PlayStation 5’e ait tasarımın ortaya çıktığı iddiası

2020 yılında piyasaya sürülmesi beklenen Sony’nin yeni nesil konsolu PlayStation 5 için ortaya atılan sızıntı haberleri aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yayılan, konsola güç verecek GPU ile ilgili sitemizde de okuma fırsatı bulduğunuz sızıntı haberinin ardından bir başka haber ise PS5’in tasarımına yönelik geldi.

Hollanda merkezli Let’s Go Digital’in ortaya çıkarmış olduğu ve Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi’ne(World Intellectual Property Office-WIPO) yapılan bir patent başvurusu, konsolun olası tasarımını gözler önüne seriyor.

“Bilinmeyen bir elektronik cihaz” olarak yapılan patent başvurusunda PlayStation 4’ünde tasarımında görev alan Yasuhiro Ootori’nun isminin olması, söz konusu cihazın bir oyun konsolu olarak değerlendirilebileceğini söylüyor.

Oldukça ilginç bir tasarıma sahip olan cihazdaki en dikkat çeken nokta ise kasanın üstünde bulunan “V” şeklindeki girinti. 5 sayısına Roma rakamlarıyla yapılan bir gönderme olarak düşünülebilecek bu detay, aynı zamanda konsola güç verecek donanımı daha rahat soğutmak için düşünülmüş bir çözüm de olabilir.

Alışılagelmiş konsol tasarımlarının oldukça dışında duran söz konusu dizayn için bir geliştirici kiti olduğu söylentileri de mevcut. Zira 2020 yılında çıkacak bir konsol için oyun geliştiricilerinin bahse konu kitleri teslim aldığı biliniyor. Yayınlanan görselde bulunan bol miktardaki USB girişi, tasarımın bir geliştirici kitine ait olabileceği tezini güçlendiren en önemli unsurların başında geliyor. Konsolun arka tarafında da bu tür portlardan olacağı değerlendirildiğinde ön tarafta bu kadar çok USB bağlantı portunun olması pek mantıklı durmuyor.

Geliştirici kitleri ile son kullanıcıya ulaşan donanım tasarımlarının genellikle farklı olduğu bilinen bir gerçek. Ancak geliştirici kitleri de genellikle özel bir tasarıma sahip olmayan cihazlar. Bu sebeple yayınlan görselin PS5’in hangi sürümüne ait olduğuna karar vermek o kadar da kolay gözükmüyor. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Lütfen fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

https://wccftech.com/playstation-5-dev-kit-leak/