bazen danışıklı dövüş yaptıklarını düşünüyorum ms ile Sony'nin.
Editör bile kanıksamış artık. "zaten düşünüldüğü biliniyordu." "Konsollarda ayak uydurmalı idi." "En iyi oyun deneyimi için 4k" Şaka maka telefon işine iyice ç...
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SEO-Uzmanı 9 ay
ps5 3 parça şeklinde olacak
1. ana gövde özellikle temel işlemci ve temel grafik ağırlıklı olacak
ana amacı internet üzerinden HDD indirmeli veya video izlemeli oyunlar
2. ünite isteğe bağlı CD sürücüsü şeklinde !
bunun nedeni internet üzerinden abonelik şeklinde satışların daha karlı olması !
3. ünite ise isteğe bağlık bir şekilde yeni nesi 8K ve üzeri çözünürlükler için
gerçek 60fps bu şekilde bir piyasaya girişi olacak gibi görünüyor.
buna saçma diyenler vakti zamanında sega ve amiga bile harici CD sürücüsü yaptığını hatırlatmakta yarar var
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DH Misafiri 1 yıl
bir slota takılan ekran kartı yapsınlar onu yenileyip güçlendirin konsolları pcler de konsolların 5 senelik donanımına mahkum kalmasın.
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hacı.basat 1 yıl
Dolar düşüyor ama 2 liraya düşse bile az şey farkeder.
Yan sanayiler konsollardan birini seçip, sadece o konsola yönelik ürünler çıkarırlarsa bu sıkıntı kökünden çözülür. PS1-PS2 zamanlarında bolluktan millet yan sanayi oyun kollarını, hafıza kartlarını çöpe atıyordu, bu bolluk bir nintendo switch'e gelse alınır.
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tobepeople 1 yıl
Alınabilecek oyun kalmadı konsolda eskisi gibi Pes,GT,Forza,Tekken,heavyrain,uncharced...falan yok millet bunu kiralar da öyle bitirir ya da arkadaşından alır 100-200 verir 1 haftada bitirir daha iyi...
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TheNewAtilla 1 yıl
Umarım olmaz ama ps5 500 dolara çıkacak piyasaya. Sadece tahmin ettim.
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DigitalWorld 1 yıl TheNewAtilla
TheNewAtilla

Umarım olmaz ama ps5 500 dolara çıkacak piyasaya. Sadece tahmin ettim.

Dolar 10 TL olursa. :D
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dark dragon 1 yıl
Sony ve Nintendo çok kaliteli oyunlar yapıyor, bu kadar güzel oyunlar olduktan sonra donanım çok fark etmiyor. Paran varsa yenisini alırsın yoksa ucuzunu, bu kadar ağlamaya gerek yok. Oyun yapımcıları konsol firmalarında gördükleri destek satış rakamları sayesinde bu kadar kaliteli oyunlar yapıyorlar. Sadece pc olsa çoğu firma f2p indie oyunlara yönelirdi. O yüzden konsol pc'nin önünü tıkıyor gibi saçma sapan şeyler yazmayın.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
iyice saçmalamışlar !
işlemci + grafik işlemcisi bir arada olunca soğutma donanımı daha merkezi bir noktada oluyor ! özetle 2 sini 1 kerede soğutabiliyorsunuz ! tek olsa da aynı ısılara ulaşıyor ! inanmayan amd nin apu ve tek başına cpu , grafik kartı ısı değerlerini karşılaştırsın ! ram konusuna gelince ! 4gb ram var 8 gb ram var ! bu şu anlama gelmiyor ! ramın tamamı hiç bir zaman tam kullanılmaz ! en boba oyunlarda bile kaplamalar jpeg olsa bile bunu işlemci bmp değerine çevirip bakar ve şu an piyasadaki en boba kart bile bmp değeri 1gb bile olmayan görselleri bir görüntü sayfasında göstermekte ! uzun lafın kısası ortada fal yok yumurta yok ! amd ye uzaktan bir mesafe vermek ticari büyüklüğü açısından ya fiyat indirimi beklemekte veya nvidia ya hafifçe açık kapı bırakmaya çalışıyor tabi ekran kartı fiyatı iyi olursa !
bu arada ps4 hakkında fazla donanımsal şikayet yazısı okuduğumu hatırlamıyorum yani özetle ps4 te bir noktaya gelindiyse bu, bu sistemin pc sistemine yakın bir mimari olduğu içindir. ! yine eski model farklı işlemci mimarilerine gidilirse ps3 mimarisinin hiç bir zaman kullanılamayan teoride ileriye dönük mimari adıyla hiç bir zaman kullanılamayacak işler anlamına gelir !
zaten konsol monsol diyoruz ama üzerinde taşıdıkları işlemci gücü sadece oyun değil farklı iş ve amaçlarla kullanıldığı düşünülür ise sistemin kişiye özel kişiselleştirilebilinir yönü daha fazla olduğu düşünülürse !
gittiler ps3 için DNA analiz programını çıkardıkları düşünülür ise özetle sistem artık PC alt yapısına çok yaklaştı ve son kullanıcılar oyun oynamayı sevseler bile
artık masa üzeri pc kullanım alışkanlığının mobil bir yöne kaydığı düşünülür ise
pc masa üzeri dışındaki diğer altarnatiflere fazlasıyla kaydı vede kaymaya devam edecktir ! özetle yalandan haber olsun nasıl olsa bunu merak edip okuyacak çok fazla sayıda fan boy var ! :) bizimde bu çorbada tuzumuz olsun bare :D
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shadowtr 1 yıl
Konsol dediğin şey olacak tek tip donanıma sahip bilgisayar. Yazılım ve optimizasyonda bitecek iş.
İş buraya vardığı için Apple'dan da bir hamle gelebilir artık.
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BlackBeasT 1 yıl
PS3 çıktığı dönemde PC'nin vaziyeti buydu

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

PS4 çıktığında PC

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PS5 ile oyun konsolları umarım yine teknoloji olarak 1 adım önde olur...
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speed001 1 yıl
250-300 tl oyun fiyatlari gördükten sonra oyundan soğudum.
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