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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PlayStation 5’e ait tasarımın ortaya çıktığı iddiası

2020 yılında piyasaya sürülmesi beklenen PlayStation 5 ile ortaya atılan iddialar ardı arkası kesilmiyor. Konsolla ilgili son iddia ise cihazın tasarımına yönelik oldu.
1 sa.
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Oyun Konsolları
Gökhan G.
Editör
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2020 yılında piyasaya sürülmesi beklenen Sony’nin yeni nesil konsolu PlayStation 5 için ortaya atılan sızıntı haberleri aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yayılan, konsola güç verecek GPU ile ilgili sitemizde  de okuma fırsatı bulduğunuz sızıntı haberinin ardından bir başka haber ise PS5’in tasarımına yönelik geldi.

Hollanda merkezli Let’s Go Digital’in ortaya çıkarmış olduğu ve Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi’ne(World Intellectual Property Office-WIPO) yapılan bir patent başvurusu, konsolun olası tasarımını gözler önüne seriyor.

“Bilinmeyen bir elektronik cihaz” olarak yapılan patent başvurusunda PlayStation 4’ünde tasarımında görev alan Yasuhiro Ootori’nun isminin olması, söz konusu cihazın bir oyun konsolu olarak değerlendirilebileceğini söylüyor.

Oldukça ilginç bir tasarıma sahip olan cihazdaki en dikkat çeken nokta ise kasanın üstünde bulunan “V” şeklindeki girinti. 5 sayısına Roma rakamlarıyla yapılan bir gönderme olarak düşünülebilecek bu detay, aynı zamanda konsola güç verecek donanımı daha rahat soğutmak için düşünülmüş bir çözüm de olabilir.

Alışılagelmiş konsol tasarımlarının oldukça dışında duran söz konusu dizayn için bir geliştirici kiti olduğu söylentileri de mevcut. Zira 2020 yılında çıkacak bir konsol için oyun geliştiricilerinin bahse konu kitleri teslim aldığı biliniyor. Yayınlanan görselde bulunan bol miktardaki USB girişi, tasarımın bir geliştirici kitine ait olabileceği tezini güçlendiren en önemli unsurların başında geliyor. Konsolun arka tarafında da bu tür portlardan olacağı değerlendirildiğinde ön tarafta bu kadar çok USB bağlantı portunun olması pek mantıklı durmuyor.

Geliştirici kitleri ile son kullanıcıya ulaşan donanım tasarımlarının genellikle farklı olduğu bilinen bir gerçek. Ancak geliştirici kitleri de genellikle özel bir tasarıma sahip olmayan cihazlar. Bu sebeple yayınlan görselin PS5’in hangi sürümüne ait olduğuna karar vermek o kadar da kolay gözükmüyor. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Lütfen fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.



https://wccftech.com/playstation-5-dev-kit-leak/ Yorum Yaz
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0MG90 54 sn.
2005 yılına geri mi döndük, ne biçim tasarım bu?
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SEO-Uzmanı 4 dk.
SDK için mantıklı olabilir nede olsa çok ısınacağı garanti !
ama ev kullanıcısı için 68 model amiga500 gibi tarzı var :D
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blackzeros 19 dk.
sahte filan değil bu, brezilya patent ofisinde pantentlenmis.gercek ps5 olmayabilir ama ps5'in devkiti oldugu kesin gibi.gercek ps5 te yakın bir tasarıma sahip olabilir.alet guclu olacagi icin baya iyi bir sogutma sistemine ihtiyac var her yerinde havalandırma kanalı gormek cok sasirtici olamaycaktir.
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DH Misafiri 20 dk.
ps4 kolu ps5 te de çalışır mı acaba ?
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blackzeros 17 dk. DH Misafiri
kolda kamera olabilecegi konusuluyor, calismayabilir veya ps4 oyunlarında calisip ps5 oyunlarında calismayabilir.
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volcy123 23 dk.
Sahte
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Mutlak.Sıfır 37 dk.
Ps4 kanatlanıp uçacak gibi çalışıyor, Xbox one X gibi sessiz yapsınlar da tasarımı çok önemliödeğil.
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oyuncu11790 48 dk.
Konsolun tasarımı bu kadar göz yoran bir şey olmaz diye düşünüyorum, yine sade olacaktır. Televizyonun yanında modifiyeli araba gibi durması hoş olmaz :)
Sade ve kullanışlı olsun, konsolun daha uzun ömür olmasını sağlayacak yapısı olsun gerisi önemli değil...
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RaNCeR91 1 sa.
Gelişmis bir konsolda neden 5 -6 tane usb girisi olsun ki bariz bu ps5 falan değil saçma olurdu.
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Savior Fenix 1 sa.
Uçuyor mu?
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CaSsErDoDo 1 sa.
SDK'nın tasarımı olur bu olsa olsa.
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geliştirici, playstation 5 ve
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